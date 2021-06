Une vidéo incroyable nous montre comment en Chine ils construisent un immeuble de 10 étages en une journée | Vie

Ce bâtiment de 10 étages se lève en 28 heures. Et si vous n’aimez pas le site, ils le démontent et le mettent ailleurs…

Depuis des décennies, la référence technologique a toujours été les États-Unis. Mais depuis quelques années, quand on cherche de l’innovation ou des technologies révolutionnaires, il faut se tourner vers la Chine.

Là-bas, l’entreprise de construction chinoise Broad a réalisé quelque chose qui semblait impossible : construire un immeuble de 10 étages, prêt à emménager, en un peu plus d’une journée.

Bien qu’il ne s’agisse pas réellement d’une construction, mais une fabrication. Il est créé dans une usine, comme les voitures. Vous pouvez le voir dans cette vidéo spectaculaire qui vous laissera bouche bée :

Comme on le voit, il s’agit de un bâtiment préfabriqué avec une conception complètement modulaire. Chaque module mesure 12 mètres de long sur 2,44 mètres de large et 3 mètres de haut, et est conçu pour que Il peut être transporté par n’importe quel camion ou wagon conventionnel.

Ils sont fabriqués en acier inoxydable dans une usine, comme une voiture, et utilisent un nouveau type de fabrication qui, selon Broad, il est 10 fois plus léger mais 100 fois plus fort que les constructions traditionnelles en béton. Il est résistant aux tremblements de terre et aux typhons, et a un cycle de vie de 1000 ans.

Large l’appelle Bâtiment vivant Car ces modules ne sont pas des structures fixes : une fois installés, les murs peuvent être déplacés, ou supprimés, pour personnaliser les maisons et les transformer en bureaux, résidences, hôtels, etc.

Après avoir fabriqué les modules et les avoir transportés sur le chantier, cela ne prend que 28 heures pour les placer les uns sur les autres avec une grue, et les fixer avec des vis. Il ne reste plus qu’à brancher l’eau et l’électricité, et ils sont prêts à emménager.

Le fabricant garantit qu’avec cette technologie peut soulever des gratte-ciel jusqu’à 200 étages. Plus incroyable encore, ces bâtiments les modules peuvent être retirés et repositionnés ailleurs.

Grâce à ce système constructif le coût est cinq fois moins cher, et une efficacité énergétique 20 fois supérieure.

Et comme on le voit dans la vidéo, les maisons sont belles, spacieuses et pleines de lumière. Où est l’astuce ?