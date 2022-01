Une vidéo inexplorée montre un regard étendu sur la scène de l’avion cargo

Notre premier regard sur le Inexploré la bande-annonce officielle du film est revenue en octobre. Dans ce document, nous avons eu un aperçu du combat de Nathan Drake dans l’avion cargo, qui reflète celui d’Uncharted 3.

Aujourd’hui, Sony a fourni un aperçu détaillé de la scène des avions cargo, et vous pouvez le voir ci-dessous – si vous souhaitez être gâté.

Comme vous pouvez le voir, en tant que Nathan Drake, Tom Holland est poussé hors d’un avion cargo et fait de son mieux pour y remonter via un ensemble de boîtes de fret attachées ensemble et suspendues hors de l’avion. Non seulement il doit faire face au vent et aux boîtes pendantes, mais un mauvais achat lui tire également dessus dans le processus.

Bien sûr, il remonte dans l’avion, mais ensuite, une Mercedes stockée dans la soute arrive à toute vitesse vers lui et il est à nouveau poussé hors de l’avion.

Situé comme une préquelle aux jeux, le film Uncharted racontera comment Nathan Drake est venu rencontrer et se lier d’amitié avec Sully. Il explique comment Drake devient un chasseur de trésors alors qu’il élucide l’un des plus grands mystères de l’histoire à travers le monde.

Le film Uncharted a été long à venir. Il est en préparation depuis des lustres, a perdu plus de réalisateurs que de doigts d’une seule main, a été remanié, réécrit, etc. Mais ça arrive enfin.

Sorti le 18 février exclusivement en salles, le film met également en vedette Antonio Banderas, Mark Wahlberg, Tati Gabrielle (The 100), Sophia Ali (The Wilds, Grey’s Anatomy) et plus encore.

Il a été réalisé par Ruben Fleischer de Venom et le scénario a été écrit par Art Marcum, Matt Holloway et Rafe Judkins.