Une vidéo invisible révèle la démo de John et Yoko de “ Give Peace A Chance ”

Une vidéo inédite publiée aujourd’hui (13) révèle la toute première performance de John Lennon et l’hymne pacifiste de Yoko Ono «Give Peace A Chance». Il a été capturé par le caméraman du film du couple Nic Knowland et le magnétophone Mike Lax le 25 mai 1969, six jours avant l’enregistrement de John et Yoko. la célèbre version de la chanson à leur Bed-In for Peace à l’hôtel Queen Elizabeth à Montréal le 31 mai.

La répétition a été filmée à l’hôtel Sheraton Oceanus aux Bahamas et est le premier enregistrement connu de la chanson. Le film, invisible jusqu’à présent, a été méticuleusement restauré et est diffusé aujourd’hui en 5K par le John Lennon Estate. Il présente les ad libs humoristiques de John de paroles pour les couplets avant qu’il ne se joigne au choeur mémorable de Yoko.

«Give Peace A Chance» est immédiatement devenu synonyme du mouvement anti-guerre de l’époque et conserve toute sa puissance et sa pertinence en tant que chanson de protestation durable plus d’un demi-siècle plus tard. La vidéo invisible présente la sortie du 23 avril de le coffret super deluxe de huit disques John Lennon / Plastic Ono Band – La collection ultime par Capitol / UMe.

Le deuxième Bed-In avait été prévu pour New York, mais a été déplacé aux Bahamas lorsque John et Yoko se sont vu refuser l’entrée aux États-Unis, en raison de la condamnation de John en 1968 pour le cannabis. En l’occurrence, l’aménagement de l’hôtel Sheraton Oceanus et la chaleur étouffante des Bahamas ont incité le couple à déménager à nouveau le lendemain à Toronto. Ils ont ensuite choisi Montréal pour l’événement, choisi pour sa proximité avec New York et la presse américaine, qu’ils espéraient utiliser pour attirer l’attention du président Nixon.

Au Bed-In For Peace de Montréal, John et Yoko se sont installés dans une suite d’hôtel pendant une semaine, donnant un accès sans entrave aux médias et accordant des entretiens sans fin pour faire de cette longue lune de miel une «publicité pour la paix». Le point culminant a été l’enregistrement de «Give Peace A Chance» en tant que premier single solo de John, crédité au Plastic Ono Band.

Les jeunes mariés ont chanté la chanson au lit dans leur pyjama entouré d’une agrégation qui comprenait des fans, Hare Krishnas et certains des amis et célébrités avec lesquels ils avaient passé la semaine. Parmi ceux-ci figuraient le défenseur du LSD Timothy Leary, la chanteuse Petula Clark, le disc-jockey Murray The K, le comédien et militant des droits civiques Dick Gregory et le comédien Tommy Smothers, qui jouait de la guitare acoustique.

«Give Peace A Chance» est sorti en juillet 1969, accompagné de «Remember Love» de Yoko, qui a été enregistré le même soir à Montréal après le départ de leurs invités. Le single est monté au n ° 2 au Royaume-Uni et au n ° 14 aux États-Unis pour donner à John son premier coup sûr à l’extérieur. Les Beatles.

Lennon a révélé plus tard que Yoko aurait dû être co-crédité avec lui en tant qu’écrivain, et dirait que l’un de ses moments les plus fiers a été lorsque le militant folk vénéré Pete Seeger a dirigé une foule de plus d’un demi-million de manifestants dans une version de dix minutes de « Give Peace A Chance »lors du moratoire sur le Vietnam à Washington DC le 15 novembre de cette année.

Le samedi 24 avril à 10h PDT / 13h EDT / 18h BST, les fans du monde entier sont invités à écouter John Lennon / Plastic Ono Band – The Ultimate Mixes dans le cadre de la Twitter Listening Party de Tim, la populaire expérience d’écoute interactive créée et animée par Tim Burgess des Charlatans au Royaume-Uni. L’événement comprendra la participation de Yoko Ono Lennon, Sean Ono Lennon, le bassiste et artiste original de Plastic Ono Band Klaus Voormann, l’ami de John et Yoko, l’assistant personnel et photographe de la couverture de l’album, Dan Richter, le mixeur / ingénieur Paul Hicks et toute l’équipe audio derrière la nouvelle collection ultime.

Immédiatement après la soirée d'écoute, les nouveaux espaces Twitter organiseront une after-party avec une discussion animée par Chris Hawkins de BBC Radio 6 Music et mettant en vedette Sean Ono Lennon, Klaus Voormann, Dan Richter, Paul Hicks, Tim Burgess, compilation Ultimate Collection le producteur / directeur de production Simon Hilton et une variété d'invités spéciaux pour parler de la réalisation de l'album, de son héritage et de la nouvelle collection passionnante.