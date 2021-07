Une vidéo lyrique illumine «Cosmic Empire» inédit de George Harrison

Avant l’arrivée le 6 août de 50e anniversaire de Capitol/UMe Édition Super Deluxe de George Harrison‘s All Things Must Pass, l’inédit “Cosmic Empire” en est partagé aujourd’hui (9), accompagné d’une vidéo lyrique vivante.

C’est l’un des nombreux enregistrements inédits des sessions de l’album vénéré et historique de Harrison, qui a commencé à y travailler six semaines seulement après l’annonce en avril 1970 de Les Beatles‘ rompre. Il a passé deux jours à parcourir 30 démos pour examen pour le nouveau projet ambitieux.

Le 26 mai, au Studio Three des EMI Studios, Abbey Road, Harrison a enregistré 15 chansons avec Ringo Starr et un ami et ancien élève des Beatles Klaus Voormann, en commençant par la chanson titre. Quinze autres suivis le lendemain par Harrison en solo, pour le coproducteur Phil Spector. Beaucoup, mais pas toutes, de ces chansons ont fait le triple LP qui est sorti à la fin des années 1970.

L’édition Super Deluxe qui marque le 50e anniversaire de l’album rendra, pour la première fois, toutes ces 30 démos disponibles, dont 26 n’ont jamais été officiellement publiées auparavant, ainsi que plusieurs chansons qui n’ont pas fait l’album. Ceux-ci incluent «Cosmic Empire» lui-même plus «Going Down To Golders Green», «Dehra Dun», «Sour Milk Sea», «Om Hare Om», Window Window», «Beautiful Girl», «Mother Divine» et «Nowhere Aller.”

Le tout nouveau “Cosmic Empire” a été capturé le deuxième jour d’enregistrement et George s’accompagne à la guitare acoustique. La nouvelle vidéo avec paroles, produite par la maison d’animation Yes, Please, anime de manière colorée les mondes naturels et cosmiques décrits par Harrison dans les paroles.

Conçu avec amour par la famille Harrison, All Things Must Pass a été entièrement remixé à partir des bandes originales et reviendra dans une suite de versions du 50e anniversaire, mis à niveau sonore pour répondre aux souhaits de George pour la version originale. Dhani Harrison est le producteur exécutif des nouvelles éditions, qui sont mixées par l’ingénieur triple lauréat d’un Grammy Paul Hicks, avec le produit produit par David Zonshine.

Précommandez l’édition 50e anniversaire de All Things Must Pass.