Une vidéo montre l’arrestation d’immigrants illégaux cachés dans un système de drainage au Texas

Une vidéo obtenue par Fox News montre des forces de l’ordre au Texas arrêtant environ 10 immigrants illégaux cachés dans un système de drainage souterrain – la dernière des milliers d’arrestations de migrants illégaux effectuées ces derniers mois dans l’État de Lone Star.

Le ministère de la Sécurité publique du Texas (DPS) a déclaré à Fox News qu’un de ses soldats avait répondu à une alerte de caméra à Hidalgo et avait trouvé environ 10 immigrants illégaux utilisant le système de drainage pour échapper aux autorités.

UN HOMME A ETE PRIS EN ESSAYANT DE TRANSMETTRE 350 LIVRES DE VIANDE AU-DESSUS DE LA FRONTIERE DU TEXAS

La vidéo montre la patrouille frontalière sur les lieux les retirant du drain et les plaçant en garde à vue.

Dans un communiqué, le Texas DPS a déclaré qu’il “restait déterminé à aider à sécuriser la frontière de notre pays en travaillant avec des agences partenaires pour lutter contre les activités criminelles et appréhender les immigrants illégaux qui entrent illégalement dans l’État et à travers le pays”.

Le Texas a été l’un des États les plus durement touchés par la crise à la frontière sud, qui a connu une augmentation des migrations et plus de 212 000 arrestations rien qu’en juillet.

DEMEURER AU MEXIQUE UN TRIBUNAL QUI A GAGNE UNE VICTOIRE POUR LE TEXAS ET LE MISSOURI SUR BIDEN ADMIN

Alors que l’administration Biden a blâmé les causes profondes comme la violence et la pauvreté en Amérique centrale, ainsi que les politiques de l’administration Trump, les républicains du Texas et d’ailleurs ont blâmé le recul par l’administration Biden des protections frontalières de l’ère Trump.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé un certain nombre de mesures que le Texas prend pour lutter contre le flot de migration illégale. Un ordre bloqué depuis par Abbott a permis aux soldats texans de garer des véhicules soupçonnés de transporter des immigrants illégaux, et il a lancé un projet de construction d’un mur à la frontière sud du Texas.

En mars, l’État a lancé l’opération Lone Star qui envoie les forces de l’ordre dans des “zones à haut risque” le long de la frontière “pour empêcher les cartels mexicains et autres passeurs de faire passer des drogues et des personnes au Texas”.

Le Texas DPS a déclaré dans sa déclaration que depuis lors, il avait procédé à plus de 5 200 arrestations criminelles et appréhendé plus de 64 000 immigrants illégaux.

L’État a récemment remporté une victoire juridique importante contre l’administration Biden après que la Cour suprême a refusé de suspendre une décision de la Cour fédérale qui ordonne au gouvernement fédéral de ré-implémenter les protocoles de protection des migrants (MPP) – une politique de l’ère Trump qui a maintenu migrants au Mexique en attendant leur audition.