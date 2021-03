Une vidéo montre le meurtre d’un chauffeur de DC Uber pendant un détournement de voiture, CNN l’appelle «  accident  » – RedState ⋆ .

Une vidéo assez horrible est devenue virale samedi après-midi du meurtre d’un chauffeur d’Uber Eats mardi.

Deux adolescentes noires, apparemment âgées de 13 et 15 ans, auraient tenté de détourner un immigrant pakistanais de 66 ans, Mohammad Anwar, alors qu’il effectuait une livraison Uber Eats près de Nationals Park à Washington, DC Ils l’auraient agressé en le mettant au tas. Alors qu’ils essayaient de s’éloigner avec la voiture, il était partiellement suspendu par la portière du côté conducteur et ils ont heurté les poteaux avec des bruits sourds écœurants, faisant basculer la voiture pendant l’incident. Anwar a ensuite été déclaré mort à l’hôpital.

La vidéo d’une grande partie de l’incident a été publiée sur les réseaux sociaux, alors considérez ceci comme un avertissement pour la nature graphique de celui-ci.

Images épouvantables du détournement de voiture près de Nationals Park à Washington DC mardi, qui a entraîné la mort de Mohammad Anwar, immigrant pakistanais et chauffeur d’Uber Eats. Les adolescentes qui, selon la police, ont utilisé un Taser pour voler la voiture font face à des accusations de meurtre.pic.twitter.com/mOPnrLBf0t – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 27 mars 2021

Des membres de la Garde nationale ont en fait aidé les tueurs présumés à sortir de la voiture, et l’un d’eux s’est plaint que son téléphone était toujours dans la voiture. Elle était plus préoccupée par son téléphone que par M. Anwar, qui semblait gisant mort sur le trottoir. Personne ne semblait lui accorder beaucoup d’attention sur le terrain. Ils semblaient plus préoccupés par une éventuelle explosion de la voiture. L’homme qui a filmé l’incident a tenté d’expliquer au garde que c’étaient les filles qui avaient volé la voiture.

Les filles ont été arrêtées et accusées de meurtre. Selon la police, les suspects étaient un jeune de 13 ans du sud-est de DC et un jeune de 15 ans de Fort Washington, dans le Maryland.

Un GoFundMe mis en place pour Mohammad Anwar l’a décrit comme un «immigrant pakistanais travailleur qui est venu aux États-Unis pour créer une vie meilleure pour lui et sa famille» et comme le pourvoyeur financier de sa famille. Il «était un mari, un père, un grand-père, un oncle et un ami bien-aimés qui offraient toujours un sourire quand vous en aviez besoin. Il laisse derrière lui une famille, proche et lointaine, qui le chérit, l’aime et lui manque beaucoup. Trois enfants et quatre petits-enfants. Le fonds a déjà levé près du double de l’objectif, auprès de personnes faisant des dons qui ont été choquées par l’histoire et préoccupées par sa famille.

Il est difficile de comprendre non seulement en essayant de voler une voiture, mais en tuant un homme dans le processus. Avec si peu de considération pour la vie humaine, de retirer un tel homme de sa famille pour une raison si mauvaise. Ensuite, pour être plus préoccupé par son téléphone; il y a là de sérieux problèmes.

Certains ont également été dérangés par la description de l’incident par CNN, estimant qu’il minimisait l’incident, en le qualifiant d ‘«accident» et en rapportant qu’Anwar avait fini par être «mortellement blessé».

La police a déclaré que les filles, âgées de 13 et 15 ans, avaient agressé un chauffeur d’Uber Eats avec un Taser alors qu’elles le détournaient de voiture, ce qui a conduit à un accident dans lequel il a été mortellement blessé. https://t.co/N6RpLoTu8x – CNN (@CNN) 27 mars 2021

Euh, non, ils n’avaient peut-être pas l’intention de retourner la voiture, mais ils auraient été en train de l’agresser quand ils l’ont fait. C’est un meurtre criminel, CNN, pas seulement un «accident».

Mais cette histoire va-t-elle être troublée dans la mémoire, car elle ne correspond pas au récit de la «suprématie blanche» que les médias veulent vendre?