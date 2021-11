Une vidéo montre que le Nebraska s’est fait escroquer dans la victoire contre l’État de l’Ohio

L’Ohio State a battu le Nebraska 26-17 samedi.

Malheureusement, la victoire n’est pas venue sans controverse.

À la fin du quatrième quart, le Nebraska était en retard de six et avait le ballon. Au troisième essai, le quart Adrian Martinez a tenté de remettre le ballon à Omar Manning en biais.

La balle a finalement passé au-dessus de la tête de Manning et la vidéo a montré plus tard pourquoi. L’arrière défensif de l’Ohio State Marcus Williamson a joué un rôle non négligeable, mais pas dans le bon sens.

L’État de l’Ohio continue de s’en tirer avec un meurtre contre le Nebraska. Appel PI manqué flagrant sur ce troisième lancer vers le bas pour mettre fin au lecteur pic.twitter.com/o2iPWcmgMU – Nolan Bianchi (@nolanbianchi) 6 novembre 2021

Si l’appel approprié avait été fait, le Nebraska aurait eu un premier essai près du milieu de terrain 23-17. Au lieu de cela, les Buckeyes ont obtenu le ballon et ont scellé le match.

Mis à part les histoires occasionnelles d’un journaliste de la SEC sévèrement critiqué pour sa garde-robe extrêmement «révélatrice» et l’intimidation flagrante du personnel de l’équipe, l’affreux arbitrage a été la grande histoire de la saison de football universitaire 2021-22 jusqu’à présent. C’est un problème qui a tourmenté chaque conférence sur une base quasi hebdomadaire et qui ne disparaîtra probablement pas de sitôt.

C’est une façon de faire Halloween. https://t.co/YmqiqaNaYN – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

À un moment donné, il faut faire quelque chose à ce sujet. Un mauvais arbitrage nuit vraiment à l’intégrité du sport. Si quelque chose n’est pas fait rapidement, les dommages deviendront irréparables.

