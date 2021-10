Une vidéo montre que les Red Sox ont été trompés par Laz Diaz dans Win vs Astros

Pour la deuxième fois en séries éliminatoires cette année, les Red Sox de Boston ont été privés d’une victoire méritée mardi soir.

Quelques jours seulement après qu’un mauvais arbitrage leur ait coûté ce qui aurait été une victoire garantie, l’histoire s’est répétée.

Au centre de tous les malheurs de Boston se trouvait l’arbitre Laz Diaz. Au cours d’un pivot au bâton en début de 9e manche, il a complètement bâclé les appels sur une série de lancers de Nathan Eovaldi.

Eovaldi a d’abord accordé un doublé et un but sur balles intentionnel, pour ensuite retirer deux bâtons au bâton de suite. À ce moment-là, le receveur des Astros Jason Castro est venu au bâton avec le score à égalité 2-2 et les coureurs aux premier et deuxième rangs.

Au cours de Castro au bâton, Eovaldi continuerait à lancer six frappes. Malheureusement, Diaz a réussi à ne pas le voir.

Le lancer 0-1 d’Eovaldi à Castro a été inexplicablement appelé une balle parce qu’il était trop haut, mais la vidéo montre qu’il a clairement attrapé le haut de la zone et aurait dû être une frappe. Ensuite, avec le décompte assis à 1-2, une balle qui se brise a attrapé de manière flagrante le coin – seulement pour que Diaz l’appelle également une balle.

Si cela s’appelle une grève, la manche est terminée et le jeu reste à égalité. Mais Laz Diaz a appelé ça une balle. pic.twitter.com/yIrBezqk89 – Evan Marinofsky (@EvanMarinofsky) 20 octobre 2021

L’arbitre du marbre Laz Diaz a raté 21 appels de frappe de balle ce soir, selon @ESPNStatsInfo. C’est le plus de n’importe quel arbitre ces séries éliminatoires. Le point vert dans le coin supérieur droit est la balle courbe d’Eovaldi qui aurait terminé en tête du neuvième avec le score de 2-2. Il est maintenant 9-2. pic.twitter.com/VzdyL4lth3 – Jeff Passan (@JeffPassan) 20 octobre 2021

C’est la grève 3 d’Eovaldi à Castro. Appel total de BS de Laz Diaz qui nous a coûté la chance de gagner le match. #RedSox #RedSoxNation pic.twitter.com/Z38i5jPV8A – Plan directeur (@BlueprintGM) 20 octobre 2021

Après avoir reçu six frappes qui n’étaient pas considérées comme des frappes, Castro a fini par frapper un simple RBI sur un terrain de 2-2 pour briser l’égalité. Houston allait remporter une victoire de 9-2 et égaliser la série à deux victoires chacun.

Inutile de dire que les Red Sox avaient l’impression d’avoir été la cible de terribles arbitres toute la nuit :

Alex Cora voulait jeter la main à Laz Diaz…

pic.twitter.com/5dYG6tk4lL – Boston Strong (@BostonStrong_34) 20 octobre 2021

Compte tenu des antécédents de Diaz, rien de ce qui s’est passé mardi soir ne devrait être aussi surprenant.

Laz Diaz appellera les balles et les frappes dans le match 4 de l’ALCS. Il a été l’un des pires arbitres du marbre de la MLB cette année. 6 % inférieurs en précision, 12 % inférieurs en cohérence. Attachez-vous. https://t.co/hBwxMlsZ5w pic.twitter.com/ws7SOzufEB – Le casier Astros (@TheAstrosLocker) 15 octobre 2021

Cela dit, à un moment donné, les pouvoirs en place devront intervenir ici et intervenir. L’intégrité du baseball prend un coup majeur à chaque fois que quelque chose comme cela se produit. C’est embarrassant pour le sport et un obstacle à une adaptabilité accrue du grand public. Apportez des robots, des cyborgs – peu importe. Résoudre juste le problème.

Le mauvais arbitrage est devenu une histoire trop courante dans le sport cette année. Apparemment, à tous les niveaux athlétiques, il trompe les équipes de victoires. Espérons que quelqu’un fasse quelque chose, car à ce stade, cela devient un peu embarrassant.

