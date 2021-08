Une vidéo montre un soldat en train de frapper un homme noir : « Conformité à la douleur »

Une vidéo de caméra corporelle graphique gardée secrète pendant plus de deux ans montre un soldat de la police de l’État de Louisiane frappant un automobiliste noir 18 fois avec une lampe de poche – une attaque que le soldat a défendue comme une « conformité à la douleur ».

« Je ne résiste pas ! Je ne résiste pas ! Aaron Larry Bowman peut être entendu crier entre les coups sur les images obtenues par l’Associated Press. Le passage à tabac de mai 2019 à la suite d’un contrôle routier l’a laissé avec une mâchoire cassée, trois côtes cassées, un poignet cassé et une entaille à la tête qui a nécessité six agrafes pour se fermer.

La rencontre de Bowman près de son domicile de Monroe est survenue moins de trois semaines après que des soldats de la même agence en difficulté ont frappé, assommé et traîné un autre automobiliste noir, Ronald Greene, avant de mourir en garde à vue au bord d’une route rurale dans le nord-est de la Louisiane. La vidéo de la mort de Greene est également restée secrète avant qu’AP ne l’obtienne et ne la publie plus tôt cette année.

Les procureurs fédéraux examinent les deux cas dans le cadre d’une enquête élargie sur la brutalité policière et les dissimulations potentielles impliquant à la fois des soldats et des officiers de police de l’État.

La police de l’État n’a enquêté sur l’attaque contre Bowman que 536 jours après qu’elle s’est produite – même si elle a été capturée par une caméra corporelle – et ne l’a fait que quelques semaines après que Bowman a intenté une action civile.

L’agence n’a pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires sur la vidéo.

Le passage à tabac de Bowman a été effectué par Jacob Brown, un soldat blanc qui, avant de démissionner en mars, a dénombré 23 incidents de recours à la force datant de 2015 – dont 19 ciblant des Noirs, selon les dossiers de la police de l’État.

En plus de l’enquête fédérale, Brown fait face à des accusations d’État pour coups et blessures au deuxième degré et malversation dans le passage à tabac de Bowman. Il fait également face à des accusations d’État dans deux autres arrestations violentes d’automobilistes noirs, dont une dont il s’est vanté l’année dernière lors d’une conversation de groupe avec d’autres soldats, affirmant que le suspect « va avoir mal » et « cela me réchauffe le cœur de savoir que nous pourrions éduquer ce jeune homme.”

La nuit où Bowman a été arrêté pour une infraction au code de la route, Brown est arrivé sur les lieux après que des députés aient sorti de force Bowman de son véhicule et l’aient emmené au sol. Le soldat a déclaré plus tard aux enquêteurs qu’il “était dans la région et essayait de s’impliquer”.

Aaron Larry Bowman pleure lors d’une interview au bureau de son avocat à Monroe, Louisiane, le jeudi 5 août 2021, alors qu’il discute de ses blessures résultant d’un soldat de l’État de Louisiane le frappant avec une lampe de poche lors d’un contrôle routier en 2019. (AP Photo/Rogelio V. Solis)

Brandissant une lampe de poche en aluminium de 8 pouces renforcée d’une extrémité pointue pour briser la vitre de la voiture, Brown a sauté de son véhicule de police d’État et a commencé à frapper Bowman sur la tête et le corps dans les deux secondes suivant le “contact initial” – déclenchant 18 frappes en 24 secondes, détectives ont écrit dans un rapport d’enquête.

« Donnez-moi vos f—— mains ! » cria le cavalier. “Je ne plaisante pas avec toi.”

Bowman a essayé d’expliquer à plusieurs reprises qu’il était un patient dialysé, qu’il n’avait rien fait de mal et qu’il ne résistait pas en disant : « Je ne te combats pas, tu me combats.

Brown a répondu : « Ferme-la ! » et “Tu n’écoutes pas.”

On entend plus tard Bowman gémir, toujours au sol. “Je saigne!” il a dit. « Ils m’ont frappé à la tête avec une lampe de poche !

Brown, 31 ans, a déclaré plus tard que Bowman avait frappé un adjoint et que les coups étaient une « conformité à la douleur » destinée à lui mettre les menottes. Les enquêteurs qui ont examiné la vidéo de Brown des mois après les faits ont déterminé que son recours à la force n’était ni raisonnable ni nécessaire.

Brown n’a pas répondu à plusieurs messages sollicitant des commentaires.

Bowman, 46 ans, a nié avoir frappé qui que ce soit et n’est pas vu sur la vidéo comme étant violent avec des officiers. Mais il fait toujours face à une liste d’accusations, notamment les coups et blessures infligés à un policier, la résistance à un policier et l’infraction au code de la route pour laquelle il a été initialement arrêté, l’utilisation inappropriée des voies.

Cette photo du 10 décembre 2020, fournie par le bureau du shérif de la paroisse d’Ouachita, montre le soldat de la police de l’État de Louisiane, Jacob Brown.

Brown a non seulement omis de signaler son recours à la force, mais a qualifié à tort ses images de “rencontre citoyenne” dans ce que les enquêteurs ont qualifié de “tentative intentionnelle de cacher la vidéo à tout examen administratif”.

L’avocat de la défense de Bowman, Keith Whiddon, a déclaré qu’on lui avait initialement dit qu’il n’y avait pas de vidéo de caméra corporelle.

Robert Tew, le procureur de district de Monroe, a refusé de discuter du cas de Brown ou de quoi que ce soit à voir avec la police de l’État. “Nous verrons ce que le DOJ doit faire”, a-t-il déclaré lors d’une brève interview devant son domicile.

Bowman lui-même n’avait vu les images que récemment, lorsque les procureurs du ministère américain de la Justice l’ont montrée à lui et à son avocat civil.

“Je n’arrêtais pas de penser que j’allais mourir cette nuit-là”, a déclaré Bowman à l’AP en larmes dans une récente interview. « C’était comme revivre tout ça. En le regardant, j’ai de nouveau craqué.

“Je ne veux pas que personne ne vive ça.”

