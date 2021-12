Une vidéo musicale interactive de Doja Cat peut vous initier à la programmation

Girls Who Code, l’organisation à but non lucratif qui vise à intéresser davantage de femmes et de filles au domaine de l’informatique, a lancé ce qu’elle appelle le « tout premier » clip vidéo codable. L’organisation s’est associée à Doja Cat, transformant son nouveau clip pour Woman en une expérience interactive.

Vous pouvez essayer l’expérience par vous-même sur Dojacode.com, où vous serez accueilli par une image futuriste de Doja Cat qui devient pixelisée lorsque vous faites glisser votre souris sur l’écran. Sur la page suivante, vous verrez trois étoiles, chacune représentant un langage de programmation différent — jaune pour CSS ; bleu pour Javascript ; et rose pour Python.

Une fois que vous avez cliqué sur la vidéo musicale, l’expérience commence. Il joue exactement comme le clip original de Doja Cat, seul vous pourrez prendre des décisions tout au long, un peu comme choisir votre propre jeu d’aventure, mais avec du code. La chronologie en bas de l’écran contient quatre étoiles codées par couleur, indiquant quand la vidéo s’arrêtera et quel langage de programmation sera présenté.

Taper une couleur change l’apparence des ongles de Doja Cat. Capture d’écran : Emma Roth / The Verge

Lorsque la vidéo s’arrêtera, vous pourrez remplir les blancs en plus des lignes de code. Par exemple, la première pause vous permet de changer la couleur des ongles de Doja Cat en utilisant CSS ; la couleur que vous saisissez modifie la couleur des ongles de Doja Cat en temps réel. Dans un autre scénario, la saisie du nom d’une ville change l’heure de la journée dans la vidéo, et cela reste même fidèle à l’heure actuelle de cet endroit – après avoir tapé « Tokyo » vers 10h00 HE, le ciel dans la vidéo s’est tourné l’obscurité et les constellations sont devenues visibles, le tout en accord avec l’heure locale de Tokyo à minuit.

À la fin de l’expérience, vous obtiendrez des instantanés de l’aspect de chaque zone une fois que vous avez fini de la «coder», que le site vous permet ensuite de télécharger ou de partager sur les réseaux sociaux. Bien que la vidéo DojaCode n’implique pas de programmation intense, j’ai quand même trouvé amusant d’expérimenter en tapant différentes options et de voir mes modifications prendre effet instantanément.