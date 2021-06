Une vidéo promotionnelle OnePlus Nord CE divulguée révèle la conception et les spécifications du téléphone

in

Une vidéo promotionnelle divulguée et une série d’images du OnePlus Nord CE ont révélé les détails juteux du téléphone moins d’un jour avant son lancement officiel.

La vidéo, partagée par Evan Blass, nous donne un aperçu de 90 secondes du prochain téléphone OnePlus de milieu de gamme. Esthétiquement, il n’est pas trop différent du Nord d’origine et conserve cette rangée de caméras verticales à l’arrière. Le Nord CE, ou Core Edition, est considérablement plus mince à 7,9 mm. Les coloris devraient inclure un bleu clair, un noir et un beige, mais attendez-vous à ce que OnePlus ait des titres distincts pour chacun. Vous pouvez espionner la vidéo complète ci-dessous.

OnePlus Nord Core Edition 5G pic.twitter.com/9ovnqoXxKL – Evan Blass (@evleaks) 8 juin 2021

OnePlus Nord CE : Spécifications et fonctionnalités

En ce qui concerne les spécifications, la vidéo révèle que le OnePlus Nord CE contiendra un SoC Snapdragon « 750 5G ». Il est alimenté par une batterie de 4 500 mAh avec la technologie Warp Charge 30T. Un écran AMOLED à 90 Hz fait également la une des journaux, avec une caméra selfie positionnée dans une découpe en haut à gauche.

Les autres caractéristiques incluent le retour de la prise casque et un triple réseau de caméras arrière de 64 MP.

La fuite de Blass ne mentionne pas de prix ou de disponibilité, mais nous devrons probablement attendre la confirmation officielle de OnePlus lors du lancement de demain.

Pourtant, êtes-vous enthousiasmé par le OnePlus Nord CE ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!