Une vidéo qui fait grincer des dents montre un professeur de mathématiques californien en train de se moquer raciste de la danse amérindienne

Dans un monde où les sensibilités, les sensibilités et les conventions sociales évoluent rapidement, il peut parfois être difficile de déterminer ce qui est approprié et ce qui ne l’est pas.

D’autres fois, ce n’est pas le cas.

Cette vidéo virale représentant un professeur de mathématiques de Riverside, en Californie, à l’école secondaire John W. North se moquant extrêmement embarrassant d’une danse amérindienne est l’un de ces moments.

Copié :

Hier, un étudiant amérindien a filmé cette vidéo dans sa classe de mathématiques. Après plusieurs minutes de « war hooping & tomahawk hachage » de l’enseignant, l’élève a commencé à filmer parce qu’il « sentait que des violences étaient commises contre lui et qu’il avait le droit d’enregistrer ». pic.twitter.com/4zvFS6JfPw – Iviviq ᐃᕕᕕᖅ ❄️ (@UrbanInuk) 21 octobre 2021

Lol mon dieu il y a plus. pic.twitter.com/7cQ9Pe8GAh – Loi de Sturgeon (@Sturgeons_Law) 21 octobre 2021

Apparemment, l’enseignante tentait d’enseigner à ses élèves le dispositif mnémotechnique « socatoa » pour les aider à se souvenir des concepts mathématiques du péché, du cosinus et de la tangente, et a choisi d’une manière ou d’une autre d’exécuter cette danse absurdement longue et offensante pour marteler son point de vue.

Rejoignez-moi dans un collectif « que diable fait cette femme ? »

À en juger par les réactions de ses élèves, c’est une chance qu’ils n’aient pas été hospitalisés pour surexposition à grincer des dents.

Nous sommes tous ces deux enfants pic.twitter.com/aKCLcwBhMa – fantôme phénicien (@christweetsllc) 21 octobre 2021

Je ne sais pas comment, en l’an deux mille vingt et un, il faut expliquer aux blancs que se moquer des rituels sacrés des tribus indigènes qui ont été génocidées par les colons blancs n’est jamais approprié.

Nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Faites défiler vers le bas et faites-le nous savoir dans notre NOUVELLE section de commentaires!

Lien source