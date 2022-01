Une vidéo spoiler de Coronation Street montre que Chesney rapporte la disparition de Joseph à la police

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Chesney Brown (Sam Aston) et Gemma Winter (Dolly-Rose Campbell) font face au pire cauchemar de leurs parents lorsque Joseph (William Flanagan) disparaît dans Coronation Street.

Un nouveau clip vidéo, tiré de l’édition de mercredi (12 janvier) du feuilleton ITV, révèle le moment où le couple signale la disparition du petit garçon à la police.

Un officier de police arrive pour parler à Chesney, lui demandant si elle peut jeter un coup d’œil autour de leur maison. Elle dit à Gemma et Chesney qu’ils seraient surpris de ce qu’une nouvelle paire d’yeux pourrait remarquer.

Ensuite, elle demande à Chesney d’appeler les parents des amis de Joseph pour voir si quelqu’un l’a vu.

La disparition de Joseph survient après qu’il a été victime d’intimidation à l’école parce que Chesney et Gemma ne peuvent pas se permettre de lui acheter des choses.

Lorsque Chesney découvre ce qui se passe, il insiste pour aller à l’école pour parler au professeur de Joseph – même si le jeune garçon insiste sur le fait que cela ne fera qu’empirer les choses pour lui avec les intimidateurs.

Plus : Savons



Essayant de faire ce qu’il pense être le mieux, Chesney se rend à l’école pour voir le professeur. Mais quand Joseph le découvre, il est furieux. Et quand un Chesney coupable va le trouver pour se faire pardonner, il a un choc terrible : Joseph a disparu.

Alors que la police est impliquée et que la chasse au garçon commence, Chesney et Gemma sont malades d’inquiétude.

Où est Joseph ?

Coronation Street diffuse ces scènes le mercredi 12 janvier à 20h30 sur ITV.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();