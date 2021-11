Une vidéo troublante de Zion Williamson devient virale

Les New York Knicks ont battu les New Orleans Pelicans 123-117 samedi. Il s’agissait de la sixième défaite de cette dernière équipe cette année et de la cinquième victoire de la première.

Cela dit, le résultat final n’a pas été le principal résultat de cette affaire.

Au contraire, la chose dont tout le monde ne pouvait s’empêcher de parler après coup était à quel point la star des pélicans Zion Williamson avait l’air rugueuse.

Williamson a été hors de combat jusqu’à présent alors qu’il se remettait d’une blessure au pied. Il n’a même pas encore été autorisé à reprendre l’entraînement avec l’équipe, et un calendrier pour son retour semble totalement en suspens à ce stade.

Tout aussi troublant que le pronostic du retour de Williamson est la façon dont il a regardé ce match des Knicks.

pic.twitter.com/0YrJI2KDAR – Gonzalo Vázquez (@GVazquezNY) 31 octobre 2021

Beaucoup pensent que le jeune homme de 21 ans a gonflé à plus de 300 livres après son opération, et les preuves visuelles semblent le confirmer. Son poids est un sujet de préoccupation continu depuis des années, car il a raté une bonne partie du temps au cours de chacune de ses trois saisons professionnelles en raison de divers problèmes de jambes et de pieds.

La sagesse populaire dit que son cadre de 6 pieds 7 pouces a du mal à supporter tout le poids qui y est placé lorsque Williamson se déplace.

Il y a quelques semaines, des photos ont fait surface montrant à quel point Williamson avait atteint son apogée. C’était surprenant.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/xDN5ukIuKB – Jeu 7 (@game7__) 30 octobre 2021

Pour être juste, lorsque Williamson est en bonne santé et joue, il est une force. La saison dernière, il a récolté en moyenne 27,0 points et 7,2 rebonds par match en 61 apparitions. Malgré les problèmes que les vétérans comme Karl Malone et Charles Oakley ont avec lui, il est un étalon. Il a juste besoin de se mettre en forme.

Sera-t-il finalement capable de bien se remettre en forme, et d’être à la hauteur du potentiel qu’il a affiché lorsqu’il a dominé le basket-ball au lycée et à l’université pendant des années ? Le temps nous le dira.

