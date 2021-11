une vidéo, un caddie, un hôtel et un suspect

11/11/2021 à 18:05 CET

Tamara Morillo

« Ils ont tué ma mère. L’orateur est David, le plus jeune fils de Nuria Escalante. « Fait trois ans, ils disent que c’est manquant, cependant la réalité est que c’était un meurtre qui n’a jamais été résolu ». Les allées et venues de Nuria ont été perdues le 31 octobre 2018. La femme de 52 ans était à Ibiza depuis quelques semaines, « elle n’a pas survécu un mois ».

Nuria a quitté Alicante à la fin de l’été pour trouver une nouvelle opportunité. Des années auparavant, il avait tenté sa chance sur l’île et avait trouvé du travail. Je n’hésite pas à revenir. Cette nuit-là, la dernière avant de disparaître, a été filmée. C’est la dernière image qu’ils ont d’elle : « La vidéo laisse peu de doute », dit son fils. « Ils l’ont tuée, ils se sont débarrassés d’elle et le plus sûr est que celui qui apparaît sur l’image est le coupable. »

David Il avait 21 ans lorsqu’il a dit au revoir à sa mère. Il se bat depuis trois pour arriver au bout. Pour l’avoir trouvée. Pour lui avoir donné du repos. Depuis, il fait la guerre. C’est la voix de David. La voix de David contre Goliath.

« Quelque chose est arrivé à maman et ils l’ont enterrée là-bas & rdquor;

« Un jour, deux, tout au plus… quelque chose pourrait vous arriver, votre mobile risque de ne pas fonctionner & mldr; mais pas plus. Ma mère n’avait pas communiqué avec nous depuis quelques jours et là nous avons été alarmés « se souvient David. L’alerte a sauté. « Pour certaines choses, je suis très intuitif. Je l’ai dit dès le début : quelque chose est arrivé à maman et ils l’ont enterrée là« . Depuis Alicante, parce que David et Aaron – leurs enfants – étaient cette fois restés à la maison, ils ont déposé plainte. La dernière fois qu’ils se sont entretenus avec elle, c’était le 31 octobre, ont-ils indiqué. » Peu de moyens ont été utilisés « . se lamente David, le plus jeune des deux. Au fil du temps, les chercheurs leur ont donné raison : l’hypothèse du crime gagnait en force.

Nuria Escalente, sur une photo partagée sur les réseaux sociaux. |

La l’enquête est enracinée et « au point mort ». Cinq personnes ont été arrêtées puis relâchées faute de preuves. A 18 mois, le juge a ordonné le non-lieu. Cependant, ni David ni Aaron ne se sont arrêtés. « Ma mère a toujours été une battante et pour elle nous allons nous battre. »

Dans l’esprit des deux, une dernière image : la vidéo dans laquelle elle apparaît Nuria, accompagnée d’un homme qu’ils ne connaissent pas, et dans laquelle seulement il revient plus tard. C’est la seule chose que sa famille possède depuis. Aussi, colère et certitude : « Ils l’ont tuée, ils se sont débarrassés d’elle et il est fort probable que c’est lui le coupable.

Vidéo avec les dernières images de Nuria Escalante, accompagnée d’un homme. |

Les les images montrent comment Nuria Escalante est accompagnée d’un homme. Ils marchent le long de la promenade de Sant Antoni. Ils lui montrent que quelque chose tombe au sol et il le ramasse. Puis ils commencent à courir parce qu’il commence à pleuvoir. « Ils sont allés dans une sorte de hôtel abandonné et il n’y en a plus. Ma mère est partie. » Plus tard, les images ne montrent que l’homme. Il pousse un chariot de supermarché avec un emballage recouvert de plastique. Selon la Garde civile, « le volume, la forme et la structure » de cet emballage sont compatibles avec ceux du corps d’une personne. « Nous n’avons aucun doute. Le corps de ma mère était là », se lamente David.

L’analyse de ces cadres n’a pas pu confirmer que l’homme portait le corps de Nuria, mais cela a permis de restreindre la recherche du suspect. Ils ont appris qu’il s’agit d’un individu de nationalité polonaise -identifié comme SW- que la Garde civile a désigné -et pointe- comme l’auteur présumé de la mort de Nuria. Il est entré en prison provisoire – avec quatre autres enquêteurs – mais a été libéré faute de preuves le reliant directement à la disparition.

L’homme a nié les faits, a déclaré que la charrette avait un moteur de bateau et qu’elle avait été volée par la suite. « Il n’y a personne qui y croit », a répondu – et répond aujourd’hui – David. Après les images dans lesquelles il se promène avec Escalante, il effectue dix autres voyages dans le même quartier. Nuria n’était plus dans aucun d’eux.

Au total, 134 cadres complètent le résumé de l’affaire Nuria Escalante. je connais regardé une centaine de vidéos que la Garde civile a obtenu de différentes caméras de sécurité. Grâce à eux, les étapes que Nuria a prises au cours des dernières 24 heures avant de disparaître peuvent être retracées. Les plus importants sont le premier et le dernier.

À 10h28 le 30 octobre, Nuria va à Caritas paroissiale de Sant Antoni. Comme il ressort de la procédure de la Garde civile, il s’y est rendu pour profiter des services « douche, blanchisserie et petit-déjeuner ». Là, il coïncide avec l’un des cinq étudiés. La vidéo montre qu' »il n’y a aucun type de communication verbale ou de rapprochement » entre eux. Une seule séquence est observée dans laquelle il, alors qu’elle passe, « la regarde attentivement et attentivement ». la vidéo qui intéresse le plus la police est la dernière dans laquelle la femme est vue (capturée quelques lignes ci-dessus). Ils marchent ensemble et alors seulement il est vu. La Garde civile a images de 20h20 à 5h27 le 31 octobre. Le principal suspect -SW- va et vient dix fois du Paseo de S’Arenal. Sur la dixième route, il apparaît avec un chariot de supermarché.

« Le problème, c’est que, pendant le premier mois, ils ont cherché ma mère vivante »

Que sa disparition n’ait jamais été volontaire est la première chose qu’ils ont crié. Aujourd’hui, c’est la seule ligne tracée par la Garde civile. « Le problème était qu’ils le cherchaient vivant pendant un mois », dénonce David. « Il a regardé en retard, il s’est mal concentré et ils ne nous ont pas écoutés », ajoute-t-il..

Les le principal suspect est tombé dans des contradictions et il a supprimé son historique WhatsApp du 30 octobre au 2 novembre 2018. De plus, il y a eu des témoignages qui ont tout ralenti. « Un témoin a dit à la police que ma mère allait bien. il avait vu prendre un café dans un bar. Ils ont découvert que ce n’était pas vrai. Ils sont allés, ils ont regardé les caméras, ils ont vu qu’il n’était pas là et qu’il n’avait pas été dans la vie et… n’y a-t-il rien de mal ? », déplore-t-il. » Puis est venue la fameuse vidéo. Ce que les enregistrements nous disent, c’est qu’ils l’ont mise dans ce genre d’hôtel et ma mère n’en sort pas vivante ».

Photos de Nuria Escalante partagées par sa famille. |

Maison de squat, puits et « mauvaises compagnies & rdquor ;

Nuria avait voyagé à Ibiza pour trouver une vie meilleure. Des années auparavant, l’île lui avait donné du travail dans le secteur de l’hôtellerie, mais aussi comme agent de sécurité à l’aéroport. « Cette fois, je ne l’avais pas encore trouvé. Probablement le besoin l’a fait sortir avec des gens qui n’étaient pas pour elle « , dit son fils. Un groupe de cinq squatters. Les cinq sont entrés en prison, mais en sortaient. Ils affirment tous qu’ils étaient avec elle ce jour-là, mais que plus tard Nuria est partie et qu’ils ne l’ont plus revue.

Ses bagages ont été retrouvés au « domicile » (squat) du principal suspect. C’était là même le liquide de ses lentilles. Son portable, non. Des parcelles, des terres ont été combattues. Ils ont tracé le lit de la rivière et des puits voisins et ont même mordu les murs de la maison d’un des détenus. Nuria n’était pas là. Il n’est pas là.

Une image de Nuria, disparue il y a trois ans. |

Après le dépôt judiciaire, en juillet de cette année, un nouvel indice a déclenché la recherche du corps de Nuria Escalante. Ils ont retrouvé la fosse septique et la citerne d’une autre maison de squatters à Sant Antoni, adjacente à la maison où résidait l’un des cinq suspects. Encore une fois, ce fut un échec.

Aucun essai. Il n’y a personne. Il n’y a aucune preuve pour indiquer qu’il est décédé. Il n’est pas vivant non plus. Rien ne permet de savoir où il se trouve. Si vous soupçonnez : les agents soutiennent que la femme d’Alicante a été victime d’un homicide aux mains de SW, la Polonaise de 37 ans qui marche à ses côtés sur le dernier enregistrement. « Nous n’avons pas d’hypothèse principale, mais je vais vous la donner : le plus simple, c’est que ce garçon voulait faire autre chose avec ma mère ; elle ne voulait rien, un mauvais coup & mldr; et c’est tout. »

Nuria, la femme d’Alicante qui a toujours regardé vers l’avenir. Une femme « forte, courageuse, extravertie ». Sa famille se bat pour la retrouver. Ils savent que le combat est titanesque « très difficile », mais ils suivent dans son sillage : « si quelque chose était ma mère, c’est une battante et nous allons faire ce qu’elle ferait : lui rendre justice. Se battre ».