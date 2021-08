Une vidéo virale dégoûtante et déchirante montre des MAGA anti-masques en train de devenir fous lors d’une réunion du conseil scolaire ⋆ .

in

Il y a peu de choses qui brisent le cœur plus facilement de nos jours que de voir des enfants mêlés à des anti-maskers. Que nous rapportions une nécrologie sur une personne qui a laissé de jeunes enfants derrière elle, ou juste des enfants debout à côté de parents en bonne santé, les enfants sont les victimes innocentes. (Eh bien, eux et ceux d’entre nous qui ont été vaccinés, mais qui ont dû passer par la terrible percée de la variante delta, qui est aussi amusante que la pire grippe que vous ayez jamais eue). Ceux qui meurent sont des cas tristes, on ne leur souhaite pas la mort, mais ils nous mettent sacrément en colère.

Cela nous met en colère que nous soyons maintenant à 75 % vaccinés et très proches de l’immunité collective. Cela nous met en colère que porter un masque ne soit pas comme être invité à rester à l’intérieur et à ne rien faire.

Cela nous rend encore plus en colère de voir des parents sains et vivants crier à propos de masques alors que – comme tout le monde le sait – la Floride et le Sud-Est sont actuellement envahis par COVID, presque tout est la variante delta, qui est fondamentalement différente du coronavirus d’origine. Certaines personnes ont dans la tête que chaque fois qu’elles sont à l’extérieur, elles n’ont pas à s’inquiéter de COVID, mais encore une fois – elles ne comprennent vraiment pas qu’elles n’ont même pas affaire à l’ancien COVID dangereux, le nouveau ne joue pas selon les mêmes règles.

Lors du premier tour avec COVID, nous nous sommes principalement préoccupés des grands-parents et des arrière-grands-parents. Même avec les MAGA, cette population est quasi universellement vaccinée. Maintenant, nous nous inquiétons pour les parents et nous nous inquiétons des cas de rupture, qui – croyez-en celui qui en a fait l’expérience, n’est pas un « rhume » (comme ils le mentionnent souvent). Donc, vous savez, voyez ceci et… Nous avons tendance à penser que tout est en ligne, puis vous voyez cela et c’est juste époustouflant…

Les anti-masques ruinent littéralement la vie des gens pic.twitter.com/iHsMNJf4Nh – Gabe Sanchez (@iamgabesanchez) 11 août 2021

Et puis il y a ça :

Voici la vidéo que j’ai essayé de tweeter plus tôt mais que je n’ai pas pu voir. Un homme perturbait la réunion des écoles du comté de Williamson et des députés l’ont escorté à l’extérieur. Des dizaines de parents anti-masques enragés ont suivi. pic.twitter.com/5LXDCJiInW – Brinley Hineman (@brinleyhineman) 11 août 2021

Ou celui-ci, qui prend vraiment le gâteau :

ANTI-MASKERS DU COMTÉ DE WILLIAMSON : « Nous savons qui vous êtes ! Nous vous trouverons ! Vous ne serez plus jamais autorisé en public ! Un médecin qui a témoigné pour un mandat de masque est harcelé et menacé à la sortie. (VIDÉO COMPLÈTE @formvscontent @WilliamsonHmPg : https://t.co/dzkHGGldoD) pic.twitter.com/9qA6KEHhCe – Le Tennessee Holler (@TheTNHoller) 11 août 2021

Nous venons de rapporter une histoire sur les chapeaux SS et à croix gammée en vente au rallye Sturgis. Comme celles-ci, ces images sont tout simplement impensables sans la présence de Donald Trump sur cette terre, qui vivra jusqu’à ce qu’elle s’éteigne, et dans ces cas, nous entendons littéralement.

Mais ces enfants… quelqu’un aide ces pauvres enfants, ils ne savent pas !

