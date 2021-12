Une vidéo virale d’une femme se liant d’amitié avec une pieuvre émeut tout le monde

Une nouvelle vidéo d’une femme aidant une pieuvre a pris d’assaut Twitter.

Des plus grosses baleines aux plus petits poissons, l’océan regorge d’animaux remarquables. Avec des vies aussi chargées, il peut être facile d’oublier les créatures qui habitent nos plus grands plans d’eau. Parfois, cependant, nous nous rappelons à quel point ils sont incroyables. Notre dernier rappel est une vidéo virale d’une femme qui a trouvé une pieuvre échouée sur le rivage. Après avoir trouvé la créature, la femme a ensuite passé les mois suivants à l’aider à protéger ses œufs.

Une femme aide la pieuvre et se lie lentement d’amitié avec elle

La vidéo nous vient de The Dodo, mais la vraie star du spectacle est la biologiste marine Sheree Marris. Marris dit qu’elle a trouvé la pieuvre un jour en marchant le long de la plage. Elle dit que la pieuvre protégeait un tube dans lequel elle s’était échouée. Elle a vu des tonnes d’œufs minuscules lorsqu’elle a regardé à l’intérieur du tube.

Marris a noté que de nombreuses fois, les pêcheurs laissent tomber des tubes comme celui qu’elle a trouvé dans l’eau. Habituellement, les tubes sont destinés à attirer les poulpes, afin qu’ils soient plus faciles à attraper.

« Parce que nous étions tellement inquiets qu’elle se lave à nouveau sur la plage, j’ai trouvé une brique et de la corde », a expliqué Marris dans la vidéo. Ils ont ensuite attaché le tube à la brique à l’aide de la corde et l’ont sorti plus profondément dans l’océan.

Au cours des prochains mois, Marris rendrait visite à la pieuvre chaque jour. Elle l’a nommé Casey parce que cela signifie « guerrière-mère ».

« Son premier réflexe est de protéger ses bébés », a déclaré Marris. « Mais ensuite, quelques fois, j’allais là-bas, elle tendait le bras. »

Les ennuis frappent

Marris a continué à rendre visite à Casey chaque jour jusqu’à ce qu’une grosse tempête frappe le rivage où vivait la pieuvre. La tempête était si violente que Marris n’a pas pu lui rendre visite pendant un moment. Quand elle est finalement revenue, Casey était introuvable. Le tube avec ses bébés manquait aussi.

« Mon cœur a complètement coulé », a déclaré Marris dans la vidéo. Quelques semaines passèrent, cependant, et Marris trouva Casey, échoué sur les herbiers. Elle n’était pas en forme. Marris dit également qu’ils ont trouvé le tube avec les œufs de Casey à moins de cinq mètres d’elle.

Une fois les œufs et la mère réunis, Marris et son amie ont mis en place une structure plus solide. Ils ont ensuite ramené la pieuvre dans l’océan et l’ont replacée au fond. Marris dit que lorsqu’elle a rendu visite à Casey, la créature ne semblait pas avoir peur d’elle.

Parallèlement à la vidéo, Marris a également documenté toute l’épreuve sur sa page Instagram. Ce sont des incidents comme celui-ci qui nous rappellent à quel point il est important de protéger la vie qui habite notre monde. Après tout, nous ne sommes pas les seules créatures à marcher ou à nager le long de cette Terre.