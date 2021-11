Une vidéo virale explique l’histoire « secrète » des globes du métro de New York

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait avec ces globes colorés à l’extérieur des entrées de métro ?

Alors qu’aujourd’hui, ils ne sont essentiellement qu’un vestige d’une époque révolue des transports en commun, les orbes en forme de balle Poké représentaient autrefois un système complet de codes de couleur pour aider les New-Yorkais à naviguer dans les transports en commun.

« Avez-vous déjà remarqué ces lumières lorsque vous montez dans le métro et saviez-vous qu’elles ne sont pas uniquement destinées à l’esthétique ? Cela a en fait servi à quelque chose », a déclaré John Friia, le créateur du compte TikTok axé sur les faits à New York @hereinnyc dans une récente vidéo éducative qui a fait la lumière sur les sphères.

« Les globes de métro ont été installés pour la première fois dans les années 1980, alors que les jetons étaient encore utilisés », a-t-il expliqué dans le clip, qui a été visionné plus de 403 000 fois.

La signification des globes a été largement perdue dans le temps, mais ils avaient un codage couleur largement compris. Avec l’aimable autorisation de @hereinnyc

Friia a ensuite décrit les trois couleurs du globe – vert, jaune et rouge – et leur signification pour ses 169 000 abonnés. Le vert, a-t-il expliqué, signifiait initialement qu’une entrée était ouverte 24 heures sur 24 et arborait un stand symbolique. Le jaune – la seule des trois couleurs qui a maintenant été entièrement supprimée – signifiait qu’une station était ouverte avec un stand à jetons à temps partiel, et le rouge impliquait qu’une entrée était réservée à la sortie et n’avait pas de stand à jetons.

Curieux de connaître la signification des globes de métro conçus comme des demi-lunes ? Rien, selon Friia. Au cours des années 1990, la ville de New York a décidé que les globes devraient émettre plus de lumière, a-t-il déclaré, notant que la conception en demi-lune était un moyen de les faire briller plus fort tout en conservant leur motif de couleur et leur esthétique existants.

L’introduction de la MetroCard en 1997, cependant, a rendu la conception de l’orbe colorée à l’origine beaucoup plus complexe.

« En théorie, le concept semblait simple, mais il y avait une certaine confusion, surtout lorsque la MetroCard a été introduite », a déclaré Friia vers la fin du clip, qui a réussi à condenser toute l’histoire des sphères en seulement 42 secondes. «Certains des points de sortie uniquement ont été convertis en une entrée régulière avec une machine MetroCard. Les jaunes ont été progressivement supprimées, et aujourd’hui, en général, le vert signifie qu’il s’agit d’une entrée de métro et le rouge n’est toujours une sortie qu’à quelques exceptions près.

Friia a déclaré à The Post que ce clip historique spécifique était inspiré de sa série en cours «Subway Secrets» sur TikTok, dans laquelle il analyse des éléments du système de transport en commun de New York d’un point de vue historique.

« J’ai toujours supposé que le rouge signifiait uniquement la sortie, mais il y avait plus que cela », a-t-il déclaré par e-mail. «Quand j’ai découvert qu’il y avait même des globes jaunes aussi, alors il était plus logique de les avoir. Je suppose que nous pouvons dire que les globes étaient la version des feux de circulation du MTA pour les navetteurs du métro.

Les globes ont été introduits dans les années 1980. Avec l’aimable autorisation de @hereinnyc