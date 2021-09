Une vidéo virale montre des flics du Missouri laissant un chien mordre à plusieurs reprises un homme noir menotté .

Il est à la fois troublant et rafraîchissant de constater que la responsabilité des violences policières n’intervient souvent qu’après qu’une histoire a suscité l’intérêt des médias. Rafraîchissant, car au moins la responsabilité est même approchée du tout. Pendant des décennies, des histoires comme celle d’un homme noir menotté montré dans une vidéo témoin attaqué par un chien policier ont été enterrées hors caméra et facilement ignorées. Cela ne se produit pas après qu’un enregistrement mettant en vedette trois policiers du Missouri tenant l’homme et contrôlant le chien à tour de rôle a été publié sur Facebook lundi dernier et visionné quelque 8 700 fois. C’est un seul message. Il a également été repris et partagé sur d’autres sites de médias sociaux par des journalistes, des militants et des avocats, y compris le célèbre avocat des droits civiques Ben Crump.

“Les chiens K9 n’attaquent que sur commande, ce n’était donc PAS un accident lorsqu’un K9 près de St Louis a violemment mutilé un homme noir à plusieurs reprises pendant que 3 flics se tenaient et regardaient”, a tweeté Crump dimanche. “Cette punition cruelle et inhabituelle est BEAUCOUP similaire à l’utilisation de chiens contre les manifestants des droits civiques dans le sud des années 1960 !” Le FBI a depuis lancé une enquête sur l’arrestation violente, à laquelle le service de police de Woodson Terrace concerné contribue, a rapporté le St. Louis Post-Dispatch.

Derk Brown, une personnalité à l’antenne du 96.3 The Lou, a partagé la vidéo avec un avertissement sur sa nature graphique. “Je viens d’être tagué dans une vidéo d’une arrestation inquiétante ce matin vers 8h45 qui a eu lieu à #WoodsonTerrance/#StAnn (#StLouisCounty)”, a-t-il écrit dans son message Facebook. “La vidéo montre la police permettant à un chien K-9 de continuer à mordre un homme après qu’il ait abandonné et qu’il n’ait pas résisté.”

Avertissement : Les vidéos de cette histoire contiennent des séquences violentes qui peuvent être déclenchantes pour certains téléspectateurs.

Le chef de Woodson Terrace, Randy Halstead, a déclaré dans un e-mail que le Post-Dispatch a obtenu que son département « coopère pleinement » avec les enquêteurs fédéraux et que les procureurs du comté de St. Louis ont demandé des informations sur l’arrestation, qui a eu lieu dans la banlieue de St. Louis vers 7 heures. :15 h 00. La police a été appelée dans la région avec un rapport d’effraction dans une entreprise locale, ont déclaré des responsables dans un communiqué publié sur Facebook. Ils ont dit que l’homme semblait être drogué et a été placé en état d’arrestation lorsqu’il a menacé des officiers et proclamé être un “citoyen souverain”. Les responsables ont également déclaré qu’il ne s’était pas conformé à leurs ordres, avait résisté à l’arrestation et avait continué à résister même après l’avoir averti que le chien policier serait relâché.

“Le suspect a continué à résister, causant des blessures mineures à l’un des policiers. Le K-9 a donc été libéré et le K-9 a pris le contrôle du pied du suspect”, a déclaré la police dans le communiqué.

Voir la déclaration de police complète :

***** Communiqué de presse ***** Le lundi 20/09/2021 vers 7h18, nos agents ont répondu à une entreprise locale pour un sujet d’intrusion et refusant de partir. L’appelant craignait que le sujet ne reste dans le bâtiment. À l’arrivée des agents, le sujet a quitté l’entreprise et a été localisé par les agents qui se dirigeaient vers une autre entreprise. Nos agents ont pris contact avec le sujet et le sujet a immédiatement commencé à menacer de tuer les agents et s’est identifié comme un citoyen souverain. Le sujet a continué à crier des obscénités et à dire aux agents qu’il ne se conformerait pas et qu’il « n’obéira pas à votre contrat ». Le sujet a continué à s’éloigner des agents et plusieurs ordres d’arrêter ont été donnés par les agents, mais le sujet n’a pas obtempéré et a continué à s’éloigner dans la circulation aux heures de pointe sur Woodson Road. Les agents ont dû bloquer la circulation pour éviter que le sujet ne soit heurté par des véhicules. Les agents ont constaté que le sujet était sous l’influence d’un stupéfiant et l’ont informé qu’il était en état d’arrestation. Les agents ont conseillé au sujet de placer ses mains derrière son dos, mais il a refusé et lorsque les agents ont tenté de placer les mains du sujet derrière son dos, le sujet a résisté et a refusé d’obtempérer. Les agents ont tenté de faire coopérer le sujet avec eux, mais le sujet a continué à résister. Le sujet a ensuite été averti à plusieurs reprises que s’il ne se conformait pas, le K9 serait libéré. Le sujet a continué à résister en causant des blessures mineures à l’un des policiers, de sorte que le K9 a été libéré et le K9 a pris le contrôle du pied du suspect. Le suspect est allé au sol et le K9 a été retiré du sujet. Après que le K9 ait été retiré du suspect, les agents ont tenté de lui passer les menottes, mais comme le sujet était sous l’influence de drogues, il a continué à résister et les agents n’ont pas pu le maîtriser. Le sujet s’est levé et a tenté de fuir les policiers et le K9 a de nouveau été relâché en mordant le suspect à la jambe. Les agents ont réussi à menotter le sujet et le K9 a été retiré. Une ambulance est intervenue mais le sujet a refusé des soins médicaux et il a été transporté au service de police de Woodson Terrace. Le sujet a commencé à se plaindre de ses blessures, alors l’ambulance est intervenue et a transporté le sujet à l’hôpital. Après l’arrestation du sujet, les agents ont trouvé de la méthamphétamine suspectée sur le sujet, ce qui expliquerait pourquoi les agents n’ont pas pu maîtriser le sujet. Le sujet a été libéré dans l’attente de l’application des mandats.

Un porte-parole du procureur du comté de St. Louis, Wesley Bell, a déclaré au Post-Dispatch que le bureau n’avait pas pris de décision quant à l’opportunité de poursuivre, et a déclaré que l’homme qui a été attaqué n’avait pas été inculpé. Bell a déclaré au journal qu’il promettait de procéder à un “examen approfondi” de la rencontre. Les manifestants qui se sont présentés vendredi devant le service de police ont demandé que les policiers impliqués soient licenciés et poursuivis après avoir vu la vidéo. Tout a commencé lorsque la police a autorisé le chien à mordre le pied de l’homme alors qu’il était immobilisé sur le capot d’une voiture. Le chien est ensuite montré en train de mordre l’homme pendant environ 10 secondes avant qu’un officier n’essaye de le retirer, mais le chien continue de ronger le pied de l’homme. “Au secours”, a-t-il crié à plusieurs reprises. Le chien a continué à mordre l’homme alors même que les policiers l’arrêtaient, la mutilation ayant duré plus de 25 secondes.

Michael Gould, un expert du K-9 avec plus de 35 ans d’expérience dans le traitement des chiens policiers, a déclaré à KSDK, affilié à NBC, que la vidéo était “problématique”. “Le fait est que c’est une réponse réflexe humaine, vous ne pouvez pas avoir un chien de 80 livres qui vous perfore la peau et être conforme”, a-t-il déclaré. « C’est pratiquement impossible.

Dans un éditorial intitulé “Les agents de Woodson Terrace gardent l’héritage de Bull Connor vivant”, le comité de rédaction du St. Louis Post-Dispatch compare l’attaque à la tyrannie des années 1960 et à un chef de la sécurité publique de Birmingham, Bull Connor, qui, au nom de faire taire les manifestants des droits civiques leur a permis d’être brutalisés par des chiens policiers. “Il n’y avait rien de si urgent dans l’arrestation de Woodson Terrace qui empêchait les agents d’essayer des techniques alternatives pour que les têtes froides puissent prévaloir”, a écrit le comité de rédaction. “Le seul message semblait être : si vous, en tant que Noir, montrez la moindre résistance, voici ce que nous pouvons vous faire.”

