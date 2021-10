Une vidéo virale montre la brillante fonction Live Text d’iOS 15 en action

Apple a publié iOS 15 il y a environ un mois, vous avez donc eu tout le temps de vérifier les nouvelles modifications et fonctionnalités de conception. Autrement dit, si vous n’aviez pas déjà exploré iOS 15 alors qu’il était en version bêta au cours de l’été. Certains des changements sont immédiatement clairs. Mais vous pourriez manquer d’autres fonctionnalités intéressantes si vous n’avez pas suivi de près les développements iOS d’Apple. Et il y a un ajout brillant à iOS 15 que vous ne devriez absolument pas manquer. Cela s’appelle Live Text et vous permet d’interagir avec du texte écrit dans des images. Et il y a une vidéo virale sur les réseaux sociaux qui montre à quel point cette fonctionnalité peut être utile.

Comment fonctionne Live Text dans iOS 15

Les fans d’Apple qui connaissent iOS 15 utilisent Live Text depuis un certain temps. La fonctionnalité vous permet d’interagir avec n’importe quel texte que l’IA de l’iPhone peut reconnaître, qu’il s’agisse de photos ou d’images en ligne. Ce qui est génial avec Live Text, c’est qu’il vous permet d’appuyer sur du texte pour envoyer un e-mail ou passer un appel. Vous pouvez l’utiliser pour traduire du texte et copier le texte dans d’autres applications.

Pour l’essayer, il suffit de prendre une photo de quelque chose qui contient des informations écrites, puis de commencer à interagir avec. Attention, vous devrez activer Live Text sur votre iPhone ou iPad en accédant à la section Langue et région de votre appareil. De plus, vous aurez besoin d’un iPhone XR ou d’une version ultérieure pour utiliser Live Text. Les anciens combinés prenant en charge iOS 15 ne prennent pas en charge Live Text.

Si vous entendez parler de Live Text pour la première fois, vous voudrez peut-être consulter ce document d’assistance qui explique comment tout cela fonctionne et comment commencer à utiliser la fonctionnalité. Mais c’est vraiment la vidéo ci-dessous qui vous montrera exactement pourquoi Live Text est si brillant.

La vidéo virale

Un utilisateur de Twitter a partagé le clip ci-dessous sur Twitter jeudi, où il est devenu viral. La vidéo a reçu plus de 2,7 millions de vues et plus de 85 000 likes sur la plateforme. La vidéo Live Text a été publiée pour la première fois sur TikTok en France.

les étudiants commencent à se voler les notes avec iOS 15 et c’est… une sorte de génie pic.twitter.com/klE992DuBn – juan (@juanbuis) 14 octobre 2021

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, un étudiant exécutant iOS 15 sur l’iPhone prend une photo de l’écran d’ordinateur portable d’un collègue. Cette personne prend des notes pendant le cours sur le cahier. L’utilisateur de TikTok accède ensuite à l’application Photos sur l’iPhone pour sélectionner le texte de la photo qu’il vient de prendre et tout copier.

C’est Live Text sur iOS 15 en action. C’est ainsi que vous volez des notes à vos camarades de classe avec Live Text. Et c’est à quel point l’interaction avec le texte des photos et des images devrait être facile sur iPhone et iPad. Vous devez vous assurer que le téléphone peut capturer une photo de qualité décente du texte avec lequel vous souhaitez interagir. L’élève de la vidéo zoome sur l’écran de l’ordinateur portable avant d’appuyer sur le déclencheur.