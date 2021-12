Une vidéo virale montre un chanteur populaire à un moment choquant mordu par un serpent pendant le tournage d’un clip

La chanteuse Maeta a partagé une vidéo des coulisses sur Instagram plus tôt cette semaine, se montrant mordue par un serpent. La vidéo a accumulé plus de 267 000 vues, soit plus du double du nombre d’abonnés de Maeta. La jeune femme de 21 ans a signé avec Roc Nation plus tôt cette année et a sorti son premier album Habits. Ses tubes incluent « Teen Scene » et « B— Don’t Be Mad ».

Le bref clip montre Maeta allongée sur le sol avec un serpent noir sur sa poitrine. Lorsqu’un membre de l’équipe de production rapproche un autre serpent de Maeta, celui sur sa poitrine se brise, mordant la chanteuse juste sous sa lèvre. Maeta cracha et repoussa les serpents alors qu’elle se levait. « Ce que je traverse pour faire des vidéos pour vous tous », a écrit Maeta dans la légende. Elle l’a également posté sur Twitter, où elle a simplement sous-titré la vidéo, « Plus jamais ça. »

Maeta n’a clairement pas laissé les serpents ébranler sa confiance. Le même jour où elle a publié le clip, elle a également posté un selfie. Mardi, elle a publié une vidéo d’elle-même chantant « The Christmas Song » pour souhaiter à ses fans un joyeux Noël. « Ce ne serait pas moi si je ne gâchais pas un mot lol. Bonnes vacances à tous », a-t-elle écrit.

Maeta est née à Indianapolis et a attiré l’attention pour sa musique sur SoundCloud. Elle a commencé à sortir des singles en 2019. Son dernier single est « Swangin’ On Westheimer ». En 2020, PEOPLE l’a incluse dans sa liste d’artistes émergents à surveiller. « J’ai toujours utilisé la musique pour m’aider à surmonter mes émotions », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse de 2020 « Et bien que je sois une personne principalement heureuse et reconnaissante, ce sont toujours les chansons tristes et douces-amères qui me touchent vraiment. C’est ce qui fait musique si spéciale pour moi à ce stade de ma vie. »

En avril, Maeta a signé avec Roc Nation pour sortir Habits et le single « Toxic », avec Skrillex. « Maeta a l’une de ces rares voix naturelles qui vous arrêtera dans votre élan », a déclaré Omar Grant, coprésident de Roc Nation, dans une déclaration à Variety. « Quand je l’ai entendue chanter en direct pour la première fois, elle avait déjà l’équilibre, la présence et l’instinct d’une artiste bien plus établie. Je suis tellement content qu’elle commence sa carrière chez Roc Nation. » Dans sa propre déclaration, Maeta a remercié les dirigeants de « m’avoir embrassé et d’avoir cru en mon rêve ».