Si vous interrogez les investisseurs sur leurs plus grandes préoccupations de marché aujourd’hui, il est probable que vous trouviez la même réponse en haut de cette liste …

Inflation.

La raison en est simplement – un tsunami de dollars inondant l’économie au cours des 12 derniers mois, et d’autres sont en route.

Mais il y a un analyste qui non seulement ne se soucie pas de l’inflation, il estime que «nous devons vivre une vie d’inflation en sourdine».

Comment?

C’est ce que Luke Lango répondra pour nous dans le Digest d’aujourd’hui.

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hyper croissance et l’analyste derrière Hypergrowth Investing. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques de pointe qui sont à l’avant-garde des tendances explosives.

C’est une approche lucrative des marchés. Pour illustrer, au cours des cinq dernières années seulement, Luke a recommandé 17 actions différentes à plus de 1000%. La plupart des investisseurs n’apprécient jamais même un tel gagnant 10X.

Pour en revenir à l’inflation, si quelqu’un doit s’inquiéter, c’est Luke, car les valeurs technologiques ont tendance à mal réagir à la hausse des taux. Mais comme il l’écrit ci-dessous, «je ne suis pas du tout préoccupé par l’inflation.»

Aujourd’hui, découvrons ce qui se cache derrière la confiance de Luke. Je vais le laisser partir d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsburg

Les contrôles de relance vont tuer le commerce de l’inflation

Par Luke Lango

Les lecteurs de longue date de Hypergrowth Investing savent que je ne suis pas du tout préoccupé par l’inflation. Comme… du tout.

Bien que tout ce que j’entends ces jours-ci de la part des médias grand public et des analystes de Wall Street, c’est que l’inflation est imminente, il n’y a vraiment rien à craindre. Pourtant, ces craintes se répandent sur Main Street.

Selon une étude de la Deutsche Bank, l’intérêt de recherche Google lié à «l’inflation» a récemment atteint son plus haut niveau depuis plus d’une décennie.

Mais devinez quoi? Vous voyez ces deux premiers pics en 2008 et 2011. Ouais… ils ne représentaient rien. Wall Street a paniqué à cause de l’inflation, de l’inflation «googlé» sur Main Street et… de l’inflation ne s’est jamais présenté. En 2008, après ce pic initial de l’intérêt de recherche, l’inflation n’a jamais dépassé 2,5%; et en 2011, l’inflation a plafonné à 2% pendant quelques mois. À vrai dire, l’inflation n’a pas dépassé durablement 3% depuis 1990 et n’a pas dépassé 2% depuis 2010.

Comme je l’ai dit à maintes reprises, je ne suis pas du tout préoccupé par l’inflation.

C’est à cause de l’influence déflationniste toujours croissante de la technologie – et, plus précisément, d’Internet – ainsi que de l’intérêt des entreprises revigoré pour la mondialisation des chaînes d’approvisionnement et de l’écart de richesse croissant, qui sape la puissance de feu des consommateurs pour tout ce qui n’est pas des beaux-arts, du luxe. voitures ou maisons de plusieurs millions de dollars.

Je pense que nous devons pour une vie d’inflation modérée à venir.

Mais, au-delà de cette vue d’ensemble, je crains que certaines poussées d’inflation temporaire ici au deuxième trimestre effraient les investisseurs et provoquent une panique totalement inutile à Wall Street.

Cependant, des données récentes montrent que ce pic d’inflation temporaire peut en fait être beaucoup plus modéré que ce que la plupart des montée en puissance du commerçant de détail.

Vous voyez… une grande partie de la thèse de «l’inflation est à venir» est que les consommateurs vont prendre leurs chèques de relance et les injecter dans l’économie physique via des virées shopping, des vacances, des dîners de fantaisie, etc. avec une pénurie d’approvisionnement en biens physiques en raison des restrictions de Covid-19 dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, entraînerait une énorme flambée des prix, quoique temporaire.

Un risque majeur pour cette thèse? Les consommateurs ne dépensent pas ces chèques. Ils les investissent – en obligations (ce qui ferait baisser les rendements), en actions (ce qui ferait monter les prix) et en crypto-monnaies (ce qui ferait grimper les prix).

Apparemment, c’est exactement ce qui va se passer…

Selon un sondage Harris, 57% des Américains prévoient d’économiser et / ou d’investir leurs chèques de relance. Selon un sondage Mizuho, ​​35% des Américains investiront leurs chèques de relance en actions ou en Bitcoin. Selon une enquête de la Deutsche, les jeunes consommateurs – la foule des 25 à 35 ans – consacreront 50% de leurs chèques à des actions.

Voilà pour ces virées shopping, vacances et dîners raffinés.

Ceux-là peuvent attendre. Les consommateurs américains estiment que le moment est venu de faire de l’argent – ne pas dépenser d’argent.

Pourquoi? Je ne peux pas vous dire avec certitude – mais mon intuition est que les commerçants de détail ont une tonne de «mojo» en ce moment.

Essentiellement, ils ont acheté de manière agressive la baisse des actions et du Bitcoin en mars / avril 2020. Leur contrarianisme a payé. Depuis, ils ont fait un très joli sou. Maintenant, ils sont confiants. Ils sont optimistes. Ils ont déjà gagné de l’argent en achetant la trempette – ils sont prêts à gagner plus d’argent en achetant à nouveau la trempette.

Nous avons encore un autre grand plongeon dans certains des noms préférés de Wall Street en ce moment. Ces commerçants de détail prennent la relève. Ils jouent à nouveau le contre-courant, cette fois avec de l’argent de relance, et achètent le plongeon.

Donc, oui, les prix vont monter en flèche après la fin de ces contrôles de relance. Mais pas sur Main Street. À Wall Street. Les lectures d’inflation seront plus douces que prévu au T2 / T3, et les cours des actions à Wall Street augmenteront.

Suis-je confiant à 100% dans cette évaluation? Non, je laisse encore de la place pour plus de bruit car ces prochains mois sont un territoire inconnu pour tout le monde. Personne ne sait exactement à quoi ressemblera l’inflation lorsqu’il se heurtera à une économie qui a été complètement fermée il y a un an.

Mais …

Je suis sûr à 100% de dire que, à moyen et long terme, l’inflation ne sera pas un problème. Les taux d’inflation resteront inférieurs à 2% au cours de la prochaine décennie et, à ce titre, toute faiblesse à court terme des actions technologiques de haute qualité en raison des craintes d’inflation en 2021 est une excellente opportunité d’achat.

C’est précisément pourquoi je reste optimiste sur un certain nombre de mégatendances en hyper croissance et innovantes à tous les niveaux. Ceux-ci incluent des actions telles que mon choix EV «dormant» de la décennie.

Ou la «startup secrète» qui mène la révolution des véhicules autonomes.

Même mon non. 1 stock technologique, qui me rappelle une jeune Amazonie.

Si vous souhaitez obtenir mon portefeuille complet des meilleures actions à acheter, Cliquez ici.

Sincèrement,

Luke Lango

Éditeur, Hypergrowth Investing