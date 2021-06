Une vie supplémentaire pour l’Ukraine de Shevchenko

27/06/2021 à 21:29 CEST

Adrià Corominas

Après avoir remporté un match en phase de groupes (2-1 face à la Macédoine du Nord) et perdu deux autres (3-2 face aux Pays-Bas et 0-1 face à l’Autriche), le Andriy Chevtchenko Ils affronteront la Suède pour une place en quarts de finale après être devenus la pire des meilleures équipes tierces.

Et son gardien Andrii PiatovFace à la situation, il a reconnu que “c’est une opportunité supplémentaire que le destin nous a donnée” et qu’ils n’ont pas l’intention de la gâcher.

Test de pénalité

C’est pourquoi ils se préparent à tout scénario, même à un tirs au but hypothétique. “Cela fait partie intégrante du football. Nous avons déjà vu comment l’Autriche a résisté aux attaques de l’Italie en prolongation. Ils s’attendaient probablement aussi à des pénalités, mais ils ont finalement perdu. Cela peut aussi nous affecter”, a-t-il averti.

“Nous avons de bons tireurs de penalty, mais j’espère que nous n’atteindrons pas les tirs au but et que nous gagnerons dans le temps réglementaire. Nous sommes préparés moralement, psychologiquement et physiquement et j’espère que les joueurs que nous avons apporteront notre confiance au jeu”, a-t-il ajouté. il a dit.

De plus, il a révélé qu’après avoir perdu le troisième match de la phase de groupes contre l’Autriche, alors qu’ils attendaient le résultat des autres matchs pour voir s’ils s’étaient qualifiés, ils ont eu une conversation “sérieuse”.

“Non seulement j’ai parlé. D’autres ont également exprimé leur opinion. Je ne vais pas donner de détails. J’espère que nous confirmerons sur le terrain les propos qui ont été prononcés à l’époque”, a-t-il déclaré.