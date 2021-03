Une vieille femme découvre que sa table à thé était une mosaïque perdue de Caligula

Dans les années 1960, l’Italie a perdu l’une des mosaïques qui ornaient les grands navires de l’empereur Caligula sur le lac sacré de Nemi, près de Rome. La pièce était trouvé des décennies plus tard à New York, utilisé comme table de thé, et maintenant il a été récupéré grâce à une série de coïncidences.

Le vestige a été présenté jeudi dernier au Musée Naves de Nemi en présence du directeur général des Musées d’Italie, Massimo Ossana, et Roberto Riccardi, commandant du corps des Carabineros pour la protection du patrimoine, entre autres.

Le retour de cette pièce en Italie met fin à tout une odyssée qui a commencé quand il a perdu sa trace dans les années soixante.

La mosaïque perdue de Caligula date de 1er siècle après JC, époque à laquelle a vécu l’empereur controversé, né en l’an 12 et assassiné en 41 par ses propres gardes prétoriens sur la colline du Palatin, après moins de quatre ans au pouvoir qui restent pour l’histoire.

La pièce faisait partie de la décoration des deux grands navires qu’il a ordonné d’être construit sur le lac Nemi, un cratère volcanique près de Rome et qu’à l’époque de l’Empire abritait un sanctuaire de la déesse Diane, comme expliqué dans la présentation de Massimo Osanna.

Les navires, en fait authentiques « palais flottants », étaient le symbole définitif du controversé troisième empereur de Rome, le fils du mythique Germanicus, et ils démontrent de nos jours « la grandeur de l’ingénierie navale romaine », a ajouté l’expert.

Cependant, les navires ont fini par couler entre le fond du lac et il a fallu vingt siècles, jusqu’aux années 1930, pour les récupérer du bourbier. Exposée ensuite dans un musée, succombé aux flammes de la Seconde Guerre mondiale.

Parmi les restes qui ont été sauvés était ce mosaïque de carreaux verts, blancs et rouges, très bien conservé, et qui, comme cela arrive à plusieurs reprises dans l’histoire, a fini par perdre la trace.

Des années plus tard, l’histoire de ce vestige recherché se situe dans la ville de New York. L’antiquaire Helen FiorattiNonagénaire d’origine italienne, elle feuilletait un livre de 2013 écrit par l’architecte romain Dario Del Bufalo lorsqu’elle a reconnu un objet très familier.

La précieuse mosaïque qui elle servait de table pour prendre le thé C’était très similaire aux vestiges archéologiques montrés sur cette page, explique De Bufalo.

En fait, Fioratti, selon l’écrivain, avait acheté dans les années 60 cette pièce, faite de pierre serpentine verdâtre et de porphyre rougeâtre, à la noble famille Orsini, alors propriétaire de la région du lac Nemi.

De cette façon, il a réussi à l’emmener avec lui à New York caché dans la valise d’un ami diplomatique et, à ce sujet, elle a pris le thé et a bavardé avec son mari pendant des années.

L’architecte romain Dario Del Bufalo souligne les marques grâce auxquelles il a reconnu la mosaïque perdue de Caligula. Mercedes Ortuño / EFE

La mosaïque est devenue une denrée si précieuse pour le couple que Fioratti refusé le million de dollars offert pour lui par le Metropolitan Museum de New York dans les années 1980.

Jusqu’au jour de 2013, lors de la présentation dans la Grosse Pomme d’un livre de Del Bufalo sur le porphyre, l’antiquaire reconnu sa précieuse table.

Deux marques légères sur les deux cercles de porphyre ont montré à Fioratti et Del Bufalo que c’était la pièce recherchée.

L’Italie a alors résolu le mystère de la « mosaïque perdue de Caligula » et récupérait un morceau inestimable de son propre héritage historique.

Et de cette façon a commencé le corvées pour le ramener à ce qui était censé être sa maison, le Nemi Ship Museum, au bord du lac: «Il est essentiel que les objets reviennent dans leur contexte», explique Osanna, qui dans le passé dirigeait le site de Pompéi.

Avec son inauguration jeudi dernier, et après avoir été précédemment exposée dans la résidence présidentielle italienne, le palais du Quirinal, la mosaïque peut être visité pour la première fois dans un muséeBien sûr, avec les mesures pertinentes contre le coronavirus.

UNE « fin heureuse » pour Del Bufalo, le créateur involontaire de cette heureuse et tant attendue découverte.