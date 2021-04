Une villa de luxe aux îles Canaries pour seulement 2,5 euros: la tombola virale à laquelle vous pouvez toujours participer | Vie

Maintenant, vous pouvez acheter une villa de luxe à Tenerife pour seulement 2,50 €, et tout ce dont vous avez besoin est une bonne chance.

Parfois, la maison de vos rêves ne coûte que 2,5 euros, du moins c’est le prix avec lequel vous pouvez participer pour prendre une villa de luxe aux îles Canaries, une tombola virale à laquelle des milliers de personnes ont déjà participé.

Vous n’avez pas besoin d’être millionnaire pour obtenir une villa de luxe aux îles Canaries, et tout ce dont vous avez besoin c’est 2,50 euros et bonne chance, et avec cela, vous pouvez prendre une villa entièrement meublée à Fañabé (Tenerife), et vous n’avez qu’à acheter un billet au prix d’un bon café.

Le tirage au sort a commencé en novembre dernier et après avoir été collecté par le média britannique Chronicle Live, il l’a aidé à devenir viral, ce qui a entraîné la vente de milliers de bulletins de vote jusqu’à présent.

La villa, que vous pouvez voir en détail sur le site de prizevillas, spécialisée dans ce type de tombola immobilière, nous notons qu’elle est une maison de luxe au prix de 423000 euros et ils ont mis 230 000 bulletins de vote en vente, dont vous pouvez encore acheter gratuitement.

Le chalet a 467,48 m² dont 191,60 m² correspondent à des terrasses et jardins. Il a quatre chambres à l’intérieur, un salon-cuisine, plusieurs salles de bains et entièrement meublé. Vous serez également intéressé de savoir qu’il dispose d’un débarras, d’un garage et de plusieurs balcons.

Ses propriétaires ont commenté qu’après avoir vécu sept ans à Tenerife, ils veulent retourner au Royaume-Uni parce que leurs enfants ont grandi et veulent y étudier dans des universités, avec ce qui reste gratuit, une villa qu’ils ont décidé de la tirer au sort et cela pourrait être le vôtre pour seulement 2,50 euros, même si vous n’avez que jusqu’au 30 avril pour participer.