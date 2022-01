Une ville appelée Inditex

02/01/2022 à 11:08 CET

Ivan aguiar

« Polygone de Sabón, toujours à la mode. « C’est la devise de l’association des hommes d’affaires de cette zone industrielle située dans la ville de La Corogne Arteixo. C’est une référence claire à Inditex, qui y a débarqué en 1977 avec ses deux premières usines, a ouvert son siège en 2000 et est actuellement le principal moteur économique. L’expansion que l’entreprise a connue a été continue. Depuis 2014, on le voit bien, puisque sans faire trop de bruit, comme c’est sa marque de fabrique, il a augmenté de 50 % la taille de son siège. Elle a construit quatre nouveaux bâtiments, un parking qui se distingue par son immense toit de panneaux solaires et prévoit, comme ce journal l’annonçait en décembre, de construire de nouvelles installations dans lesquelles seront implantées les équipes commerciales et de conception du département Zara. Ce dernier projet impliquera un investissement total de plus de 200 millions d’euros. Pas à pas, l’entreprise a construit sa propre ville dans la commune où elle est née.

Quel est le siège de la société fondée par Amancio Ortega? La première chose qui attire votre attention n’est pas l’un de ses bâtiments, mais l’armée de petites tondeuses à gazon robotisées qui parcourent constamment les locaux pour remplir leur mission d’assurer un bon entretien des espaces verts. Un autre détail à prendre en compte est l’absence de tout type de signe visible de l’extérieur permettant d’identifier l’entreprise. En fait, la plus emblématique et qui est encore publiée dans de nombreuses photographies dans la presse, a disparu il y a trois ans après une réforme qui a été entreprise pour modifier l’entrée. Il ne s’en est jamais remis. Malgré cela, Les installations d’Inditex, plus typiques d’un parc technologique moderne, se démarquent considérablement par rapport au reste de la zone industrielle, qui se caractérise par des bâtiments industriels.

Les bâtiments les plus reconnaissables sont ceux qui forment les bureaux centraux inaugurés en 2000, avec ses grandes fenêtres. A côté, l’année dernière, le bâtiment de l’équipe en charge du site zara.com a ouvert ses portes. L’un des aspects qui se démarque le plus de cette propriété et dans lequel Inditex a mis le plus d’efforts est dans tout ce qui concerne la durabilité. En plus de atteindre l’autosuffisance avec 50% de la consommation lumineuse requis par la structure, l’installation dispose d’un réservoir souterrain de 270 mètres cubes qui permet également de réutiliser l’eau de pluie pour des usages non potables comme l’irrigation ou les installations sanitaires.

En 2014, l’entreprise textile a acquis le site de EmesaBien qu’il ait fallu un certain temps pour l’utiliser. En 2019, elle a obtenu le permis de construire pour construire un parking en surface, mais avec une particularité : la toiture a été conçue pour abriter des panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité du complexe. Actuellement, avec les travaux déjà terminés, vous pouvez voir environ 10 000 mètres carrés avec ces éléments destinés à obtenir une énergie propre. A quelques mètres de cette installation, se trouve un petit boisé bien visible de l’extérieur du complexe. Il a été créé en même temps que le parking avec panneaux solaires.

Parking avec panneaux solaires, créé en 2020. | IVÁN AGUIAR

En plus des bureaux centraux, l’entreprise a réalisé une extension avec trois bâtiments couvrant une superficie de 80 000 mètres carrés. Ces travaux ont débuté en 2015 et se sont achevés en 2018. Cet agrandissement a permis de distribuer cinq espaces très différents : un restaurant, un auditorium, une salle de sport, quelques bureaux pour le quartier. OBJET (information et technologie) et un parking couvert. Les trois bâtiments sont interconnectés au reste du complexe, où travaillent la majorité des utilisateurs, par des passerelles.

En 2020, il a été rendu public que l’entreprise avait acquis le site de Gabesa, dans lequel il abattit le navire existant, l’un des plus anciens encore en activité dans le Parc d’activités du Sabón, avec plus d’un demi-siècle d’histoire. Désormais, une plantation d’arbres est en cours sur ce terrain qui servira à agrandir l’existant.

Le siège de la multinationale textile est passé d’une superficie de 153 786 mètres carrés en 2014 à 236 074 aujourd’hui, car pendant ce temps il a incorporé les parcelles de Emesa, Gabesa et Facet Filtration Group, tous jouxtaient le quartier général. Il y a quelques semaines, on savait que la société avait également conclu un accord pour acheter le Terrain Piensos del Sil, une des usines les plus anciennes du polygone et qu’est située dans la limite avec le casque urbain.

L’entreprise textile a dévoilé la semaine dernière une récréation qui vous permet de vous faire une idée de ce à quoi ressemblera votre ville en particulier. Arteixo. Les bâtiments actuels qui composent le siège social, ainsi que les nouvelles installations de ZaraIls seront entourés, en grande partie, d’un boisé.

Immeuble Zara.com, inauguré au printemps 2021. | IVÁN AGUIAR

Quelle est l’importance de la présence et de la croissance du siège social de Zara à Sabón ? Le maire de la commune, Carlos Calvelo, explique que l’entreprise « transcende la Mairie elle-même, la ville de La Corogne et que son importance est d’état & rdquor ;. En plus des emplois qu’elle génère, sa présence signifie également que les caisses municipales reçoivent un apport de revenus considérable. « Les bâtiments et les infrastructures qu’ils réalisent génèrent des taxes qui durent dans le temps et se traduisent par des équipements pour les voisins », précise-t-il. Le dernier projet annoncé par Inditex, la construction de Zara, supposera que le mairie levé 6,2 millions d’euros pour Impôt sur les Constructions, Installations et Travaux (ICIO).

Le fait qu’Inditex soit basée à Sabon a apporté d’autres avantages à Arteixo. La Fondation Amancio Ortega a fait don de trois millions d’euros l’an dernier pour que le mairie pu acquérir la station thermale, le bâtiment le plus historique de la commune et qui était jusqu’alors en mains privées. Il a également financé les douze millions d’euros que la construction du centre de jour, de la résidence et de l’école maternelle qui gère le Xunta de Galice dans le mairie.

Au niveau des affaires, la multinationale est le « phare & rdquor ;, selon le responsable de la Association des entrepreneurs du Polígono Industrial de Sabón. Entre le siège et ses entrepôts logistiques, il occupe environ un demi-million de mètres carrés, ce qui représente 20 % de la surface utile de l’ensemble de la zone industrielle, l’une des plus dynamiques du Galice. « C’est l’entreprise la plus importante, pour tout ce qu’elle génère. Il faut valoriser le rôle d’entreprise de tracteur qu’est & rdquor;, indique-t-il. Concrètement, il se réfère non seulement aux affaires directes qu’il génère, mais aussi aux affaires indirectes, avec de nombreuses entreprises de la Une région de La Corogne qui obtiennent une charge de travail grâce à Inditex. De plus, pour le responsable du groupe d’activités, il est « très important & rdquor ; que la firme « continue de parier & rdquor; pour lui Polygone de Sabon et considère qu’il s’agit d’une « fierté & rdquor; d’y augmenter sa surface.