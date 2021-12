Une ville californienne dépense des fonds fédéraux COVID sur des lecteurs de plaques d’immatriculation pour dissuader les foules de smash-and-grab

San Jose a approuvé un financement pour les lecteurs de plaques d’immatriculation dans le but de lutter contre les vols organisés qui ont eu lieu dans la ville et dans toute la Californie ces dernières semaines.

Le conseil municipal de San Jose a voté à l’unanimité mardi pour allouer 250 000 $ aux lecteurs de plaques d’immatriculation. Bien que les détails soient encore en cours d’élaboration, l’argent proviendra des fonds fédéraux de secours COVID-19.

Un lecteur de plaque d’immatriculation balayant les voitures qui passent. (USA TODAY NETWORK via . Connect)

Des vols organisés contre des magasins de détail et des centres commerciaux ont balayé la Californie, en particulier la région de la baie, les suspects s’enfuyant souvent avec des milliers de dollars de marchandises volées dans des magasins haut de gamme.

San Jose a été victime de vols consécutifs le 21 novembre. Dans le premier, deux suspects ont volé des marchandises au Valley Fair Mall. Le même jour, quatre à six personnes ont braqué un Lululemon juste de l’autre côté de la rue, volant pour 40 000 $ de marchandises.

Deux jours plus tard, deux suspects masculins adultes – Dwayne Huntley et Raheem Lewish – qui correspondaient à la description des suspects lors du premier vol du 21 novembre ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de voler un Macy’s.

Dwayne Huntley, à gauche, et Raheem Lewis. (Département de police de San José)

Le maire de San José, Sam Liccardo, a écrit dans une note de service que les LPR aideront la police à mieux dissuader et à procéder à des arrestations lors de cambriolages armés, de vols qualifiés, de vols de voitures et de fusillades au volant.

Le maire de San José s’exprimant lors d’une conférence de presse. (Facebook/Sam Liccardo)

« Les foules à main armée sont un affront au travail acharné et à la sécurité des acheteurs, des commerçants et des commerçants de toute la région », a déclaré le maire de San José, Sam Liccardo, dans un communiqué. « L’investissement accru dans les caméras de lecture de plaques d’immatriculation s’ajoute à l’ensemble d’outils plus vaste utilisé par les forces de l’ordre pour appréhender les réseaux de cambriolage organisés. »

Sgt. Christian Camarillo a déclaré à Fox News que les agents de San Jose utilisaient une technologie LPR similaire sur leurs véhicules pour aider à retrouver les voitures volées. Il a précisé que les LPR ne seront utilisées que dans les enquêtes criminelles.

« Ce n’est pas pour le grand frère, le partage d’informations, la surveillance – vous savez, quelque chose comme ça », a déclaré Camarillo. « Il s’agit simplement d’aider à combattre et à résoudre des crimes. Qu’il s’agisse de vols organisés ou de tout autre crime. »

Mais malgré l’aide de la technologie, Camarillo a insisté sur le fait que l’aide du public était cruciale pour aider les forces de l’ordre à traquer les criminels.

« Si les gens voient quelque chose, s’ils remarquent quelque chose, veuillez le signaler aux autorités », a-t-il déclaré.

