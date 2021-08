Une ville de Ciudad Real, la première d’Espagne à devenir « indépendante » électriquement

30/08/2021 à 15h10 CEST

Petite ville de la province de Ciudad Real, Ballesteros de Calatrava, d’environ 460 habitants, est la première d’Espagne à devenir « indépendante » du système énergétique habituel, qui punit de plus en plus les consommateurs, et il sera alimenté électriquement en énergies propres. Ainsi, chaque voisin pourra économiser jusqu’à 80% sur sa facture d’électricité.

L’objectif du maire, Juan Carlos Moraleda (PSOE), est de se débarrasser de la dépendance vis-à-vis de l’oligopole énergétique actuel et, en même temps, d’arrêter le dépeuplement subi par cette ville et d’autres de la soi-disant Espagne vidée. La ville produira, stockera et distribuera sa propre énergie aux voisins et aux équipements publics.

Le projet « Ballesteros génère » a été financé par les fonds européens Leader à hauteur de 138 000 euros, bien que l’investissement total atteindra 338.000 euros.

Avec ce montant, une centrale photovoltaïque sera construite qui fournira de l’énergie aux utilisateurs du nouveau réseau d’alimentation. Les plaques seront installées sur un site donné par un voisin de la municipalité et elles devraient être opérationnelles d’ici la fin de cette année.

Le maire a déclaré aux médias que cette initiative, qui a vu le jour en septembre 2020, veut lutter contre le dépeuplement en privilégiant l’utilisation d’énergies propres et moins chères. En fait, ce ne serait que la première phase d’un projet plus vaste, puisque l’Association pour le développement de Campo de Calatrava a l’intention de transférer cette expérience aux quinze municipalités qui font partie de ladite région.

Cette association estime que cela va générer un effet d’entraînement pour les nouvelles entreprises, ce qui contribuera à créer de nouveaux emplois et à sédentariser la population.

Le conseil municipal estime qu’au cours de Dès la première année d’exploitation de la centrale, le montant de la facture d’électricité peut déjà baisser de 20 %. Cependant, une fois l’installation amortie, ce qui peut arriver dans environ huit ans, ils économiseront jusqu’à 80 % du montant de la quittance. Il en sera ainsi pour éviter le paiement des taxes et autres péages habituels du réseau conventionnel.

A l’heure actuelle, des bâtiments tels que la mairie elle-même, l’hôtel et la résidence pour personnes âgées sont déjà rattachés au projet, ainsi que quelques entreprises privées. L’objectif est que tous les habitants de la ville se réunissent pour créer une communauté entièrement autosuffisante.

Le maire précise qu’avec l’installation initialement prévue, il sera possible de générer jusqu’à 7,2 fois plus d’énergie que ce dont la commune a besoin, et que « Il est intéressant d’avoir un surplus & rdquor; attirer plus d’utilisateurs dans le futur.

Libérez-vous des fluctuations artificielles de l’industrie

Ceci est possible grâce au changement de réglementation accepté par le gouvernement central actuel, qui a abrogé la «taxe solaire» mise en place par l’exécutif précédent du PP et qui a découragé l’autoconsommation d’électricité, en la taxant de différents montants économiques.

Ce changement réglementaire, ainsi que le fait qu’au cours des derniers mois l’Espagne a subi une escalade impitoyable des prix de l’énergie, favorise un transfert massif des utilisateurs vers l’énergie verte.

La situation est très complexe, mais deux facteurs principaux influencent la hausse de l’électricité : la hausse des coûts du gaz naturel et les droits d’émission imposés par l’Union européenne. Les deux situations ont un impact sur les consommateurs tout comme les ménages tentent de se remettre des effets causés par les blocages de la pandémie.

Les prix de l’électricité dans notre pays ont augmenté cette année en raison d’une contraction de l’approvisionnement en gaz naturel. En plus de cela, les mesures adoptées par l’Europe pour réduire les émissions ont contribué à augmenter le prix des droits d’émission de CO2, une redevance que les producteurs d’énergie doivent payer pour les émissions de gaz à effet de serre et que comme nous en sommes témoins sur nos factures, ils transfèrent leurs clientes.

Cela signifie que dans presque toutes les autonomies, l’autoconsommation avec des énergies renouvelables enregistre une forte augmentation, puisque l’investissement nécessaire pour cela est toujours amorti en quelques années.

