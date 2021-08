Une ville de vacances promet repos et détente. L’eau connaît la vérité.

Une partie du numéro de loisirs de The Highlight, notre maison pour des histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

Mes débuts en tant qu’artiste de la corde raide n’ont pas eu lieu dans un labyrinthe tordu de fibres naturelles et de fils, mais sur le pont à lattes de béton, de l’air brumeux jaillissant des fissures, au-dessus du ruisseau Dunbar à St. Simons Island, en Géorgie. C’est ici, en 1803, qu’environ 75 captifs Igbo nigérians ont choisi de danser avec les profondeurs de l’eau, de marcher jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus marcher, plutôt que de vivre une vie d’esclave.

Le petit pont, par ailleurs banal, sur Sea Island Road se trouve au-dessus de Dunbar Creek, où des centaines de voitures passent en moyenne une journée, à destination de l’île St. Simons. Cela ne ressemble à rien d’important ou à retenir; c’est un endroit d’une beauté grotesque qui a été intentionnellement oublié et négligé. Je l’ai parcouru à mes risques et périls, essayant de garder mon équilibre sur un rebord étroit, effrayé, priant pour que je puisse le faire indemne sur toute la longueur du pont.

Alors que je descendais du pont et revenais sur la forte pente de rochers, de sable et de boue, je me sentais attristé pour des raisons que même j’étais surpris de m’avouer. Ce n’était pas qu’il s’agissait d’un endroit où le désespoir conduisait à un choix durable, mais que la zone était remplie de déchets et de panneaux de construction pourris plutôt que de commémoration des vies perdues. Les voitures continuent de foncer sur le pont, sur ce petit plan d’eau, comme si rien ne l’avait jamais été.

En revenant à ma voiture, que j’avais garée au hasard dans un carré d’herbe juste à côté du pont, un calme s’est installé sur moi. Je savais pourquoi mes ancêtres avaient choisi ce point de l’eau pour faire un choix impossible : cette crique sinueuse et trouble leur offrait une sorte de paix, une sorte d’immobilité. Une chance à la fois de libérer et de récupérer ce qui leur avait été arraché.

Faisant partie des Golden Isles de Géorgie, St. Simons est une île de 17,7 milles carrés au large de la côte atlantique dans le comté de Glynn. À mi-chemin entre Savannah et Jacksonville, les vastes marais cèdent la place à de vastes paysages côtiers. Les Amérindiens ont élu domicile sur l’île de St. Simons avant que les colons espagnols, français et anglais ne se disputent la terre, et les Anglais ont finalement gagné leur quête. À partir des années 1790, les esclaves africains ont cultivé la terre de cette île, cultivant et récoltant du riz, du sucre et du coton, produisant une récolte abondante pour une nation qui ne leur offrait rien en retour.

L’île St. Simons – comme le reste des îles d’or de Jekyll, Little St. Simons et Brunswick – possède des plages et des côtes qui s’étendent sur toute sa longueur. Des chênes luxuriants et des saules pleureurs affaissés entourent les hôtels, les chambres d’hôtes et les maisons de vacances en location que certains visiteurs appellent leur résidence pendant des mois de l’année, généralement en été. Des voitures de luxe pleines de familles traversent l’île, tandis que des foules d’autres marchent ou font du vélo dans les rues bordées d’arbres.

Un endroit comme l’île St. Simons respire le charme idyllique du Sud. Les traînées sont aussi grandioses que les levers de soleil du matin et les couchers de soleil du soir sur les marais, les plaques d’herbe brune et verte berçant à la fois la boue et les petits affluents de l’eau. Pour une si petite île, les journées semblent plus longues, surtout en été, en particulier lorsque vous vous promenez sur East Beach, jouez au golf sur l’un des six terrains de golf ou mangez de grandes quantités d’huîtres côtières charnues, de crabe, de homard et de dodus – et légèrement sucré – crevettes de Géorgie.

La clé pour profiter de St. Simons est d’embrasser la facilité et la détente – un rythme de vie plus lent. Alors que la facilité et la détente sont facilement embrassées, l’héritage de ceux qui ont été perdus et exploités est visible dans des regards égarés, si vous le remarquez, dans des choses comme des restaurants ou des bâtiments fabriqués à partir de coquilles d’huîtres tabby, de couleur crème et d’apparence granuleuse. Les cabines d’esclaves étaient souvent construites en tabby. Pourtant l’histoire est souvent occultée, comme celle d’Igbo Landing.

Les détails et ce qui s’est passé à Igbo Landing – également appelé Ebo ou Ibo Landing – sont trop viscéraux, trop réels pour être le résultat de familles regroupées savourant l’art africain séculaire de la narration. L’eau sait.

Dunbar Creek, la façon dont il ondule et s’installe facilement, contient autre chose que du poisson, des déchets, de la boue et des trésors de marais. Personne d’autre n’était là quand j’ai visité, et d’après ce que je sais, personne ne vient souvent ici – bien que ce soit à deux pas de certaines des nombreuses maisons de vacances de St. Simons et d’une place avec un CVS et une épicerie.

J’ai appris l’histoire au National Museum of African American History and Culture à Washington, DC. Des mois après l’ouverture du musée en 2016, mon père a eu de la chance avec des billets convoités, et ma famille a bravé le froid et les longues files d’attente le week-end de Thanksgiving.

Une de mes sœurs et moi avons commencé tout en bas du musée, là où sont conservées les plus anciennes histoires. Un espace faiblement éclairé qui ressemblait plus à une déambulation claustrophobe dans le noir, il fait écho à ce que cela aurait pu être sur un navire négrier lors d’un voyage brutal vers une terre inconnue, volée de la seule maison que vous ayez connue. C’est là, en faisant une pause sombre et en louchant pour lire les pancartes, que j’ai lu l’histoire d’un groupe d’Igbo Nigérians – dont je descends et que je considère comme mes ancêtres – qui ont fait le voyage du Passage du Milieu vers Savannah. Ces quelque 75 personnes ont été embarquées sur un navire plus petit, à destination de l’île St. Simons. Une fois le navire arrivé, les personnes retenues en captivité ont pris le contrôle du navire. Au fur et à mesure de cette histoire de résistance, enchaînés et connectés les uns aux autres, ils ont marché dans les eaux de Dunbar Creek en scandant en Igbo : « La mer m’a ramené et la mer me ramènera à la maison ».

Mis à part ma tristesse immédiate en lisant à ce sujet, j’ai senti quelque chose d’autre remonter à la surface – mes oreilles ont commencé à sonner, mes mains ont tremblé, mon visage est devenu plus chaud, mon cœur a commencé à s’emballer si vite que j’ai dû prendre de grandes respirations pour me stabiliser . J’étais rempli de questions sans fin.

Pourquoi était-ce la première fois que j’en entendais parler ? Pourquoi n’avait-on pas appris l’horreur de ce qui s’est passé ce jour-là sur le sol géorgien, à quelques heures de là où j’ai grandi ?

Ne pas savoir est une violence.

L’absence de savoir vous prive de la chance de pleurer, de pleurer. Nous perdons notre humanité, l’espace à priver, la chance de venger et d’honorer nos ancêtres, de lutter pour que leur héritage vive parmi la conscience quotidienne. Ce sont nos pertes lorsque nos histoires ne sont pas racontées, partagées ou connues par ceux qu’elles affectent directement.

C’est le cas d’Igbo Landing, qui pourrait à juste titre être considéré comme une rébellion d’esclaves. C’est un exemple parmi tant d’autres où ceux qui devaient être réduits en esclavage ont riposté, qui ont fait un choix impossible face à une litanie de décisions impensables.

Ces dernières années, la culture populaire a présenté l’histoire d’Igbo Landing devant un public noir et blanc, même si cela n’apparaissait pas de cette façon à la surface. La même année où j’ai entendu parler d’Igbo Landing pour la première fois, il a semblé faire référence dans l’œuvre de Beyonce, Lemonade, qui change de genre. “Love Drought” commence par une image éthérée de femmes marchant solennellement dans l’eau en ligne droite les unes derrière les autres. Ils sont ornés de tout blanc avec des ceintures noires à leur taille en forme de croix. La marche se révèle être un rituel, une communion avec l’eau.

Black Panther a également évoqué l’histoire d’Igbo Landing, lorsque le personnage de Michael B. Jordan, Killmonger, a dit des mots qui ont été répétés avec ferveur depuis : « Enterrez-moi dans l’océan avec mes ancêtres qui ont sauté des navires parce qu’ils savaient que la mort était meilleure. que la servitude.

Les références à Igbo Landing, qu’elles soient flagrantes ou suggestives au mieux, remontent encore plus loin. Daughters of the Dust de Julie Dash, sorti en 1991 et loué en raison de l’accent mis sur les complexités de la féminité noire, se déroule à Igbo Landing, et les membres de sa famille Peazant sont les descendants directs des esclaves là-bas.

Six ans plus tôt, Virginia Hamilton avait publié The People could Fly, une compilation de contes afro-américains incluant Igbo Landing. Les Noirs volant et s’envolant dans le ciel sont populaires dans le folklore, car nos ancêtres imaginent une vie et un monde où nous étions libres : les cieux ouverts, les eaux bleues de l’océan, les eaux troubles de Dunbar Creek. Être ailleurs signifiait qu’ils avaient d’autres choix qu’une certaine mort piégée dans un système qui travaillait à dévaloriser, avilir et briser leurs esprits.

Ces références à Igbo Landing au fil des ans servent de souvenir, un véritable souvenir de ce qui s’est passé à Dunbar Creek – de ce qui s’est passé à St. Simons Island il y a toutes ces années – selon à qui vous demandez.

Toni Morrison a dit un jour : « Toute eau a une mémoire parfaite et essaie toujours de revenir là où elle était. J’y ai pensé alors que je me tenais au-dessus de Dunbar Creek, tendant le cou pour admirer la région et commémorer ce que j’ai vu avec mon appareil photo. Mon obturateur a cliqué alors que je chassais les moustiques de mon visage et tentais de me distraire d’être à quelques centimètres des voitures qui passaient à toute vitesse. Un trébuchement dans la mauvaise direction et je serais projeté dans la circulation venant en sens inverse – ou en bas dans une eau si trouble que je ne pouvais pas être sûr de la profondeur.

J’étais terrifié. Mais je voulais désespérément me souvenir. Je voulais me remémorer un espace, un lieu et un temps que je n’avais pas connus. Et j’étais convaincu que ce moment me connecterait à quelque chose de plus grand. L’eau avait quelque chose à m’apprendre : sur la douleur, le poids de l’oubli, et l’existence dans un espace de liminalité.

Il y a une profonde ironie dans des endroits comme l’île St. Simons. Les familles et les amis font un road trip sur cette île, où ils peuvent se régaler de fruits de mer et boire des bières bon marché en multipropriété, ou dans des résidences secondaires ou tertiaires. C’est leur version du paradis et de la détente, des loisirs et de la facilité qu’ils ont gagnés. Les loisirs auxquels ils se sentent le droit. Mais ce loisir est décidément blanc dans ses buts.

Ce week-end-là, cet été, je n’ai pas vu beaucoup de Noirs sur l’île St. Simons. Ils existent. Ils y vont aussi. Mais une île côtière dans les marais de Géorgie, St. Simons a une histoire particulière qui ne peut être effacée, en raison de sa proximité avec l’eau et de son lien avec l’esclavage. Des endroits comme ceux-ci étaient des biens immobiliers de premier ordre en raison de leur facilité de connexion à une cargaison précieuse. Les humains étaient transportés comme des animaux, enchaînés et enchaînés, et vendus. Parfois, ils étaient détenus dans des dépôts d’esclaves jusqu’à ce qu’ils puissent être vendus ou qu’une vente soit finalisée – ce furent nos premières prisons.

Des vérités multiples, des versions différentes de la vérité peuvent coexister. Des concepts comme les loisirs et le repos ne devraient pas entrer dans cette catégorie, et pourtant ils le font.

Comme dans tant d’autres endroits qui sont au cœur des vacances et des escapades, les loisirs noirs n’existent pas ici. Pas quand notre douleur n’est pas validée et est au contraire effacée. Pas quand Igbo Landing lui-même est en grande partie inaccessible en raison de conflits fonciers privés.

Mes premiers essais accéder à Dunbar Creek via le pont sur Sea Island étaient des poursuites sans issue et infructueuses. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé de l’autre côté d’une station d’épuration, qui existe depuis les années 40. L’itinéraire le plus direct m’a permis de marcher sur la corde raide sur ce pont – le plus proche que j’ai pu obtenir, car la zone s’étend sur plusieurs hectares de propriété privée. C’est pourquoi il n’y a même pas de plaque commémorative.

La Saint Simons African American Heritage Coalition voulait faire quelque chose à ce sujet. En 2002, le groupe a invité 75 personnes à rendre hommage à ceux qui sont morts à Igbo Landing et a inclus une discussion sur les coutumes et traditions Igbo, dans l’espoir de donner un peu de repos aux esprits qui s’attardent près de l’eau. Certaines écoles côtières ont également intégré l’histoire d’Igbo Landing dans leurs programmes. Mais il y a encore tant à faire. Un marquage officiel scellerait l’histoire.

Quand je suis revenu à Atlanta, où j’habite, le sable accumulé sous mes pieds sur mon tapis de voiture m’a semblé être un cadeau d’adieu cérémonieux. Un bibelot, un souvenir, un charme sentimental et cordial pour la route, de sorte que je n’ai jamais oublié ce que j’ai vu, n’ai jamais oublié ce que c’était d’être là, de respirer cet air, d’avoir la même vue que mes ancêtres ont prise il y a des siècles. Je me sentais connecté parce que j’avais choisi d’être témoin de leur douleur – et de leur gloire ultime.

Nneka M. Okona est une collaboratrice de The Counter et l’auteur de « Self-Care for Grief ». Elle a précédemment écrit sur le tourisme « patrimonial » chez les Afro-Américains pour The Highlight.