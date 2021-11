Une violation de données de California Pizza Kitchen a révélé 100 000 SSN d’employés

Aucune entreprise sur Terre n’est à l’abri des violations de données, même les chaînes de restaurants décontractés populaires. Selon TechCrunch, California Pizza Kitchen (CPK) a récemment subi une violation qui a entraîné la fuite de plus de 100 000 employés actuels et anciens.

La violation de données CPK expose les numéros de sécurité sociale

CPK a décrit la nature de la violation de données dans un avis envoyé au procureur général du Maine :

Le ou vers le 15 septembre 2021, CPK a découvert une activité suspecte dans son environnement informatique. CPK a immédiatement sécurisé l’environnement et, avec l’aide d’informaticiens tiers, a lancé une enquête pour déterminer la nature et l’étendue de l’incident. Le ou vers le 4 octobre 2021, l’enquête a confirmé que certains fichiers des systèmes de CPK auraient pu être consultés sans autorisation. CPK a donc entrepris un examen des dossiers potentiellement touchés afin d’identifier les informations concernées et à qui elles se rapportaient.

CPK a expliqué qu’elle avait terminé son examen de ces dossiers le 13 octobre. Le restaurant a déterminé le nombre de personnes touchées par la violation de données et les types de données exposées. CPK dit qu’il a ensuite informé les victimes potentielles le plus rapidement possible.

CPK n’a pas révélé précisément le nombre d’employés touchés par la violation dans son avis, mais une notification sur le site Web du procureur général du Maine affirme que le nombre total d’individus touchés est de 103 767. TechCrunch note que CPK employait environ 14 000 personnes en 2017. Cela suggère que la grande majorité des victimes sont d’anciens employés de la chaîne.

L’avis du CPK répond à un tas de questions, mais en soulève quelques autres. Par exemple, si la chaîne a découvert la brèche en septembre, pourquoi a-t-elle attendu jusqu’en novembre pour commencer à notifier les personnes concernées ? Après tout, la chaîne déclare explicitement que les forces de l’ordre n’ont pas retardé l’avis.

Nous pouvons espérer que California Pizza Kitchen partagera plus de détails dans un proche avenir.

Comment CPK aide-t-il les personnes touchées ?

La chaîne de restaurants affirme que dès qu’elle a découvert la brèche, elle a commencé à renforcer la sécurité de son environnement informatique. Il examine également les politiques de sécurité existantes et met en œuvre des mesures supplémentaires pour prévenir de futures violations. Le restaurant a signalé l’incident aux forces de l’ordre et prévoit de coopérer à toute enquête. Enfin, CPK informe les victimes.

Si vous êtes l’une de ces victimes, CPK propose des abonnements gratuits à IdentityWorks d’Experian. Ce programme de protection contre le vol sera utile si des pirates parviennent à obtenir vos informations privées. Les employés du CPK concernés auront jusqu’au 31 janvier 2022 pour s’inscrire.

Voici plus de California Pizza Kitchen sur ses plans pour aider les personnes touchées :

De plus, CPK fournit aux personnes concernées des conseils sur la façon de mieux se protéger contre le vol d’identité et la fraude, notamment en conseillant aux personnes de signaler tout incident suspecté de vol d’identité ou de fraude à leur société de carte de crédit et/ou à leur banque. CPK fournit aux particuliers des informations sur la façon de placer une alerte à la fraude et un gel de sécurité sur son dossier de crédit, des informations sur la protection contre la fraude fiscale, les coordonnées des agences nationales d’information sur la consommation, des informations sur la façon d’obtenir un rapport de crédit gratuit, un rappel rester vigilant en cas d’incident de fraude et d’usurpation d’identité en examinant les relevés de compte et en surveillant les rapports de solvabilité gratuits, et en les encourageant à contacter la Federal Trade Commission, leur procureur général de l’État et les forces de l’ordre pour signaler les tentatives ou réelles d’usurpation d’identité et de fraude.

Nous ne manquerons pas de partager toutes les mises à jour utiles si et quand California Pizza Kitchen les fournira. En attendant, si vous souhaitez protéger vos données en ligne, n’utilisez aucun de ces terribles mots de passe.