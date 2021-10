Une violation potentielle de l’éthique des avocats du DFEH pourrait être une mauvaise nouvelle pour Activision

La représentation légale du Department for Fair Employment and Housing (DFEH) de Californie constitue potentiellement une violation de l’éthique des avocats.

Dans un dépôt dans le cadre d’un procès contre le géant américain de l’édition de l’Equal Employee Opportunity Commission (EEOC) – comme repéré par PC Gamer – qui prétend que les deux avocats menant la bataille juridique du DFEH travaillaient auparavant pour l’EEOC.

Si tel est le cas, Activision Blizzard affirme qu’il ne s’agirait pas seulement d’un conflit d’intérêts, mais également d’une violation à la fois de l’éthique des avocats et des règles de conduite professionnelle de la Californie.

Cela fait suite au dépôt d’une objection par DFEH contre le règlement de 18 millions de dollars d’Activision Blizzard avec EEOC en raison du fait que cet accord aurait un impact sur les « preuves » critiques pour le cas du DFEH ».

L’EEOC note que DFEH a fait appel à un nouveau conseil suite à la révélation que deux de ses avocats étaient dans une impasse éthique, mais dit que le fait qu’ils aient pu faire appel si peu de temps après avoir été amenés à bord signifie qu’il s’agissait probablement des plus âgés et compromis. avocats.

« On ne peut prétendre qu’il y a eu ‘isolement des [these] avocat[s] de toute participation » à la représentation de DFEH dans le cadre de la procédure d’intervention, comme cela serait nécessaire pour montrer que la sélection a eu lieu en temps opportun », a déclaré l’EEOC.

« Ainsi, tous les avocats du DFEH étaient et devraient rester interdits de représenter le DFEH dans cette affaire. »

Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour le procès de DFEH contre Activision Blizzard qui a été déposé en juillet et a allégué une culture de travail généralisée de harcèlement, d’abus et d’inconduite.

Activision Blizzard fait également l’objet d’une enquête de la SEC ainsi que d’une plainte auprès du National Labor Relations Board du syndicat Communication Workers of America.

