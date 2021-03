Une violente bagarre entre prisonniers fait un mort dans une prison de Malaga

Le détenu de la prison d’Archidona (Malaga) qui a été hospitalisé ce vendredi en raison d’un agression violente par un autre détenu de la même prison, est décédé à l’aube ce samedi, comme l’ont confirmé des sources hospitalières.

Les événements se sont produits tard le vendredi après-midi, lorsque ce incident entre les deux détenus, qui appartiennent au premier degré -pour les détenus en danger particulier ou en situation d’inadaptation manifeste aux règles de l’établissement pénitentiaire, à régime fermé-, dans le cour de prison.

De la raclée, la victime il s’est retrouvé avec son visage « méconnaissable, totalement brisé », comme l’ont confirmé des sources des établissements pénitentiaires, et il a été transféré à l’hôpital régional dans un état critique avec une grave blessure à la tête, mourant finalement à l’aube, comme avancé Journal SUR.

Les détenus se fréquentaient depuis les deux mêmes mois et jusqu’à présent, il n’y avait eu aucun incident. Cependant, ce vendredi, l’un d’eux a «sauté» sur l’autre et l’a attaqué à un point tel qu’un hélicoptère médical fait une apparition pour son transfert immédiat à l’hôpital, bien que cela n’ait finalement pas été jugé nécessaire et le transport ambulancier.

Maintenant, un processus d’enquête pour élucider les causes et les circonstances exactes d’un incident dans lequel, comme l’ont confirmé des sources syndicales.