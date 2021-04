Une voiture F1 à un million de dollars s’écrase dans des ordures

Nous voilà donc prêts pour une session de qualification passionnante pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne, lorsque le pilote japonais prometteur Yuki Tsunoda se trompe sur son premier tour de piste et s’écrase lourdement à la Variante Alta.

Une fois de plus, nous nous rappelons que nous installons des voitures de course d’un million de dollars, peut-être les plus sophistiquées et technologiquement les plus avancées en compétition aujourd’hui, sur des pistes de course avec des systèmes de sécurité en grande partie récupérés dans la décharge locale.

Il était clairement évident à partir de la vidéo, présentée sous au moins quatre angles, que la paroi à double rangée de pneus automobiles usagés, réunis et bordés par un morceau de bande transporteuse en caoutchouc, n’a absolument rien fait pour empêcher des dommages majeurs à la voiture.

Tout ce que cette technologie primitive a fait était d’empêcher la voiture de heurter le mur derrière les pneus. La vidéo a clairement montré qu’il y avait peu ou pas de compression des pneus qui se sont en fait soulevés contre le mur de soutènement avant de tomber dès que l’AlphaTauri de Tsunoda a rebondi loin de la paroi du pneu.

La partie heureuse de cet événement était que la paroi de la bande transporteuse-pneu était là au lieu d’une double rangée d’Armco.

L’accident de Romain Grosjean à Bahreïn a prouvé que le dispositif Halo et d’autres initiatives de sécurité récentes de la FIA fonctionnent bien. Malheureusement, en même temps, il a prouvé de manière concluante que l’Armco à double rangée non protégée n’a absolument pas sa place en tant que barrière de sécurité unique et non protégée qui ne fait rien pour empêcher la pénétration par l’extrémité avant pointue d’une voiture de course à roues ouvertes.

Et ce n’est pas que cela ne soit pas connu depuis des décennies.

Le pilote autrichien prometteur Helmuth Koinigg a été tué lors de la course Watkins Glen F1 en 1974 lorsque ses Surtees ont heurté la double rangée d’Armco au virage 7. La rangée du bas s’est déformée, mais la rangée du haut est restée intacte. Sans le bénéfice de l’appareil Halo, Grosjean aurait certainement subi la même blessure qui a coûté la vie à Koinigg.

Ce n’est pas comme si l’on n’avait pas pensé à créer des systèmes d’arrêt conçus pour absorber l’énergie d’un véhicule en mouvement rapide.

La barrière de réduction d’énergie en acier et en mousse (barrière SAFER), parfois appelée «paroi souple», est une solution destinée à absorber et à réduire l’énergie cinétique lors de l’impact d’un accident à grande vitesse.

L’importance majeure de la barrière SAFER est qu’elle se compose de tubes en acier de construction soudés ensemble dans un montage encastré. Derrière ces tubes se trouvent des faisceaux de mousse de polystyrène à cellules fermées, placés entre la barrière et un mur de soutènement en béton existant.

La barrière SAFER absorbe une partie de l’énergie cinétique qui est dissipée le long d’une partie plus longue de la paroi. L’énergie d’impact sur la voiture et le conducteur est réduite et la voiture n’est généralement pas propulsée dans la circulation sur la surface de course.

Ceci est très différent des barrières Armco existantes qui sont boulonnées aux poteaux, avec un espace ouvert entre le sol et la première rangée, et un espace plus ouvert entre la première et la deuxième rangée de barrières. Le plus souvent, c’est la seule et unique barrière sans rien devant elle pour essayer d’absorber l’énergie.

La bande transporteuse sur la paroi du pneu est là principalement pour empêcher la voiture de traverser les piles de pneus, ce qui rend la barrière de pneu pratiquement inutile. Si Armco doit continuer à être utilisé, il doit être protégé avec un matériau pour empêcher la pénétration sous ou entre les rangées de barrières.

Regardez une vidéo d’avions atterrissant sur un porte-avions et vous pourrez voir à quel point un système de réduction de vitesse progressive peut être absolument efficace. Même les bandes de traînée de la NHRA installent une carrière de gravier avec un énorme filet de sécurité au bout de la bande. Le piège à gravier commence à ralentir une voiture de course d’entraînement et le filet effectue le dernier arrêt avec un minimum de dommages à la voiture et de blessures au conducteur.

De toute évidence, la technologie des câbles d’arrêt n’est pas applicable aux pistes de course. Les filets de sécurité ou «barrières de sécurité» ont en fait été essayés il y a de nombreuses années mais la technologie était primitive et inefficace.

Un tel système a été installé à Watkins Glen. La solution consistait en trois rangées de clôtures fixées à des poteaux en bois de petit diamètre. Chaque rangée était séparée de quelques pieds et toutes les rangées étaient séparées d’une autre distance du mur de soutènement final. Un de ces systèmes a été installé à la fin de la ligne droite de la fosse.

Même les multiples rangées de palissades et de poteaux en bois étaient malheureusement incapables d’arrêter une voiture puisque les poteaux en bois de petit diamètre se sont cassés à l’impact ou que la clôture s’est arrachée des poteaux.

Une technologie de réduction de vitesse progressive, absorbant l’énergie cinétique, devrait certainement être possible. Chaque partie d’une piste de course présente ses propres exigences en matière de solution de barrière de sécurité. Même les parois des pneus des poubelles pourraient être réutilisées.

Considérez des rangées uniques de pneus, assemblées avec une bande transporteuse des deux côtés. Chaque rangée serait séparée par une certaine distance de la suivante et une autre distance du mur de soutènement final.

Le contact avec la première rangée commencera à ralentir la voiture, la deuxième rangée et les suivantes réduiront encore la vitesse avant le contact final avec un mur de soutènement. La caractéristique de conception de cette réduction progressive de la vitesse est que l’énergie cinétique de la collision n’est pas absorbée par la structure de la voiture de course, comme cela était clairement évident lors de la collision de qualification de Tsunoda. Après le crash, les rangées qui se sont comprimées vers le mur de soutènement final peuvent être ramenées dans leur position d’origine par les tracteurs toujours présents, «réinitialisant» ainsi la barrière de réduction de vitesse.

Cela peut fonctionner sur certaines parties de la piste, mais pas toutes en raison de l’espace disponible et de la géographie physique de la piste. D’autres solutions plus sophistiquées devraient être développées, éventuellement en remplaçant les pneus de la benne par des matériaux absorbant l’énergie comme la mousse de polystyrène à cellules fermées utilisée dans la barrière SAFER.

L’objectif doit être l’absorption de l’énergie cinétique et de la vitesse par la barrière de sécurité avant le contact avec un mur de soutènement final, minimisant ainsi les dommages à la voiture et les blessures potentiellement mortelles pour le conducteur.

Il peut y avoir de nombreuses solutions possibles et il serait intéressant d’obtenir des commentaires de l’extérieur de l’industrie du sport automobile existante pour savoir quels matériaux et configurations pourraient être développés pour fournir des systèmes de barrières de sécurité plus efficaces.

Par Tom Boland