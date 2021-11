Une voiture qui anticipe les pannes ? Porsche travaille sur une technologie innovante

11/05/2021 à 15:16 CET

Claudio Torres Rojas

Le monde de l’automobile progresse à chaque fois à pas de géant, essayant toujours de trouver l’attrait pour les clients potentiels. Cette Porsche le sait bien et c’est l’une des marques qui travaille le plus dans des technologies de plus en plus innovantes, et c’est de l’une d’entre elles dont nous parlons aujourd’hui, capable de anticiper les pannes de voiture (passant par FutureCar).

Porsche veut tirer pleinement parti des multiples capteurs que les véhicules possèdent déjà et en ajouter d’autres à que cela est capable de créer une copie numérique de notre propre véhicule. Cette copie est utilisée pour analyser une bonne poignée de caractéristiques, les heures d’utilisation, la façon dont nous avons conduit et bien d’autres facteurs à effectuer une série de calculs qui peuvent prédire quand la voiture tombera en panne.

Par exemple, vous prendrez en compte de nombreux facteurs tels que la force et la fréquence avec lesquelles nous appuyons sur les freins, prendra également en compte lorsque nous réparons le véhicule, même si c’était dû à une sorte d’événement imprévu. L’objectif de cette technologie est qu’au fur et à mesure que nous utilisons la voiture, elle apprenne de plus en plus de notre façon de conduire et sache ainsi plus exactement quand un composant tombera en panne.