Une vraie pomme de terre serait-elle un meilleur hôte CNN que Brian Stelter? ⋆ 10z viral

Je ne peux jamais oublier Brian Stelter aussi longtemps que je le voudrais avant que son nom, sa voix ou son mélodrame ne s’infiltre dans mon fil Twitter d’une manière ou d’une autre. Mercredi, c’était parce que l’animateur de CNN a aimé un tweet contenant un article de l’Atlantique léger avec le tweet de citation auto-sérieuse, “C’est un argument vraiment réfléchi.”

Tout comme le regretté Michael Kelly a noté un jour que l’équipe de politique étrangère de Bill Clinton s’améliorerait si elle était remplacée par un sandwich au jambon et au fromage, cela m’a fait réfléchir. Si la tête de pomme de terre anthropomorphe qui héberge «Reliable Sources» trouve un article élémentaire sur le fait de démasquer les personnes invulnérables dans les grands espaces comme étant «vraiment attentionné», peut-être qu’une vraie pomme de terre serait un meilleur hôte.

Écoutez-moi. Bien sûr, Stelter est probablement un meilleur communicateur, ayant passé plus d’une décennie de ses 35 années de vie à ancrer l’émission CNN. Il n’est pas étranger à la caméra et aux projecteurs. En fait, il adore ça, même quand il ne fait que déclamer ses sentiments ou s’embarrasser des médias conservateurs qui prêtent attention aux scandales d’espionnage massifs.

Mais si le travail d’un journaliste est d’aller à la racine d’une histoire, alors il y a quelque chose à dire pour un spud littéral. Ces tubercules font un meilleur travail de creuser profondément que Stelter, dont les offres journalistiques habituelles consistent simplement à couvrir la façon dont Fox couvre les nouvelles.

Il est tellement engagé dans ce domaine qu’il a en fait canalisé son obsession dans un livre sur le réseau de droite appelé «Hoax» (un terme que Stelter devrait connaître après avoir colporté la collusion russe pendant des années). Dites ce que vous voulez de l’ineptie de la diffusion des pommes de terre, mais elles sont rarement dérangées.

Vous pourriez protester que pour faire des nouvelles sur le câble, vous devez savoir un petit quelque chose sur les nouvelles du câble, mais même là, une pomme de terre pourrait faire battre Stelter. Pour un correspondant en chef des médias, Stelter a certainement du mal à saisir le paysage de la diffusion. Il a déclaré à Ezra Klein de Vox dans une interview en 2019 que si Fox News existe pour «titiller et terrifier» son public, CNN est simplement «à la recherche d’une variété de voix» lorsqu’elle assemble des méga-panneaux ou laisse ses ancres jaillir des points de discussion du Comité national démocrate. .

Cet angle mort me rappelle le moment où Stelter s’est plaint au cours de l’été que les médias de droite s’en prennent à Joe Biden sans arrêt comme si c’était leur seule mission avant de demander, avec un visage impassible: «Quand vous voyez des entreprises de médias entières existent essentiellement pour démolir Joe Biden , y a-t-il un équivalent à gauche, démolir Trump? » Incroyablement, son invité a répondu: “Il n’y en a vraiment pas.” Lorsqu’il s’agit d’appréhender le paysage médiatique, Stelter est en déficit.

STELTER: “Quand vous voyez que des entreprises de médias entières existent essentiellement pour démolir Joe Biden, y a-t-il un équivalent de celui de gauche, démolissant Trump?” INVITÉ: “Il n’y en a vraiment pas.” Pic.twitter.com/wqT6PruGUk – Daily Caller (@DailyCaller) 9 août 2020

Les journalistes ont l’obligation de dire la vérité, et même si une pomme de terre pourrait ne pas être capable de «dire» quoi que ce soit, au moins elle ne mentirait pas. Cette semaine encore, Stelter a éclairé le public en affirmant que les directives trop prudentes et alarmistes des Centers for Disease Control and Prevention sont en fait la position conservatrice. La semaine dernière, l’animateur a demandé pourquoi «les médias anti-démocrates de droite» diffusaient «tant de récits de rien-hamburger» et de «non-articles».

C’est une question riche en provenance de Stelter, dont le réseau est le même que celui qui a qualifié les 100 premiers jours de Biden de «radicalisme modéré», a décrit un meurtre brutal comme un «accident», a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de savoir si un bébé est un garçon ou une fille. , s’est moqué d’un législateur chrétien comme étant «M. Bible Boy », a organisé une fausse émergence de la quarantaine COVID, a opté pour une routine de comédie géante-Q-Tip au lieu d’enquêter sur un scandale mortel aux heures de grande écoute, et a même admis qu’il menait une opération de« propagande »pour évincer Trump. Au lieu de diffuser des récits «rien-hamburger», Stelter préférerait que les chaînes de télévision par câble parlent d’histoires réelles – vous savez, comme eux:

Plus de non-histoires, plaide Stelter. Plus de rien. Un bon journalisme exige plus. À en juger par les nouvelles de choix de Stelter, l’histoire la plus percutante est parfois une tape dans le dos pour la maîtrise de soi de Twitter quand un méchant vous appelle une tête de pomme de terre.

@BrianStelter de CNN dit qu’il “a pensé à des réponses vraiment astucieuses” à @DonaldJTrumpJr en le comparant à un “M. Potato Head sans distinction de sexe”, mais il s’est arrêté. «Il voulait que je réponde. C’était juste plus de carburant BS pour la guerre de la culture. Et ce n’est pas grave. pic.twitter.com/hUrOYs3WCU – Washington Examiner (@dcexaminer) 28 février 2021

“Il y a trop de vraies nouvelles!” Cria Stelter. «Il n’y a pas de temps pour les pommes de terre.»

Je ne pourrais pas être plus d’accord. C’est pourquoi, quand je demande si une vraie pomme de terre serait un meilleur animateur de télévision en direct que Brian Stelter, chef de patate, c’est rhétorique.