Une vraie possibilité en Espagne ?

11/04/2021 à 09:49 CET

SV

Que se passerait-il en Europe s’il y avait un black-out majeur ? Est-ce que tuQue dois-je avoir dans ma maison en cas de grosse panne d’électricité? Est-ce que tuQuand un gros black-out peut-il se produire? Telles sont les questions qui hantent l’esprit de milliers de personnes à travers le monde depuis la semaine dernière le Ministère autrichien de la défense lancez une campagne pour préparer vos citoyens à un « grande panne d’électricité« . Pour la ministre autrichienne, la conservatrice Klaudia Tanner, » la question n’est pas de savoir s’il y aura un grande panne d’électricité, mais quand », qui a déclenché la psychose européenne. Concernant la date exacte de cet événement catastrophique, le ministre a expliqué que le probabilité qu’un black-out se produise au cours des cinq prochaines années, il est de 100 % et, par conséquent, pour le 2025, l’exécutif autrichien espère être prêt à fournir ses citoyens sans électricité et veiller à ce que certaines installations militaires et policières puissent continuer à fonctionner.

Qu’est-ce qu’un gros black-out ?

Les « grande panne d’électricité« que l’Autriche craint, suggère la possibilité d’un panne de courant massive et de longue durée qui pourraient se produire en raison de phénomènes naturels, tels qu’un grande tempête solaire, des surtensions du réseau électrique ou des attaques informatiques. Pour que leurs compatriotes soient préparés, le ministère autrichien a lancé une campagne d’information qui comprend des affiches et des vidéos publicitaires et un site internet avec des conseils sur ce phénomène : « Grand black-out : que faire, si rien ne marche ». Selon ce site informatif, un moyen de reconnaître les grande panne d’électricité est si, en plus de ne pas avoir d’électricité à la maison ou dans les logements voisins, les transports en commun, internet ou le réseau téléphonique ne fonctionnent pas non plus.

Mais il semble que L’Autriche n’est pas le seul pays préoccupé par la possibilité d’un grande panne d’électricité. la Suisse a également mis en garde ses citoyens contre la possibilité de souffrir coupures de courant, bien que dans ce cas les craintes soient liées à leur dépendance du marché de l’électricité l’Union européenne, ils mettent donc l’accent sur le danger que tensions énergétiques. En outre, le journal suisse Neue Zürcher Zeitung s’est fait l’écho il y a quelques jours d’un document gouvernemental dans lequel il mettait en garde contre coupures de courant possibles. Selon le journal « un monde sans électricité pourrait avoir des conséquences bien pires que la pandémie » et a averti que dans le document un grande panne d’électricité ou coupure électrique elle était considérée aujourd’hui comme « la pire menace pour la Suisse ».

pendant ce temps à Allemagne ils ne sont pas en marge d’un éventuel catastrophe énergétique. Le gouvernement allemand n’oublie pas la grande panne d’électricité qui a été vécu il y a 15 ans à Münster en raison d’une neige temporaire, qui a laissé des milliers de personnes sans électricité six jours En hiver. Pour cette raison, le 2 octobre, le Département de la protection civile de Rhénanie du Nord-Westphalie a célébré son premier jour de soutien en cas de catastrophe sous le slogan coupure électrique (coupure électrique): que faire si rien ne fonctionne.

D’autre part, Chine a demandé à sa population, par le biais d’un avis publié sur le site Internet du ministère du Commerce, de ranger chez eux « Une certaine quantité de produits essentiels pour répondre aux besoins quotidiens et aux urgences & rdquor ;. Bien que cette demande de Rassemblement de nourriture il n’en précise pas la raison.

Quant à États Unis, l’un des derniers ordres du président Obama avant de quitter la Maison Blanche était de se préparer à résister à un orage géomagnétique. Dans ce document, différentes administrations ont été invitées à établir un plan qui garantit la continuité du service qui fournissent des infrastructures et des technologies critiques et les protègent avant, pendant et après qu’une catastrophe se produise. événement solaire extrême.

Quel est le vrai danger d’une grande panne d’électricité en Espagne ?

Bien que l’alerte d’une grande panne d’électricité semble apocalyptique et tirée d’un film catastrophique, comme le hit Podcast de fiction espagnole intitulé « La grande panne d’électricité« Il semble que la menace d’un panne électrique massive c’est bien réel et les médias, les experts et les différents gouvernements se sont fait l’écho de cette question qui a déclenché la psychose européenne. Comme l’a expliqué Ángel Niño, conseiller délégué pour l’innovation et l’entrepreneuriat de la mairie de Madrid, dans le programme Horizonte, « le système d’intelligence artificielle autrichien qui prédit cela »coupure électrique« En Europe, il a déjà anticipé la pandémie de coronavirus en 2017 ». L’invité d’Iker Jiménez a rapporté dans l’émission que « l’armée autrichienne dispose d’un système de traitement de données qui prédit certaines des possibilités qui peuvent se produire, mais voici une pièce encore plus importante d’information est que le 8 janvier 2021 il y avait sur le point d’être un grosse panne d’électricité en Europe, une sous-station en Croatie a connu des problèmes, et l’inadéquation entre l’offre et la demande a même contraint la France et le Royaume-Uni à prévoir des mesures d’urgence au niveau énergétique pour qu’il n’y ait pas de coupure électrique« .

Cependant, le troisième vice-président et ministre de la Transition écologique, Thérèse Ribera, a catégoriquement exclu possibilité d’un gros black-out en Espagne. Comme il l’a assuré vendredi dernier, dans des déclarations à Onda Cero, l’approvisionnement en électricité « est garanti & rdquor;. La structure de production d’électricité en Espagne – a-t-il ajouté – est « très puissante » et double pratiquement la demande aux heures de pointe. Le système énergétique espagnol, a expliqué le ministre, « est presque une île, le risque d’une sorte de panne d’électricité due à un crash du système dans les pays tiers est très limité et il y a la capacité de mettre un cordon sanitaire au cas où cela se produirait ». que nous pouvons nous débarrasser de notre horizon de soucis avec un vide total », a-t-il remarqué.

En outre, Électrique rouge d’Espagne (REE) a également insisté sur le fait que il n’y a « aucune preuve objective » cela suggère qu’une panne d’électricité peut se produire en Europe, y compris en Espagne.

Mais pourquoi le ministre autrichien de la Défense soutient-il que cet événement pourrait se produire dans 5 ans ? Précisément dans cette période, entre 2022 et 2026, le Soleil traversera une période d’activité maximale, car cela se produit de manière cyclique depuis des millions d’années, ce qui coïncide avec la période contre laquelle les Autrichiens mettent en garde.

Que se passerait-il en cas de panne majeure ?

UNE coupure électrique (coupure électrique, en anglais) exposerait la fragilité d’une société de plus en plus numérisée qui dépend presque entièrement de l’approvisionnement en électricité. Les feux de circulation, les ordinateurs, les guichets automatiques, les téléphones, Internet et de nombreux autres services cesseraient de fonctionner. Depuis l’Autriche, il est recommandé de penser à que prendriez-vous dans un camping pendant quinze jours, pensant que rien ne fonctionnerait – pas de supermarchés, pas de distributeurs automatiques ou de stations-service – et il n’a pas été possible d’appeler les Urgences. Face à ce panorama apocalyptique,de quoi avez-vous besoin à la maison si ce gros black-out se produit cela pourrait prendre des semaines à résoudre?

De quoi ai-je besoin à la maison en cas de grosse panne d’électricité ?

Ceux-ci sont le produits essentiels Pour pouvoir tenir quelques semaines sans électricité d’aucune sorte :

Eau potable (2 litres par personne et par jour ; 3-5 jours) : il est conseillé d’avoir quelques réserves d’eau potable, car une grande panne d’électricité affecterait également l’approvisionnement. Il est préférable d’acheter plusieurs grandes carafes.Nourriture non-périssable: Il est recommandé de conserver les aliments pour une durée d’environ deux semaines. Il est idéal qu’ils soient en conserve ou qu’ils n’expirent pas, au cas où la panne durerait plus longtemps. Bougies: Lorsque le soleil se couche, tout sera sombre, la meilleure option est donc les bougies traditionnelles.Briquet ou allumettes : indispensable pour allumer des bougies ou faire des feux de cuisine.Radio: Avoir une radio amateur à la maison pourrait être important, car ce sera le canal par lequel toutes les communications seront effectuées.Piles et piles : Le manque d’électricité implique également qu’aucun appareil ne peut être chargé avec du courant, il sera essentiel de disposer d’appareils fonctionnant avec des batteries et de certaines fournitures pour charger les appareils.Espèces: En cas de panne majeure, il n’y a aucune possibilité de retirer de l’argent aux guichets automatiques ou de payer avec une carte, de sorte que l’argent liquide serait le seul moyen d’acheter des produits d’épicerie ou des produits de première nécessité.Générateur électrique: Bien qu’il soit difficile d’en avoir un chez nous, cela pourrait être d’une grande aide lors d’une grosse panne d’électricité puisqu’il nous fournirait de l’électricité pendant un certain temps.Trousse de premiers secours: Médicaments essentiels pendant 2 semaines, trousse de secours.Cuisinière à gaz, grill et combustibleDes vêtements chauds: couvertures, sacs de couchage, couettes, etc…Cordes et ruban adhésifArticles d’hygiène

Que dois-je faire si un gros black-out se produit ?

La première chose est de rencontrer la famille et les amis, de réfléchir aux problèmes qui peuvent survenir et aux solutions possibles qui peuvent être préparées.

Quelques exemples sont:

Sécurisez les stocks pendant 2 semaines Cours complet de premiers secours Mettez en place un point de rencontre où vous pourrez vous rencontrer en cas d’imprévu. Par exemple, si les enfants sont à l’école ou ailleurs à l’extérieur de la maison, formez une équipe avec des voisins et utilisez certaines ressources communes ou organisez des quarts de travail pour prendre soin des personnes dans le besoin.