22/11/2021 à 20:38 CET

Roger Payro

Grand match dimanche prochain (16h15) au ‘temple’. L’Espanyol reçoit la Real Sociedad dans un duel de plusieurs caratsSur la base du bon niveau des hommes de Vicente Moreno –surtout à domicile- et de la présence d’une équipe qui, jusqu’à il y a deux jours, tenait la tête. Bien sûr, les deux arrivent blessés. La défaite dans le derby contre le Barça et le match nul dans un duel acharné contre Valence ont été les dernières performances de deux clubs qui se connaissent par coeur. Jusqu’à 157 fois, ils se sont rencontrés, selon les données de ‘BDFutbol’, avec un bilan de 52 victoires en bleu et blanc, 44 nuls et 61 victoires ‘txuri urdin’.

La grande majorité des réunions ont eu lieu en Première, quelque chose de logique étant deux classiques de la plus haute division du football espagnol ; 86 des 91 éditions dans le cas de l’Espanyol et 75 de la Real Sociedad. Les antécédents montrent un léger avantage pour l’équipe de Saint-Sébastien, mais néanmoins lorsque le jeu est en territoire bleu et blanc, la localité est remarquée.

Sur un total de 68 matches joués au domicile de l’Espanyol, presque à moitié terminé dans la victoire periquita (29). Un peu moins, 26, étaient des matchs nuls tandis que les victoires des visiteurs sont réduites à seulement 13.

La Real est aussi une rivale qui, au cours de ce siècle, a connu deux moments cruciaux de l’histoire récente de bleu et blanc. Coro a marqué le but qui a sauvé l’équipe lors de la dernière journée de la ligue 2005/06 et treize campagnes plus tard, en 2018/19, l’Espanyol certifié son retour en Europe également sur la date finale du championnat avec les cibles de Rosales et Wu Lei.

Un fort

En mettant l’histoire de côté et en s’appuyant sur le présent, tLe casting de Vicente Moreno a des arguments pour croire qu’ils peuvent enfoncer les dents à l’équipe qui côtoie les plus grands en haut du tableau. Il est vrai que les hommes d’Imanol Alguacil n’ont perdu qu’un match cette saison et c’était au Camp Nou lors du premier match il y a plus de trois mois. Cependant, L’Espanyol a 13 des 15 derniers points dans le « temple » et il affiche un niveau de compétition plus que remarquable.

Les victoires contre Alavés (1-0), le Real Madrid (2-1), Cadix (2-0) et Grenade (2-0), ainsi que le match nul contre l’Athletic (1-1) renforcent le moral de l’équipe face à leur hobby , qui ne manquera sûrement pas le rendez-vous. Le contexte, après avoir montré son visage dans le derby du Camp Nou comme on ne l’avait pas vu depuis des années, et le bon calendrier laisse présager une atmosphère comme celles des jours importants.