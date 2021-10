UNI et SOL rejoignent Grayscale Investments | Invezz

in

Le gestionnaire d’actifs crypto Grayscale Investments a annoncé l’ajout de deux autres actifs numériques, Uniswap (UNI / USD) et Solana (SOL / USD), à ses avoirs. Grayscale a poursuivi sa politique habituelle de rééquilibrage de son investissement en actifs, les deux jetons supplémentaires devenant les derniers à en bénéficier.

Le gestionnaire d’actifs a déclaré qu’il avait réduit ses investissements dans Bitcoin Cash (BCH / USD) et Litecoin (LTC / USD) pour ajouter UNI et SOL à ses avoirs. Selon l’annonce, UNI détient désormais 1,06% de ses investissements en crypto-monnaie, tandis que SOL en détient 3,24%.

BTC et ETH dominent toujours le fonds

Cela vient après le rééquilibrage de ses actifs le trimestre précédent lorsqu’il a fait de Cardano (ADA) la troisième plus grande crypto-monnaie du Digital Large Cap Fund, représentant 4,26 % du fonds à l’époque. Cependant, le récent rééquilibrage des actifs signifie que l’investissement de Grayscale dans ADA représente désormais 5,11% de l’ensemble du Fonds.

Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) représentent toujours la majorité des avoirs, le premier représentant 62,19 % tandis que le dernier représente 26,32 %.

Cependant, alors que Bitcoin domine le fonds crypto, UNI est en tête en ce qui concerne le fonds DeFi de Grayscale, avec 45,2% des avoirs. Il est suivi par l’AAVE avec 14,11%.

Plus d’adhérence et de domination dans l’industrie

Grayscale Investment est le plus grand gestionnaire d’actifs numériques aux États-Unis et peut-être dans le monde. La société a continué de dominer le marché alors que plusieurs des principaux clients principaux continuent d’augmenter leurs investissements en crypto-monnaie sur la plate-forme. Le seul actif de Grayscale, Bitcoin Trust, semble recevoir le plus d’attention de la part des principaux investisseurs.

Récemment, Morgan Stanley a étendu son investissement en crypto-monnaie avec le gestionnaire d’actifs, le rendant encore plus fort sur le marché.

De plus en plus de grands géants investissent dans le fond en niveaux de gris

Au moment d’écrire ces lignes, Morgan Stanley détient un total de 58 116 actions Grayscale Bitcoin Trust via son European Opportunity Trust. D’autres géants traditionnels ont également augmenté leurs investissements dans les crypto-monnaies en niveaux de gris, élargissant encore les avoirs en crypto-monnaie de l’entreprise.

Morgan Stanley était l’une des principales entreprises qui s’est opposée aux investissements en crypto-monnaie dans le passé. Mais la société prend une nouvelle page alors que la pression de ses investisseurs augmente.

