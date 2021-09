Uni Girona est absent de la finale de la Supercoupe Endesa

in

18/09/2021 à 21:38 CEST

Les Perfumerías Avenida de Salamanca sont devenues la première finaliste de la Supercoupe Féminine qui se joue au pavillon des sports Santiago Martín de Tenerife, en battant le Spar Girona (61-63), défendant ainsi le titre obtenu l’an dernier.

UNI GÉRONE

PARFAIT. RUE

UNI Gérone, 61

(17 + 14 + 16 + 14): Flores (7), Gardner (17), Drammeh (13), Traoré (-), Reisingerova (15) -initial-, López (-), Soler (5), Labuckiene ( 4) et Parra ().

Avenue Avenue, 63

(16 + 13 + 19 + 15). Cazorla (9), Rodríguez (12), Vilaró (6), Lo Sylla (1), Hof (19) -initial-, Domínguez (-), Evans (12), Fasoula (4) et Masic (-)

Arbitres :

Lema, Langa et vila. Sans éliminé

Incidents :

Première demi-finale de la Supercoupe d’Espagne féminine, disputée au pavillon des sports Santiago Martín, devant environ six cents personnes

CL’une ou l’autre équipe pouvait remporter la victoire et il n’y avait rien de décidé même avec 19 secondes restantes, mais deux erreurs d’attaque de l’équipe d’Alfred Julbe ont donné l’avantage à une équipe de Salamanque qui réitère la finale.

C’était une question de travail et de croire en son jeu. C’est ainsi que Perfumerías Avenida l’a fait, après avoir échoué dans les tirs extérieurs, leur jeu d’attaque a été fidèle, a insisté et a finalement réussi à vaincre un adversaire qui rendait la tâche très difficile et est arrivé avec un avantage de treize points avant pour atteindre la pause (29-13).

Beaucoup d’égalité

Première partie très équilibrée entre deux équipes très conservatrices dans les premiers instants mais qu’ils commenceraient bientôt à montrer leurs intentions pour ce match de demi-finale.

Le Spar Girona qui a clairement prévenu de ce qu’il cherchait à Tenerife. Son jeu offensif reposait sur une recherche insistante de Reisingerova qui a fait beaucoup de dégâts sous le panier, mais curieusement un triple des siens a fait la première différence au tableau (11-7, min.6).

Mais ce serait au deuxième quart-temps que les équipes commenceraient à essayer de se positionner sur le terrain. La bonne mise en scène de Maite Cazorla, Leo Rodríguez et Silvia Domínguez n’avait pas de prix, non seulement à cause du manque de succès extérieur, mais aussi lorsqu’ils ont essayé à l’intérieur.

Uni Girona ouvre l’écart

Si le Spar Girona a eu plus de succès, peu à peu cela a commencé à faire la différence. Gardner rejoint la contribution offensive de Reisingerova et l’équipe dirigée par Alfred Julbe, après une course de 12-0 (29-16) putiliser pour alerter l’adversaire qui a commencé à chercher des solutions sur le banc.

Hof était la solution. Avec Reisingerova hors du terrain pour fautes – il a commis trois fautes –, a commencé Perfumerías Avenida, non seulement pour faire un pas en avant en défense, mais pour jouer avec Hof qui n’a pas pardonné sous le panier.

Le Salamanque, face aux doutes offensifs de l’équipe catalane, a réussi à égaliser le choc après un partiel de 0-13 (29-29) et ainsi atteindre la fin du deuxième quart-temps avec seulement deux points de retard au tableau (31-29).

Ils reprennent l’initiative

Après la pause, Spar Girona a repris l’initiative au tableau d’affichage. Il semblait beaucoup plus motivé que son rival et cherchait à résoudre le match le plus rapidement possible, voyant que son adversaire avait des problèmes offensifs.

Mais le jeu a changé, comme cela arrive à de nombreuses reprises. Evans a marqué un triple et a ouvert la voie à Perfumerías Avenida. Puis Maite Cazorla est apparue puis Hof a suivi pour prendre l’avantage au tableau d’affichage (35-38).

À A partir de ce moment, le match fut très égal, mais marqué par le jeu de Reisingerova, de Gerona, et de Hof, à la Parfumerie Avenidas. Mais bien que ceux-ci aient été importants pour leurs équipes respectives, le match a été marqué par le succès extérieur.

Vilaró a marqué deux triplés (49-58) qui ont placé son équipe avec la différence maximale au tableau d’affichage jusqu’à présent. C’est Gardner qui ira au secours de son équipe dans la dernière ligne droite atteinte avec une grande égalité, mais deux erreurs des Catalans ont permis à Perfumerías Avenida de marquer et de remporter le match.