UNI/USD s’apprête à grimper à 40 $ Crypto nouveaux médias

in

TL ; Répartition de la reprise après sinistre

L’UNI/USD a connu une dynamique haussière vers la fin du graphique d’analyse des prix Uniswap d’hier. L’offre en circulation d’Uniswap est de 611,6 millions de dollars. L’indicateur BoP est à 0,72, et il pointe vers le 1, ce qui signifie que la pression haussière est si élevée et a submergé les ours du marché.

Analyse des prix Uniswap : aperçu général des prix

Uniswap a connu une dynamique haussière vers la fin du graphique d’analyse des prix d’hier. Aujourd’hui, la domination haussière a été interrompue par les vendeurs qui sont entrés sur le marché dans le but de renverser la tendance haussière dominante. La pression des puissants vendeurs a provoqué une forte baisse du prix.

L’UNI/USD s’est négocié dans une tendance de marché baissier, formant plusieurs triangles descendants jusqu’à ce qu’il soit confronté à un solide soutien des taureaux à 26,5 $. La pression haussière a dépassé la capacité du vendeur à franchir le support. Par conséquent, le prix de la pièce a augmenté dans une tendance triangulaire à la hausse jusqu’au plus haut intrajournalier de 32,34 $.

La moyenne mobile se situe légèrement au-dessus du prix UNI, indiquant une tendance haussière possible. L’élan haussier ne s’arrêtera pas de sitôt. La paire UNI/USD se prépare pour le week-end tout en s’échangeant dans une tendance haussière.

Mouvement des prix Uniswap au cours des dernières 24 heures : Uniswap atteint 30 $

L’indice de force relative a été dans la région de surachat; cela devrait vous indiquer que le graphique global d’analyse des prix quotidiens est haussier. La pression d’achat subie à 06h00 a fait grimper le prix à 32,4 $, le plus haut de la journée.

L’offre en circulation d’Uniswap est de 611,6 millions de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière totale est de 0,49% et s’élève à 18 milliards de dollars. Les volumes de transactions UNI/USD ont subi une baisse massive de plus de 30%, selon les données de Coinmarketcap.

Mouvement de prix Uniswap sur 4 heures: les indicateurs signalent une course haussière

Les données techniques indiquent que le marché haussier actuel se poursuivra jusqu’au week-end et qu’il est possible qu’Uniswap atteigne 40 $ d’ici la fin de la semaine.

L’indicateur BoP est à 0,72, et il pointe vers le 1, ce qui signifie que la pression haussière est si élevée et a submergé les ours du marché.

Sur le graphique d’analyse des prix sur quatre heures, le marché UNI/USD s’est négocié dans une dynamique haussière et s’efforce de briser le plus haut intrajournalier de 32,4 $.

Graphique UNI/USD sur 1 heure : les haussiers continuent de se préparer pour le week-end

Un coup d’œil à notre graphique d’analyse des prix UNI/USD d’une heure montre le graphique global des échanges selon deux modèles haussiers : les modèles de tasse et de poignée et les modèles de tête et d’épaule.

Source : Tradingview

Sur le graphique d’analyse des prix à 1 heure, la ligne MACD avait franchi la ligne rouge, signalant une éventuelle course haussière qui se poursuivra pendant le reste de la semaine. De plus, sur le graphique, les barres vertes sont plus longues que les rouges indiquant une dynamique haussière.

Analyse des prix Uniswap : conclusion

Sur le graphique d’analyse des prix quotidiens, Uniswap s’est négocié positivement. Le prix UNI/USD devrait grimper à 40 $ d’ici la fin de la semaine, c’est-à-dire si les taureaux continuent de dominer le marché. Le prix Uniswap est supérieur à la moyenne mobile, ce qui signifie ; les taureaux ont une force importante.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.