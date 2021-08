UNI/USD se prépare à la consolidation par rapport à l’objectif de 30 $ ⋆ Crypto new media

in

L’analyse des prix Uniswap d’aujourd’hui suggère une ligne de tendance haussière L’histogramme MACD se situe dans la zone rouge, une indication d’un élan baissier croissant Uniswap RSI sur le graphique de 4 heures pointe vers la neutralité

L’analyse des prix Uniswap d’aujourd’hui suggère une ligne de tendance haussière sur le graphique de 24 heures après avoir subi une hausse de 6,54 %. La paire UNI/USD a déjà récupéré les pertes subies jeudi, et la majorité des principaux indicateurs techniques montrent que la pièce aura une tendance à la hausse au cours des prochaines 24 heures.

La majeure partie du marché des actifs numériques se négocie au sein de signaux mixtes, les leaders du marché BTC et ETH gagnant au moins 4% sur le graphique quotidien. Alors que BNB, ADA et XRP perdent une partie de leur valeur sur le graphique en 24 heures. Le meilleur interprète est Solana qui a connu un mouvement haussier de 20 pour cent à la barre des 80 $.

Mouvement des prix Uniswap au cours des dernières 24 heures: les ours Uniswap dépassent presque les 25 $

Notre graphique d’analyse des prix Uniswap sur 24 heures montre une fourchette quotidienne de 25,20 $ à 27,30 $. Il s’agit d’une fourchette étroite montrant la baisse de la volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions pour Uniswap a bondi de 13% à 396 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. La capitalisation boursière totale d’Uniswap s’élève à 16,8 milliards de dollars après une variation positive quotidienne de 6%. Selon Coin Market Cap, Uniswap se classe au 11e rang des dix premiers cryptos par capitalisation boursière.

Graphique UNI/USD sur 4 heures : UNI commence à se rallier

Sur les indicateurs techniques de 4 heures pour notre analyse des prix Uniswap, l’histogramme MACD se situe dans la zone rouge, une indication d’un élan baissier croissant. Cependant, les barres rouges sont courtes et de taille décroissante. Par conséquent, suggérer que la dynamique baissière pourrait ne pas durer longtemps. Pendant ce temps, notez que l’élan n’a augmenté qu’entre 27 000 $ et 27,272 $, et la possibilité de forces baissières amène notre objectif baissier à court terme à l’EMA de 20 jours à 26,00 $.

Uniswap RSI sur le graphique en données de 4 heures pointe vers la neutralité et oscille actuellement autour du niveau de l’indice 57. La marque montre que la pièce a beaucoup de place dans la région de surachat si les taureaux doivent être cohérents. Cependant, le prix est susceptible de chuter et de passer en dessous du support actuel si le RSI franchit la barre des 65.

Analyse des prix Uniswap : conclusion

L’analyse des prix d’Uniswap est haussière sur le marché d’aujourd’hui alors que l’UNI/USD a continué d’augmenter par rapport à la résistance de 25 $. Nous prévoyons donc de nouvelles hausses dans les prochaines 24 heures jusqu’à ce que la pièce puisse briser la résistance de 30 $. En attendant la tendance à la hausse d’Uniswap, veuillez lire certaines de nos prévisions à long terme sur le marché des crypto-monnaies.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement

