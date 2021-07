UNIBIC Foods nomme Naveen Pandey au poste de PDG

Sa dernière mission avant de rejoindre UNIBIC était à la tête de la Business Unit New Foods de Marico.

UNIBIC Foods a annoncé la nomination de Naveen Pandey au poste de directeur général. Dans son nouveau rôle, Pandey sera chargé de diriger l’orientation stratégique et le parcours de croissance de l’entreprise.

Pandey possède plus de deux décennies d’expérience de haute direction dans l’espace indien FMCG. Ancien élève de l’Indian Institute of Management, Indore, il a travaillé avec succès auprès de géants de l’entreprise tels que PepsiCo et Asian Paints. Sa dernière mission avant de rejoindre UNIBIC était à la tête de la Business Unit New Foods de Marico, où il a dirigé l’équipe de start-up pour lancer des produits de définition de catégorie tels que Saffola Honey, Saffola Mealmaker et Immuniveda.

« Nous pensons que l’expérience que Naveen apporte à la table renforcerait les antécédents déjà impressionnants d’UNIBIC en matière de fourniture de produits innovants et aiderait l’entreprise à suivre une trajectoire de croissance linéaire. Sa vaste expérience en FMCG devrait aider UNIBIC à gagner du terrain dans l’industrie alimentaire indienne dynamique et à conduire l’organisation vers une rentabilité plus élevée. Il contribuera à développer des alliances stratégiques et à étendre la présence d’UNIBIC en Inde et sur les marchés internationaux », a déclaré Sandeep Reddy, président du conseil d’administration d’UNIBIC.

« Avec un nombre prolifique de chapitres uniques et couronnés de succès, UNIBIC s’est taillé une niche tout en restant à l’écart des sentiers battus, ce en quoi je crois fermement. Compte tenu de la dynamique de l’industrie alimentaire, le modus operandi et la stratégie d’UNIBIC sont sûrs de attirer de nouveaux consommateurs, renforcer la clientèle existante et accélérer la croissance de l’entreprise », a déclaré Pandey.

Ayant débuté en collaboration avec UNIBIC Australie en 2004, la société est devenue une entité indienne 100% indépendante en 2012, soutenue par les investissements de Peepul Capital. UNIBIC a commencé son voyage en Inde avec l’introduction des cookies Anzac et Bradman. Aujourd’hui, la société propose plus de 30 variantes du produit, améliorant constamment leurs saveurs pour répondre au palais en évolution du consommateur indien.

