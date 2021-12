Unicaja Banco et les syndicats parviennent à un accord préliminaire sur l’ERE in extremis après plus de 20 heures de réunion

12/03/2021

José Vicente Rodriguez

Unicaja Banco et les syndicats ont réussi à parvenir in extremis, dès le matin de ce vendredi, à un accord préliminaire concernant la Expediant de regulation d’emploi (AVANT) levées par l’institution financière. Négociations entre les deux parties ont duré toute la nuit de ce jeudi, étant donné qu’aujourd’hui, la durée de la période de consultation formelle a expiré. Après une séance marathon de 20 heures qui a commencé hier matin, et avec des pauses successives au cours desquelles les deux parties ont étudié leurs propositions et contre-propositions, un principe d’accord a été trouvé.

Cependant, les centrales syndicales évaluent actuellement le document final fourni par l’institution financière pour ratifier son approbation initiale. Dans les prochains jours, cet accord préliminaire doit également être entériné par les travailleurs de l’entité.

Syndicats UGT, CIC et CSIF Ils ont déjà annoncé sur le coup de minuit l’avancée de la négociation et annulé la grève prévue ce vendredi 3 décembre. Les deux autres centrales présentes à la table des négociations, CCOO et CESICA a rejoint le rappeler ce même matin, lorsqu’il a été certifié que l’accord préliminaire était déjà très proche.

La journée d’hier jeudi a de nouveau été très intense pour le personnel d’Unicaja Banco, qui a de nouveau appuyé massivement la journée de grève convoquée par les syndicats, avec un suivi de 91 %. Dans le cas de l’Andalousie, CCOO a augmenté le soutien à 97,5%, en Estrémadure à 97%, en Castilla y León à 96,25%, en Castilla-La Mancha à 84% et en Cantabrie à 80%.

Coïncidant avec le jour de la grève, il y a eu aussi des rassemblements dans Malaga, Almería, Grenade, Salamanque, León, Cáceres, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Jaén, Santander, Valladolid et Madrid. C’était le deuxième jour de grève après celui vécu le 26 novembre, qui avait un suivi de 93 %.

Les syndicats demandent que le critère d’attribution à la AVANT pour les meugler et la mobilité géographique il est exclusivement volontaire et que les pourcentages de rémunération offerts soient augmentés.

L’entité entend avec l’ERE la fermeture de 395 bureaux et la production de 1 513 travailleurs (1 005 de 508 bureaux de services centraux). A cela s’ajoutent, hors ERE, quelque 1 200 départs en préretraite déjà consentis (730 qui étaient en congé à Liberbank et 437 de l’ancien Banque Unicaja, avec qui un accord a été trouvé. Ainsi, la banque envisage de réduire ses effectifs d’environ 2 700 personnes au total.

D’autre part, le Parlement d’Andalousie Hier a approuvé une proposition de non-loi (PNL) présentée par le groupe socialiste concernant le soutien aux travailleurs avant l’ERE. Le PNL s’est prononcé à l’unanimité sur les points 2 et 5, et les points 1, 3 et 4 ont été approuvés à la majorité avec 16 voix pour et deux contre.

Le groupe parlementaire du PSOE a brandi le « marqué profil andalou » d’Unicaja, basée à Malaga, « la proximité physique de son réseau de bureaux, la solidité financière et l’entreprise, qui ont permis d’axer une gestion personnalisée sur les clients, et cela est fait par ses travailleurs. »

De l’avis du PSOE, le gouvernement andalou « doit être du côté de l’entité bancaire andalouse par excellence », c’est pourquoi il a exhorté le Parlement « à essayer de promouvoir le consensus et le débat » afin que la direction « refuser les solutions proposées ».

Pour sa part, le groupe de PP demandé « transparence maximale dans le processus de négociation« , tout en rappelant les déclarations du président du gouvernement andalou, Juanma Moreno, en ce sens que le Conseil « sera belliqueux dans cette affaire ».

Unis nous pouvons pour l’Andalousie (UPporA) a critiqué le fait que l’entité obtienne des « avantages de plusieurs millions de dollars » et souhaite libérer 1 513 travailleurs. « Unicaja est son œuvre sociale et les milliers de bureaux qui sont répartis par quartiers et par villes », a-t-il déclaré.

Citoyens a souligné que « l’autorité compétente » dans ce conflit du travail pour arbitrer est le gouvernement central, « ce n’est pas de la compétence du Conseil de l’emploi »; même ainsi, « nous demandons un effort pour que l’ERE touche le moins de personnes possible ». Enfin, Vox a rejeté « le traitement qu’Unicaja accorde à ses travailleurs, qui se sont toujours caractérisés par un traitement extraordinaire des citoyens et un modèle proche ».

D’autre part, la présentation du plateforme citoyenne « Sauvons Unicaja« Elle a été soutenue hier par des représentants des partis PSOE, United We Can, PP et Cs et des syndicats CCOO et UGT. Cette organisation, qui a été créée à Malaga pour garantir le lien territorial des Banque Unicaja à la ville, est promu par le professeur de droit de l’UMA et ancien conseiller de l’IU Image de balise Pedro Moreno Brenes, qui a réitéré la demande de démission du président de la Fondation Unicaja, Braulio Medel.

Brenes était accompagnée du conseiller pour la culture de la mairie de Malaga, Noelia Losada (Cs), porte-parole du PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles; les conseillers Médina de Begoña et Alicia Murillo, du PSOE et du coordinateur de l’IU Málaga, Remedios Ramos.

Selon Moreno Brenes, « le petit poisson a mangé le grand « , en référence à Liberbank et Unicaja, et demande aux dirigeants de la banque de « cesser de se mettre en profil » et de reprendre la « dignité de gestion » de l’entité. Il croit que si Medel ne démissionne pas, le Conseil de Fondation doit se réunir pour remplacer Medel, qu’un autre président soit nommé et qu’Unicaja « dirige un autre avenir ». « Salvemos Unicaja » a déjà accumulé environ 8.000 adhésions (la majorité via change.org et une minorité via l’e-mail activé par l’enseignant).

Le représentant du CCOO, Rosario Orozco, a critiqué le « pacte contre nature « entre la Fondation Unicaja et les anciens représentants de Liberbank et celui de l’UGT, Rébecca Lopez, souligné qu’Unicaja « avait été l’emblème de Malaga et de l’Andalousie et ils nous le volent « .

Partis et syndicats habillent la plateforme « Salvemos Unicaja ».