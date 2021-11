Unicaja Banco présente ses premiers résultats après l’intégration de Liberbank

11/03/2021 à 12:52 CET

José Vicente Rodriguez

Le groupe Unicaja Banco a présenté ce mercredi ses premiers résultats après avoir achevé l’absorption de Liberbank l’été dernier et est devenu la cinquième institution financière espagnole en volume d’actifs. Au cours des neuf premiers mois de 2021, la banque de Malaga a enregistré un bénéfice net, en termes récurrents (et hors impact comptable du goodwill négatif de l’intégration de Liberbank et autres redressements de fusion), de 156 millions d’euros, 41% de plus en comparaison d’une année sur l’autre. Les résultat net incluant goodwill négatif (badwill) se tenait dans le 1 395 millions.

Une fois la fusion avec Liberbank réalisée le 30 juillet, Unicaja Banco affirme que, d’une part, son impulsion commerciale a été renforcée, et d’autre part, que l’évolution positive de l’amélioration de la qualité du bilan a été consolidée, à la fois en termes de réduction des actifs non performants (diminution de 7 % des actifs en défaut et des actifs saisis) ainsi que couverture accrue (72,1% des actifs en souffrance et 66,5% de l’ensemble des actifs en souffrance), l’un des plus élevés du secteur.

Dans l’ensemble des trois premiers trimestres de cette 2021, l’entité a augmenté le volume d’affaires, avec un Croissance de 9,7 % sur un an des fonds clients (soulignant l’augmentation des fonds communs de placement, qui ont progressé de 27,2 % sur un an) et une augmentation de l’encours du portefeuille de crédits productifs (non douteux) de 3,4%, porté par cette croissance de l’activité hypothécaire, avec une augmentation de 56% des nouvelles formalisations et une augmentation de l’encours de 4%, à plus de 31 000 millions d’euros.

Après l’intégration, Unicaja Banco conserve certains hauts niveaux de solvabilité (le capital de meilleure qualité, le CET 1 à pleine charge, s’élevait à 13,6 %), avec un portefeuille de risques diversifié et quelques des revenus de base qui évoluent favorablement (+ 2,4 % sur un an).

Unicaja Banco explique qu’au cours du trimestre, le processus d’intégration opérationnelle et commerciale a commencé et la capture des synergies de coûts a commencé, un domaine dans lequel la négociation de la restructuration de la main-d’œuvre et du réseau d’agences a commencé. Les synergies de coûts devraient dépasser les 200 millions d’euros, en amélioration par rapport aux prévisions initiales.

Les Bilan d’Unicaja Banco après l’intégration de Liberbank, il a été placé dans le 109 144 millions d’euros, maintenant les tendances positives des derniers trimestres tant au niveau du passif, de l’augmentation des ressources de la clientèle, que de l’actif, notamment dans le portefeuille hypothécaire. L’entité souligne également la croissance de l’activité sur les produits hors bilan, principalement dans les fonds d’investissement. De même, la tendance à la consolidation des bilans s’est également maintenue, avec une réduction soutenue et continue du portefeuille d’actifs non performants, à la fois en souffrance et saisis.

Le VLe volume total des ressources gérées à la fin du troisième trimestre 2021 était de 104 897 millions, 5,5% de plus qu’un an auparavant en termes homogènes. 90% des ressources gérées proviennent de clients particuliers, s’établissant à 94 726 millions, après une croissance en termes interannuels de 10,4 %, dont 73 283 millions correspondent aux ressources bilan (+ 9,7 % sur un an) et 21 443 millions aux ressources hors bilan, (+12,9 % d’année en année).

Les dépôts à vue ont suivi la tendance des derniers trimestres, en raison de taux d’intérêt bas, augmentant de 10,1 % en glissement annuel pour atteindre 56 969 millions d’euros, tandis que l’épargne temps a continué de baisser pour s’établir à 6 420 millions.

L’augmentation des ressources hors bilan, quant à elle, s’est concentrée sur le segment des OPCVM, qui a enregistré une croissance de 27,2 % sur un an, avec des fonds propres dépassant le chiffre de 11 800 millions d’euros (11 811 millions), avec un souscription nette de 389 millions. De même, les fonds de pension ont évolué positivement, atteignant le chiffre de 4 005 millions, soit 7,8% de plus qu’un an plus tôt.

Le solde créditeur augmente

L’activité de financement a maintenu sa tendance de croissance pertinente en termes d’encours de crédit, principalement portée par la progression soutenue des financements hypothécaires et des crédits aux administrations publiques.

La investissement crédit productif (pas douteux) atteint jusqu’en septembre 2021 le 53 079 millions d’euros, ce qui représente une augmentation de 3,4% d’une année sur l’autre. Les nouvelles formalisations d’opérations de financement ont maintenu leur rythme « intense », avec un total de 9 531 millions, dont 3 495 millions correspondent à des financements hypothécaires, soit une progression de 56% sur un an. Les nouvelles formalisations hypothécaires représentent une part de marché nationale de 10,6%, faisant plus que doubler la part naturelle d’Unicaja Banco dans le secteur bancaire espagnol.

Selon Unicaja Banco, cette évolution positive a fait en sorte que le financement hypothécaire performant (non douteux) a augmenté son encours de 4% à 31 001 millions. Une croissance soutenue se réalise, ajoute l’entité, « à partir d’une stratégie de prudence maximale dans la gestion des risques », avec un montant emprunté sur la valeur du logement (LTV) qui n’excède pas 80 % dans 89 % des cas. Globalement, le portefeuille hypothécaire est composé d’opérations qui financent l’acquisition de logements premiers (87% du total) et avec un faible ratio de NPL (2,9%), et de nouvelles formalisations sont enregistrées dans des zones à fort dynamisme économique et commercial, parmi dont se distingue la Communauté de Madrid, qui absorbe 22% des opérations.

Les le crédit à la consommation est resté stable, avec un solde impayé de 2 728 millions, 0,1 % de moins en glissement annuel.

Portefeuille de prêts très diversifié

Le dynamisme du segment des financements hypothécaires a compensé la réduction attendue des nouvelles formalisations dans le segment productif, épuisé l’impact du financement ICO pour la pandémie de COVID 19. L’encours des financements aux entreprises s’élève à 13 435 millions, soit 2,5% de moins qu’il y a un an.

La banque indique que son portefeuille de prêts productifs est « très diversifié »: 58,4% correspondent au financement hypothécaire, 23,6% aux entreprises, 11,1% aux administrations publiques et 6,8% à la consommation et à la promotion immobilière.

« Le portefeuille de financement des entreprises est très diversifié par secteur d’activité, avec une exposition limitée à ceux qui ont le plus grand impact attendu par COVID-19 », a-t-il ajouté.

Amélioration de la qualité du bilan

Unicaja Banco affirme avoir maintenu son « stratégie de solvabilité maximale et d’amélioration continue de la qualité du bilan ». A la fin du troisième trimestre le ratio NPL s’établit à 3,4%, l’un des meilleurs du secteur bancaire espagnol, après avoir diminué de 0,5 point de pourcentage sur un an. Le volume total des actifs non performants a diminué au cours des douze derniers mois de 10,4% (baisse de 217 millions).

Parallèle, Le portefeuille d’actifs saisis a continué de baisser, s’élevant à 4% en glissement annuel, grâce à la sortie des actifs non courants en vente, la majorité des logements finis (48%) et des terrains (32%). Tout cela a conduit à une amélioration du ratio des actifs non productifs (NPA) de 0,7 point de pourcentage au cours des douze derniers mois, pour s’établir à 7,3%.

Dans le même temps, Unicaja Banco a augmenté les niveaux de couverture des actifs douteux et saisis, atteignant le 72,1% de couverture des créances douteuses (10,6 points de pourcentage de plus qu’à la même date de l’année précédente) et la 62,1% des attribués (6,4 points de pourcentage de plus en glissement annuel), parmi les plus élevées des banques espagnoles cotées. La couverture de l’ensemble des APM (douteux et adjugés) est passée à 66,5%, parmi les meilleures du secteur.