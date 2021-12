Unicaja Banco prévoit de dépasser les 8% de rentabilité en 2024 et de générer 1 500 millions de capital

10/12/2021

Act à 16:10 CET

José Vicente Rodriguez

Banque Unicaja présente ce vendredi à Malaga votre plan stratégique 2022-24 qui a, entre autres objectifs financiers, d’atteindre en fin de période un ROTE (retour sur fonds propres corporels) supérieur à 8% et une génération de capital de 1 500 millions d’euros. Le plan cherche « stimuler la croissance de l’entreprise en entité rentable et pérenne et avec de meilleures capacités numériques avec d’autres canaux, avec un profil de risque faible. »

Le document, qui a été approuvé par son conseil d’administration, est basé sur ce que l’entité appelle « cinq priorités essentielles et axes porteurs » : une plus grande spécialisation pour accélérer l’activité commerciale, améliorer l’efficacité grâce à l’excellence opérationnelle, une gestion des risques avancée avec un profil conservateur, améliorer et augmenter les capacités de la banque numérique et un engagement en faveur de la durabilité dans tous les secteurs d’activité.

La banque de Malaga a expliqué que la présentation du nouveau Plan Stratégique a lieu « dans le contexte de la bon rithme à laquelle l’intégration s’est développée après l’aboutissement de la fusion légale le 30 juillet « et les avancées réalisées », comme l’accord social conclu le 3 décembre, l’élaboration de l’organigramme à tous ses niveaux ou la programmation de l’intégration technologique » .

Le Plan est basé sur la vision de l’entité en quatre avions: actionnaires (continuer à maximiser la génération de capital organique), clients (prioriser la qualité de service), salariés (valoriser les qualifications et les talents) et la société (maintenir l’engagement social dans les territoires d’influence, respecter l’environnement et promouvoir une finance durable).

Avec les « forces« À partir de la position de départ et de l’impact du plan stratégique lui-même, Unicaja Banco se fixe comme objectifs pour 2024 une croissance de son portefeuille de prêts productifs, avec une augmentation annuelle composée de 5% (plus de 15% d’augmentation du solde impayé); atteindre un ratio d’efficacité inférieur à 50 % ; augmenter les ressources hors bilan, principalement des fonds d’investissement, avec une croissance annuelle composée attendue de 14 % (augmentation des volumes d’environ 50 % sur l’ensemble de la période) ; réduire à moins taux d’actifs productifs de 4% ; générant 1 500 millions d’euros de capital, et distribuant à l’actionnaire (pay-out ratio) au moins 50% des bénéfices obtenus, en maintenant un objectif de capital minimum de la plus haute qualité (entièrement chargé) de 12,5% .

Le président d’Unicaja Banco, Manuel Azuaga, affirme que le plan stratégique vise à « développer les potentialités et opportunités de l’entité après la fusion, renforçant et améliorant les opérations dans les territoires où nous sommes présents, sur la base de nos valeurs et principes, et en s’appuyant sur les atouts d’être une entité de référence dans la banque de détail dans six communautés autonomes, avec une expérience avérée de réduction des coûts, prudent gestion des affaires et des risques, et génération de capital avec un capital historique et une situation de bilan solides & rdquor ;.

Por su parte, el consejero delegado de la entidad, Manuel Menéndez, destaca la apuesta por « la especialización de nuestro modelo de negocio para acelerar nuestra actividad comercial con los objetivos prioritarios de seguir mejorando nuestra propuesta de servicio a los clientes y de generar mayor rentabilidad et par conséquent, plus grande valeur actionnariale« Par ailleurs, il évoque également l’« ambition » de l’entité de développer « des processus agiles et des outils analytiques avancés », notamment dans le domaine des risques, bien qu’avec « l’approche prudente » qui caractérise Unicaja Banco.

Premier axe de spécialisation pour accélérer l’activité commerciale

Le Plan stratégique fixe comme premier axe un une plus grande spécialisation d’accélérer l’activité de l’entreprise grâce à une nouvelle structure organisationnelle. L’accent sera mis sur la valorisation et le renforcement des atouts existants, principalement l’activité de financement hypothécaire, et sur l’activation des « bonnes pratiques dans les métiers les plus historiques », notamment le financement à la consommation, les moyens de paiement, ou encore les fonds d’investissement.

Ainsi, il est prévu échelonner et consolider le financement hypothécaire, avec des « parts de marché élevées » dans ses espaces naturels et une « pénétration croissante » sur de nouveaux marchés. Grâce, entre autres mesures, à une rationalisation des processus de gestion des hypothèques (avec des délais de traitement et de paiement inférieurs à 25 jours), Unicaja Banco vise à augmenter sa part de marché national sur la période de trois ans de 6,1 % à 7,2 %, ce qui peut signifier augmentant l’encours hypothécaire de plus de 25 % (plus de 8 000 millions d’euros), triplant le rythme d’inertie attendu dans l’ensemble du secteur bancaire espagnol.

Dans le crédit à la consommation, il devrait augmenter sa pénétration auprès des clients existants, avec l’objectif de faire passer sa part de marché, dans ce secteur d’activité, de 1,8 % à 2,6 %. Selon Unicaja, la gestion des prêts pré-accordés, la plus grande et la meilleure activation de canaux numériques et l’utilisation d’accords commerciaux avec partenaires de référence (alliance avec le Real Madrid ou avec PlayStation) seront des « outils indispensables » pour atteindre les objectifs.

Dans le domaine des moyens de paiement, grâce à un processus numérique complet et complétant la gamme de produits de moyens de paiement, la prévision est d’atteindre la part de marché naturelle, augmentant la part de marché de la facturation totale par carte pour atteindre plus de 4%.

La dynamique depuis quatre ans d’une croissance annuelle de plus de 20 % des fonds d’investissement et des instruments d’épargne longue est à la base des actions du Plan Stratégique dans ces métiers, où, outre la poursuite de la croissance des volumes ( afin que le poids des fonds sur les ressources totales de la clientèle s’élève à 17 %, contre 12 % aujourd’hui), il est prévu d’améliorer le mix fonds et produits.

Dans le domaine de l’assurance, de nouveaux marchés seront abordés dans le segments des entreprises, des petites et moyennes entreprises, ainsi que les ventes croisées seront renforcées. Caser continuera en tant que partenaire en assurance non-vie ou générale et l’unification et la fidélisation de l’assurance seront promues pour les particuliers à travers le service Plan Uni Seguro.

Dans le domaine commercial, la taille plus importante de l’entité permettra, en plus de compléter l’offre de produits aux entreprises, d’entrer dans de nouveaux secteurs d’activité « jusqu’à présent peu pertinents » comme la banque d’affaires et les opérations à forte valeur ajoutée (change , commerce extérieur, etc.).

« L’excellence opérationnelle »

La stratégie d’impulsion commerciale repose sur un autre axe d’action du Plan, le second, qui est l’amélioration de l’efficacité par l’excellence opérationnelle, ce qui nécessite, entre autres actions, une réingénierie des processus, ainsi que la rationalisation des processus Back office concentrer le travail des employés sur les services de valeur et l’attention aux besoins financiers des clients. « Tout cela impliquera décharge opérationnelle dans les bureaux et automatisation des processus, grâce à l’application de nouvelles technologies pour l’utilisation avancée des données, y compris l’apprentissage automatique pour améliorer l’efficacité », explique l’entité. Dans ce domaine, et pour améliorer le service à distance, le service de gestion à distance sera étendu , passant de l’actuel 67 à environ 500.

Gestion avancée des risques avec un profil conservateur

Unicaja affirme que la solidité historique de l’entité sera renforcée, qui repose sur le « maintien du profil à faible risque » (basé sur la croissance du crédit à faible risque, comme le financement hypothécaire et le crédit à la consommation sous forme de pré- -accordé). Sur cette base, une gestion avancée des risques sera réalisée comme troisième axe (en gardant ce profil bas), en favorisant les capacités de gestion numérique et à distance, l’optimisation des modèles de pré-concession et simplification du processus d’admission.

De même, une approche « prudente » sera appliquée et une amélioration de la gestion des risques extra-financiers et de l’intégration du risque climatique dans les opérations et la gestion quotidienne, ce qui améliorera la qualité des actifs. A cela s’ajoutera l’amélioration du processus de récupération et de réduction des actifs non productifs (APM) avec un une plus grande spécialisation des équipes et l’amélioration des processus grâce à l’utilisation d’outils et d’analyses avancés.

Banque numérique et durabilité

Le Plan stratégique complète les domaines de performance et amélioration de la banque digitale et dans le nouveau défi du financement durable, comme quatrième et cinquième axes de celui-ci. D’une part, grâce à un modèle d’investissement sélectif, il est prévu d’augmenter les ventes numériques, qui passeraient des 11% actuels à environ 25%, via le modèle bancaire ouvert et en association avec des partenaires leaders dans leurs segments , comme le Real Madrid. ou Play Station, ainsi qu’en augmentant les services à valeur ajoutée. « L’objectif est de parvenir à une banque numérique avec une offre de bout en bout, avec une offre complète dans laquelle l’expérience numérique permet au client de développer toute la contractualisation des produits via ce canal », précise la banque.

D’autre part, il s’engage pour la durabilité dans tous les secteurs d’activité. Elle travaillera sur une offre renouvelée de produits et services, en réduisant son empreinte carbone en favorisant une culture de durabilité, d’identification et de gestion du risque climatique. En ce sens, l’objectif est de s’assurer que 75 % des fonds répondent aux normes ESG, en développant une gamme de produits qui comprend des prêts hypothécaires verts, des financements agricoles éco-durables, des prêts de réhabilitation énergétique, un schéma directeur de mobilité et des prêts éco-moteurs verts, l’investissement durable et les fonds de pension ou l’assurance voiture électrique.