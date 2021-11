Unicaja établit un calendrier de sept réunions pour négocier l’ERE et les syndicats étudient les mobilisations

11/03/2021 à 19:05 CET

José Vicente Rodriguez

Unicaja Banco et les syndicats ont entamé mercredi la période de négociation formelle du Dossier de régulation de l’emploi (ERE), que l’institution financière souhaite faire clore au plus tard le 2 décembre. La banque de Malaga a mis un calendrier avec sept rendez-vous (les 10, 16, 17, 23, 24 et 1er et 2 décembre) dans laquelle les centrales syndicales présentes au comité de négociation tenteront de réduire les licenciements et d’atténuer les conséquences de l’ERE. La planification initiale d’Unicaja Banco comprend, principalement par le biais de congés incitatifs, le départ de 1 513 travailleurs (1 005 du réseau d’agences et 508 des services centraux), représentant 15 % de l’effectif, en plus de la fermeture de près de 400 agences.

Selon des sources syndicales, lors de la réunion de mercredi, les représentants de l’entité avoir remis à la représentation légale des travailleurs (RLT) les documents justifiant le licenciement collectif. Les deux parties ils ont un délai de 30 jours parvenir à un accord sur les conditions du licenciement collectif, la modification substantielle des conditions de travail et la mobilité géographique.

Après la réunion, le syndicat CCOO a regretté le début de la période formelle de consultation, car il considère que les voies prévues par la disposition complémentaire de la convention collective pendant la période informelle n’ont pas été épuisées.

« Cette façon d’agir contredit la prétendue bonne volonté que l’entreprise a manifestée lors des premières réunions tenues et nous conduit à un climat de conflit cours du mois de novembre en cours au cas où Unicaja ne rapprocherait pas sa position de celle de la représentation syndicale, a reproché CCOO. ouvert seulement après avoir conclu un accord, « pas si dans Liberbank. »

Depuis UGT, CIC (Suma + t, STC et Sibank) et CSIF ils ont menacé de prendre « des mesures plus drastiques, des concentrations, des mobilisations, des grèves et toutes ces mesures légales nécessaires » lorsque la négociation ne suffit pas pour atteindre l’objectif d’éviter des mesures traumatisantes et la perte des droits du personnel. Dans cette ligne, les syndicats se réuniront ce vendredi 5 novembre, de clôturer un calendrier définitif des mobilisations.

Ces trois syndicats ont lancé un appel dans une déclaration commune au reste des organisations pour plaider en faveur de l’unité syndicale et insister sur le fait qu’ils seront « implacable » dans la défense de « toute l’équipe ».

Les centrales syndicales ont reproché à la banque d’entreprendre l’ERE alors que les derniers résultats, correspondant au troisième trimestre 2021 et connus ce mercredi, indiquent que le résultat net de l’entité est de 1 395 millions d’avantages, y compris l’impact du goodwill dû à l’intégration de Liberbank. , et 156 millions de bénéfices nets, soit 41 % de plus en termes récurrents sur ces neuf mois. A cela s’ajoute une amélioration générale de l’activité commerciale (9,7% d’augmentation des fonds de la clientèle, 3,4% de l’investissement crédit et 4% de l’activité hypothécaire) et un ratio de capital de la plus haute qualité (CET 1 ) de 13,6%.

« Ces résultats dUne idée de l’effort titanesque fourni par le staff Unicaja pour compenser la baisse des effectifs qui a lieu année après année en raison de départs en retraite anticipée », a souligné CCOO. Il a également assuré que la banque ne peut pas dire à son personnel « avec ces chiffres » et « sans rougir » qu’elle entend se passer de 1 513 personnes avec « une indemnisation ». de la honte », en plus d' »imposer » la mobilité obligatoire à 90 kilomètres et de procéder à une harmonisation du travail à coût zéro.

Sources de CESICA ont estimé que « des résultats de cette ampleur ne sont pas compatibles avec les conditions offertes sont les pires de toutes les ERE du secteur financier espagnol » et ont valorisé le travail du personnel pour obtenir ces avantages dans » un scénario absolument défavorable « .

Poste de l’entité

Unicaja Banco, pour sa part, a expliqué que la réunion a procédé à la constitution de la Commission de négociation, à la remise de la documentation juridiquement obligatoire par l’entité et à l’établissement du calendrier des réunions.

Des sources bancaires ont indiqué que la direction de l’entité maintient son offre de dialogue et de négociation avec le RLT de trouver « des mesures permettant de parvenir à un accord et de répondre aux causes qui justifient ce processus (amélioration de la rentabilité et de l’efficacité de la Banque ; élimination des chevauchements, duplications et inefficacités, et adaptation de sa structure au contexte actuel) et, d’autre part, aux objectifs et principes sur lesquels il se fonde ».

Le processus de négociation sociale d’Unicaja Banco a commencé, dans le cadre de la période informelle, le 22 septembre, avec des réunions ultérieures tenues les 5, 14, 15, 20 et 27 octobre.