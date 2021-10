Unicaja se retrouve avec la victoire contre UCAM Murcia par 79-84

02/10/2021 à 20h50 CEST

Les Unicaja a remporté la victoire contre le UCAM Murcie à l’extérieur 79-84 après la quatrième journée de la Ligue ACB. Auparavant, les joueurs de l’UCAM Murcia ont gagné à l’extérieur contre lui Panier de Valence par 86-91. De leur côté, ceux d’Unicaja ont perdu à domicile avec lui Herbalife Grande Canarie par 79-80. Avec ce résultat, le Unicaja occupe la dixième place et a accumulé deux victoires en quatre matchs joués jusqu’à présent, tandis que le UCAM Murcie reste en huitième position avec deux victoires en quatre matchs joués.

Le premier quart a présenté les locaux et s’est terminé avec 18-19. Plus tard, au cours du deuxième quart-temps, les joueurs de la UCAM Murcie Ils ont réussi à surpasser le résultat, en fait, ils ont obtenu un score partiel de 11-2 au cours du quart et ont gagné par huit points (40-32) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 28-23. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 46-42 au tableau d’affichage.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs d’Unicaja ont réussi à se rapprocher dans la lumière et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 16-18 (et un 62-60 au total). Enfin, au dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à regagner des points jusqu’au retour du match. En fait, ils ont réalisé un 11-1 partiel et ont atteint une différence de six points (79-85) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel du 17-24. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé par un résultat final de 79-84 en faveur des visiteurs.

La victoire de Unicaja s’est construit sur 21 points et trois rebonds de Axel bouteille et les 17 points, deux passes et trois rebonds de Jaime Fernandez Bernabé. Les 20 points, deux passes et cinq rebonds de Isaïe Taylor et les 12 points, deux passes et 10 rebonds de Augusto César Lima Brito n’étaient pas suffisants pour le UCAM Murcie A remporté le match.

Après avoir remporté ce match, lors du match suivant, le Unicaja jouera contre lui Breogán dans le Palais des Sports José María Martín Carpena. Pour sa part, le prochain adversaire de la UCAM Murcie sera le Panier RETAbet Bilbao, avec qui il affrontera dans le Palais des Sports de Murcie.