Unicrypt tombe d’un trou noir directement dans la ville de SIDUS et aide les héros de NFT à reconstruire leur …

Comme tout autre univers, celui dans lequel vivent NFT Heroes grandit et rétrécit constamment, crée et détruit. Lorsque l’univers a accueilli les nouvelles créatures se faisant appeler Unicrypticons, elles voyageaient à bord du vaisseau spatial Unicruiser, qui était tombé d’un trou noir. Les Unicrypticons sont la manifestation du protocole Unicrypt multi-chaînes décentralisé. Le projet est représenté par 50 NFT partenaires uniques.

L’histoire des Unicrypticons : qui ils sont et d’où ils viennent

Les deux sociétés, NFT STARS et Unicrypt, ont formé un partenariat stratégique qui profitera aux communautés des produits des deux sociétés. Les deux équipes travailleront sur le développement du mécanisme de verrouillage des jetons qui sera implémenté dans Galaxy Staking. NFT STARS et Unicrypt mèneront également des campagnes marketing conjointes pour sensibiliser leurs communautés à leurs produits et services.

À son tour, la présence d’Unicrypt dans le métaverse SIDUS sera marquée par 50 NFT Unicrypticon uniques – des créatures arrivées à SIDUS par hasard. Le vaisseau spatial Unicruiser transportant 50 Unicrypticons à bord avait parcouru l’univers en mission, mais lorsque le vaisseau spatial a perdu le contrôle, il est tombé dans un trou noir. Les Unicrypticons ont perdu la trace de tous les temps, incapables de dire depuis combien de temps ils ont résisté à l’attraction gravitationnelle du trou noir. Un miracle les a aidés à échapper à l’horizon des événements mortels et les a conduits directement à la périphérie de la ville.

Les 50 voyageurs Unicrypticon ont été rapidement intégrés à la société SIDUS, dirigée par leur collègue Unicrypt NFT Hero, qui était également passager à bord du navire. Lorsque Unicrypt NFT Hero a réalisé qu’il pouvait contribuer à la reprise économique de la ville, les 50 Unicrypticons ont décidé d’aider à accomplir la tâche.

Pour pouvoir acquérir l’un des 50 Unicrypticons, les utilisateurs doivent suivre les mises à jour de l’entreprise sur les réseaux sociaux, où l’équipe distribuera les modificateurs spéciaux nécessaires pour créer un partenariat NFT Hero. Vous devez postuler ici pour participer. Assurez-vous de remplir le formulaire!

Les NFT partenaires bénéficient d’opportunités similaires aux autres NFT au sein de l’écosystème SIDUS. Les utilisateurs pourront recevoir des redevances, miser leur NFT pour des récompenses supplémentaires, utiliser la fonction d’enveloppement NFT et transformer leur avatar en personnage de jeu.

À propos d’Unicrypt

Créé en 2020, Unicrypt propose une gamme complète de services décentralisés, tous interconnectés via différentes blockchains. Jusqu’à présent, Unicrypt prend en charge Binance Smart Chain, Ethereum, Matic / Polygon et xDai Chain. Sa liste de services multi-blockchain comprend des casiers de liquidité, l’acquisition de jetons, la frappe de jetons, l’agriculture, le jalonnement et une rampe de lancement décentralisée.

Unicrypt bénéficie de la confiance de plus de 8 000 projets DeFi et dispose de plus de 500 millions de dollars de liquidités client sécurisées. Plus de 30 000 utilisateurs bénéficient quotidiennement de ses excellents services.

Apprenez-en plus sur Unicrypt sur leur site Web, leur blog, Twitter et leur chaîne Telegram.

À propos de NFT Heroes

SIDUS: The City of NFT Heroes est une collection d’avatars NFT et d’un métaverse de jeu DAO développé par la place de marché NFT NFT STARS en association avec un collectif international d’artistes modernes connu sous le nom de NFT256. La collection comprend 6 000 personnages uniques (héros originaux, rares, légendaires, d’association et exclusifs NFT). Chaque héros NFT peut être utilisé comme avatar pour un réseau social ou transformé en personnage de jeu dans le métaverse SIDUS DAO.

SIDUS est un jeu métavers à gagner dans lequel les héros NFT s’équipent d’armes de dernière génération du marché NFT et se battent avec d’autres utilisateurs sur le champ de bataille. SIDUS: The City of NFT Heroes offre également aux utilisateurs de multiples opportunités de gains telles que les paris NFT, la fonctionnalité NFT enveloppée et les redevances.

En savoir plus sur le projet sur ses pages médias officielles : Site Web | Twitter | Discorde