UNICS Kazan marque le quatrième pire touchdown de l’histoire de l’Euroligue

15/10/2021 à 13:43 CEST

Marc del rio

La Euroligue a la meilleures équipes européennes basket et chaque jour, la carte propose des matchs vraiment intéressants, que ce soit des duels entre équipes d’un même pays ou classiques continentaux qui doivent CSKA, Barça, Olympiacos ou Maccabi comme protagonistes.

Ces attentes élevées n’ont pas été satisfaites dans le duel auquel il a fait face dans le quatrième jour de la compétition à Fenerbahçe et UNICS Kazan, qui s’est terminé en rougissant 80-41 pour les Russes, qui ont signé le quatrième pire score de l’histoire de la compétition.

Un seul joueur UNICS a atteint 10 points

L’équipe qui dirige Vélimir Perasovic il n’avait pas déjà le jour du premier quart, dans lequel il ne pouvait que marquer neuf points. Le chiffre s’est quelque peu amélioré dans les deuxième et quatrième, avec 14 points marqués dans chaque période, et est resté à environ cinq ridicules dans le troisième, ce qui a fait le score 61-27 en l’absence de 10 minutes pour terminer la réunion. Seule la base américaine Isaïe Canaan il a atteint 10 points, et jusqu’à 4 joueurs ont signé des crédits négatifs. Dans l’évaluation générale entre les deux équipes, la différence était 108-15.

C’est le quatrième pire score de l’histoire de la compétition

Les 41 points marqués représentent un ‘honneur négatif’ utilisé par UNICS pour saisir les enregistrements de pires scores dans un match d’Euroligue, étant le quatrième pire score d’une équipe dans un match de compétition continentale de haut niveau. Partager les mérites avec Arka Gdynia et Montepaschi Sienne, qui a fait ce score en 2011.

Le pire score, les 35 points de Krka Novo Mesto en 2003

Au troisième position sont à Cibona déjà Tours de Londres, qui en 2009 et 2001 ne pouvait marquer que 40 points. Bamberg avec 37 points converti en 2008 se classe deuxième et le enregistrement négatif a l’honneur de l’avoir Krka Novo Mesto, qui en 2003 est resté 35 points.