Unidos Podemos rejette l’allongement du délai de calcul des retraites

11/12/2021 à 15h26 CET

Le secrétaire d’État à l’Agenda 2030 et secrétaire général du Parti communiste espagnol (PCE), Enrique Santiago, a assuré qu’Unidos Podemos était contre la proposition d’étendre le délai de calcul des retraites à 35 ans et a souligné que « c’est quelque chose qui ne peut être consenti ».

« United We Can n’est pas favorable et cela nous surprend car ce n’est pas l’accord qui avait été trouvé avec les syndicats », a ajouté Santiago ce vendredi.

Le ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, José Luis Escrivá, a assuré à RNE que la prolongation du délai de le calcul des pensions fait partie du Plan de Récupération et de Résilience et qu’il s’agit « d’un sujet dont on parle depuis longtemps et pleinement assumé par l’ensemble du Gouvernement ».

Santiago a démenti Escrivá et affirmé qu' »il n’est pas possible de jouer à la confusion » ou « d’exposer les travailleurs à prolonger leur vie professionnelle pour avoir droit à une pension minimalement décente ». « L’espérance de vie d’un travailleur n’est pas la même que celle d’une personne qui a vécu d’un revenu« , a expliqué.

En tout cas, le ministre Escrivá a « catégoriquement » démenti que cette expansion dans le calcul des retraites vise à réduire les dépenses pour celles-ci.